Infinity8 reconnu comme la meilleure place de marché NFT à Crypto Expo Dubai

Comme John Stuart Mill l’a dit il y a de nombreuses années, « Toutes les bonnes choses qui existent sont le fruit de l’originalité. » La citation trouve son vrai sens aujourd’hui. Les tendances qui se développent comme une avalanche de jour en jour dans le monde global entraînent les gens vers la médiocrité tout en leur permettant de s’adapter à certains modèles. Les NFT, dont on a beaucoup parlé ces derniers temps, notamment dans le monde de l’art, se démarquent à ce stade ! Car dans un écosystème où l’originalité est rare ; Défini comme un actif numérique unique, NFT offre à ses acheteurs un actif unique et unique qui leur est entièrement propre. Il fait des millions à ses vendeurs.

Notre aventure en tant qu’infinity8.io a commencé lors du gala de l’AmfAR lors du Festival de Cannes en juillet avec le tout premier drop NFT du célèbre artiste Sacha Jafri en juillet. Nous avons commencé en trombe et avons levé 2 millions de dollars. Aujourd’hui, Sacha Jafri s’associe à nous pour la future version de 100 crypto angels, chaque ange représentant un organisme de bienfaisance différent. https://infinity8.io/crypto-angels/

Nous collaborons également avec l’incomparable artiste Simon Mcnally pour un drop très spécial qui représentera son parcours personnel en tant qu’artiste.

infinity8.io a été fondé par le milliardaire philanthrope Javed Fiyaz, qui a été l’un des premiers investisseurs dans l’ultra-succès Hut8, la société minière de cryptographie cotée au NASDAQ (HUT US).

Nous sommes des technologues créatifs et notre mission est simple mais ambitieuse : combler le fossé entre l’art numérique et les beaux-arts. Agissant avec une perspective innovante, honnête et professionnelle, nous avons la vision d’aider les utilisateurs à réaliser leurs rêves NFT et de veiller à ce que tous leurs échanges se déroulent de manière sûre et transparente.

Créer un projet NFT à partir de zéro n’est pas une réalisation facile et notre équipe à infinity8.io peut en témoigner. Arriver là où nous en sommes aujourd’hui a impliqué d’immenses quantités de travail et de reculs. Pourtant, malgré les défis du marché à double face tels que la demande et l’offre d’amorçage, nous avons persévéré. En ce moment, nous sommes fiers d’avoir remporté le prix du meilleur marché NFT 2021 et nous sommes très heureux de voir les fruits de notre travail.

Imaginez une collection unique et adorable de 8888 Happy Hippos générés par l’IA et « semblables à des dessins animés ». Êtes-vous déjà amoureux? Nous le sommes certainement et c’est pourquoi nous sommes ravis d’accueillir Happy Hippos (https://infinity8.io/happy-hippos/) sur notre marché. Il est destiné à créer une voie triomphale vers le succès sur le marché NFT.

Nous prévoyons de lancer la pré-vente de ces adorables Happy Hippos sous peu. Notre prix de prévente sera de 200$ par hippopotames. La vente générale sera ouverte dans deux semaines à 400$ par hippopotame. Alors dépêchez-vous et adoptez vos hippopotames !

Nous sommes également passionnés par la conservation de la faune et de nombreux autres problèmes affectant notre planète. Pour cette raison, nous reverserons une partie des bénéfices à une association caritative de protection de la faune pour aider les hippopotames dans leur habitat naturel. Et pour chaque achat de Happy Hippo, un certificat d’adoption sera délivré au propriétaire du NFT.

Nous construisons une équipe mondiale qui peut rêver grand avec ces toutes nouvelles possibilités qu’infinity8.io peut offrir. Êtes-vous prêt pour une nouvelle ère dans l’art numérique et la crypto-monnaie ? Nous sommes… Alors, commençons !

Entreprise : Infinity Eight DWC-LLC

Adresse : A2, 4ème étage, Dubaï Sud, Émirats Arabes Unis

Contact: [email protected]

Avis de non-responsabilité : il s’agit d’un communiqué de presse payant. Toute information contenue dans ce site Web n’est pas proposée et ne constitue pas un conseil financier, un conseil en investissement, un conseil en trading ou tout autre conseil. TheNewsCrypto n’est responsable envers personne de toute décision prise ou action prise en conjonction avec les informations et/ou déclarations contenues dans ce communiqué de presse.