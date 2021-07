Infinity Song révèle l’édition de luxe étendue de ‘Mad Love’

Infinity Song a dévoilé son nouveau projet, une édition de luxe de son dernier album, Mad Love. L’album de luxe comprend quatre nouvelles chansons, dont un remix de la chanson titre, avec désormais Tobe Nwigwe et Rapsody.

En plus de Nwigwe et Rapsody, Infinity Song a fait appel au producteur Rahki (récompensé d’un Grammy Award) 4x (Kendrick Lamar, Jorja Smith, Snoop Dogg, Mac Miller) pour aider à travailler sur ce projet. La nouvelle réincarnation de Mad Love porte toujours à la maison le cœur d’Infinity Song, une déclaration confiante de pouvoir familial et d’art rafraîchissant, et parvient à intégrer de nouveaux thèmes de sensibilisation à la santé mentale et bien plus encore.

Récemment, Infinity Song s’est associé à Grammy.com pour leur série numérique Positive Vibes Only pour offrir une performance spéciale du Mois de la musique noire de l’un de leurs singles en petits groupes, “Everything Is Gonna Be Alright”. Positive Vibes Only est une série sur la motivation, l’affirmation et l’énergie édifiante et a présenté des poids lourds comme Tasha Cobbs Leonard, Jonathan McReynolds, Kierra Sheard, Koryn Hawthorne, Mali Music, et plus encore.

2020 et 2021 ont été des années décisives pour Infinity Song, que JAY-Z a découvert et signé après des années de développement intentionnel et des performances de rue pop-up stratégiques. À partir d’interviews/performances télévisées de jour et de fin de soirée (The Late Show With Stephen Colbert, The Tamron Hall Show, Full Frontal avec Samantha Bee) et des performances des Awards (NAACP Image Awards, BET Soul Train Awards Pre-Show, The Lockdown Gala de l’UNCF) aux vidéos de couverture virales (“Dreams” de Fleetwood Mac, “The Less I Know The Better” de Apprivoiser Impala), Infinity Song a laissé sa marque en 2020 et a continué à porter la même vigueur et la même détermination en 2021.

Achetez ou diffusez l’édition de luxe de Mad Love.

Liste des chansons de l’édition Deluxe de Mad Love :

Loin

Amour fou

Juste m’aimer

Monter ou mourir

Tout va bien se passer

Quand la pluie commence

Famille

Nous sommes la lumière

*NOUVEAU* Mad Love Remix ft. Tobe Nwigwe & Rapsody

*NOUVEAU* Devenir

*NOUVEAU* Hors de moi

*NOUVEAU* M. Pessimiste