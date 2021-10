Infinity Learn by Sri Chaitanya nomme Rohit Sharma ambassadeur de sa marque

La société affirme qu’elle vise à renforcer davantage son identité de marque et en tant que marque edtech la plus aspirante en Inde grâce à son association avec Rohit Sharma

Infinity Learn de Sri Chaitanya a choisi Rohit Sharma comme ambassadeur de la marque. Le joueur de cricket sera le visage de la campagne de marketing multicanal et des activités de marque d’Infinity Learn. La société affirme qu’elle vise à renforcer davantage son identité de marque et en tant que marque edtech la plus aspirante en Inde grâce à son association avec Rohit Sharma.

« Infinity Learn est en passe de devenir l’une des principales marques de technologie électronique en Inde. La marque personnelle de Rohit Sharma résonne très bien avec les valeurs de confiance et de réussite d’Infinity Learn. En plus d’être une source d’inspiration pour les joueurs de cricket de la prochaine génération, Rohit est également un modèle idéal et surtout un mentor qui guide son équipe vers le succès et un expert dans ce qu’il fait. Nous sommes impatients de construire une marque forte en nous associant à Rohit », a déclaré Ujjwal Singh, PDG d’Infinity Learn by Sri Chaitanya.

«Je suis heureux d’être associé à un établissement d’enseignement réputé tel que Sri Chaitanya avec leur entreprise d’apprentissage numérique Infinity Learn. Sri Chaitanya porte un riche héritage de plus de trois décennies à façonner l’avenir de la jeune Inde. Je suis impressionné par la vision et l’histoire fascinante de l’engagement montrée par Infinity Learn par Sri Chaitanya qui est connu pour identifier et nourrir les jeunes talents en s’imprégnant de discipline et de travail acharné », a ajouté Sharma.

Le partenariat intervient à un moment où Infinity Learn est à l’aube de son prochain niveau de croissance avec sa part de marché croissante dans l’industrie indienne de l’edtech, a déclaré la société dans un communiqué. « En tant que nouveau visage de la marque d’Infinity Learns, Rohit Sharma représentera la marque de manière positive dans une multitude de paramètres et ajoutera un bouton-poussoir aux campagnes marketing multicanaux ainsi qu’aux activités d’engagement de la marque », a ajouté la société.

