Infinix Hot 10S avec SoC MediaTek Helio G85, écran 90 Hz et trois caméras arrière lancées en Inde

Infinix Hot 10S a été lancé jeudi en Inde par la marque Infinix de Transsion Holdings. Le Hot 10S a une fiche technique assez intéressante qui comprend un affichage rapide à 90 Hz, un SoC MediaTek Helio G85, un logiciel Android 11 et des caméras arrière triples à un prix agressif qui commence à un peu moins de 10000 Rs. Plus précisément, le téléphone commence à Rs 9 999 et va jusqu’à Rs 10 999 bien qu’il soit vendu à un rabais de Rs 500 lors de la première série de ventes.

Prix ​​et disponibilité Hot 10S Inde

Le prix Hot 10S India commence à 9 999 pour la version avec 4 Go de RAM et 64 Go de stockage, tandis que le modèle avec 6 Go de RAM et 64 Go de stockage coûtera 10 999 Rs. Le téléphone sera mis en vente pour la première fois le 27 mai et en tant que remise de lancement, il sera vendu pour Rs 9,499 et Rs 10,499, respectivement. Le Hot 10S sera disponible à l’achat sur le site Web de vente au détail en ligne Flipkart.

Spécifications et fonctionnalités Hot 10S

En parlant de matériel, le Hot 10S dispose d’un écran LCD IPS 720p de 6,82 pouces avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz (taux d’échantillonnage tactile de 180 Hz) et une encoche de style goutte d’eau. Cela abrite une caméra selfie 8MP. À l’arrière, le téléphone dispose d’une configuration à trois caméras avec un appareil photo principal de 48 MP avec une ouverture f / 1,79 et un flash à quatre LED.

Sous le capot, le Hot 10S dispose d’un processeur MediaTek Helio G85 associé à jusqu’à 6 Go de RAM et 64 Go de stockage. Ceci est extensible jusqu’à 256 Go via un emplacement pour carte micro-SD dédié. Le téléphone à double SIM exécute le logiciel XOS 7.6 basé sur Android 11. Pour compléter l’ensemble, une batterie de 6000 mAh avec une charge rapide de 18 W.

Le Hot 10S a un corps entièrement en plastique disponible en quatre coloris: bleu, vert, noir et violet. Le téléphone dispose d’un lecteur d’empreintes digitales monté à l’arrière pour l’authentification biométrique.

