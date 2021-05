Infinix Hot 10 Play: un bon équilibre entre prix et performances

Il prend également en charge la VoWi-Fi qui permet aux utilisateurs de passer des appels sur les réseaux sans fil.

Fondée en 2013, Infinix est une marque de Transsion Holdings qui s’est progressivement taillée une place sur le marché indien de la téléphonie mobile. Qu’il s’agisse de lancer des appareils bien équilibrés et bon marché – grand écran, processeur rapide, excellents appareils photo, tout se situe bien dans la fourchette de prix des acheteurs de milieu de gamme – ce combiné majeur semble faire beaucoup de choses correctement. Dans un passé récent, nous avons passé en revue quelques-uns de ses appareils de la série Smart et Hot; il est temps maintenant de regarder sa nouvelle introduction – Hot 10 Play.

Infinix Hot 10 Play est livré avec un prix attractif de Rs 8,499. Il est alimenté par une batterie assez grande, un bon processeur, un appareil photo exceptionnel, un grand écran, etc. Le téléphone dispose d’un écran HD + à encoche de 6,82 pouces et d’un son surround DTS pour une bonne expérience de visionnage vidéo immersive. Il a une lunette étroite et un rapport écran / corps de 90,66%, ce qui signifie que vous obtenez une grande zone d’affichage. Le rapport hauteur / largeur de 20,5: 9 permet de fournir une meilleure expérience visuelle en le rendant facile à utiliser d’une seule main. Les 440 nits de luminosité aident à offrir une expérience visuelle cristalline, que vous soyez à l’intérieur ou à l’extérieur.

Conçu pour donner un look moderne, le téléphone a une finition en verre à l’arrière, une protection en verre NEG à l’avant pour une durabilité accrue. Notre unité d’essai était la variante Morandi Green. Il comporte un verre 2.5D à l’arrière et un verre incurvé 2.5D à l’avant le long de sa lunette étroite pour un attrait élégant. Le motif d’écoulement Gem-cut à l’arrière, ainsi que le module de caméra rectangulaire, font de ce téléphone un appareil assez attrayant.

Le Hot 10 Play est alimenté par un processeur octa-core 12 nm Helio G35 2,3 GHz. Cette variante du Hot 10 Play offre 4 Go de RAM et jusqu’à 64 Go de stockage interne qui peuvent être encore étendus via la fente pour carte SD dédiée. Le téléphone dispose de deux emplacements SIM 4G et prend en charge la double VoLTE. Le processeur permet également au téléphone de prendre en charge Bluetooth v5.0 qui offre une connectivité sans fil étendue. Il prend également en charge la VoWi-Fi qui permet aux utilisateurs de passer des appels sur les réseaux sans fil.

La caméra arrière alimentée par l’IA de ce téléphone Infinix dispose d’un objectif principal de 13 MP, avec un flash Quad-LED, pour aider à améliorer la clarté des images capturées dans un environnement faiblement éclairé. La caméra prend en charge l’enregistrement vidéo Full HD, l’enregistrement au ralenti et est également programmée pour reconnaître automatiquement jusqu’à neuf scénarios extérieurs différents à l’aide de la détection automatique de scène. L’IA contribue à améliorer les images capturées à l’aide de AI HDR et AI 3D Beauty.

Vous pouvez cliquer sur de bons selfies à l’aide de la caméra frontale de 8 MP alimentée par AI qui est prise en charge par un flash LED dédié. La caméra frontale prend en charge un mode 3D Face Beauty où l’IA aide à améliorer les traits du visage. Il propose également un mode portrait pour les photos individuelles et un mode selfie large pour les photos de groupe.

Hot 10 Play répondra facilement aux besoins des utilisateurs gourmands en énergie, grâce à sa batterie de 6000 mAh avec 55 jours d’autonomie en veille et une fonction de marathon de puissance, qui augmente encore la durée de vie de la batterie de 25%. Dans l’ensemble, cette création Infinix a un design agréable et robuste, un logiciel élégant, des performances d’appareil photo décentes et de bonnes performances globales, ce qui en fait une proposition attrayante dans le segment de milieu de gamme.

CARACTÉRISTIQUES

Dimensions: 77,96 x 171,82 x 8,9 mm, poids 207 g

Écran: Écran HD + 17,32 cm (6,82 pouces)

Processeur: processeur MediaTek Helio G35

Système d’exploitation: Andoid 10

Caméra: 13MP + capteur de profondeur, caméra frontale 8MP

Mémoire et stockage: 4 Go de RAM, 64 Go de ROM (extensible jusqu’à 256 Go)

Batterie: batterie Li-ion polymère 6000 mAh

Prix ​​public estimé: Rs 8,499

