Infiniti propose des mises à niveau gratuites de CarPlay sans fil pour la plupart des véhicules récents

Comme indiqué par Engadget, le programme de mise à niveau gratuit sera disponible jusqu’au 31 mars 2022. Les propriétaires éligibles devront « se rendre chez leur concessionnaire local et passer du temps pendant environ une heure », pendant que les techniciens installent et mettent à jour le logiciel de leur voiture pour ajouter prise en charge de CarPlay sans fil.

