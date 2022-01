Infinix INBook X1 : il est fluide, léger et ultra-rapide

L’Infinix INBook X1 est un ordinateur portable fin et léger avec des spécifications de premier ordre, des performances fluides et une longue durée de vie de la batterie



INFINIX a appliqué une stratégie habile pour pénétrer le marché de la téléphonie mobile très disputé en Inde. Ses appareils sont des appareils de milieu de gamme dotés d’un grand écran, d’une grande batterie et de nombreuses technologies de pointe pour les personnes qui ne peuvent pas se permettre des appareils plus chers. Ses appareils sont proposés à un prix attractif, offrent de bonnes performances globales et des caméras compétentes, tout ce que le consommateur de la nouvelle ère désire. Comme le fait remarquer Anish Kapoor, PDG d’Infinix India : « Notre effort constant est de prendre le pouls des besoins des consommateurs. »

Couper pour présenter. La pandémie a rendu les ordinateurs portables indispensables pour tout le monde, en particulier les étudiants, les professionnels et les jeunes entrepreneurs. Avec la propagation de la variante Omicron comme une traînée de poudre, cette tendance devrait se renforcer, car l’apprentissage en ligne, les jeux et les modèles de travail hybrides devraient devenir la norme dans un avenir proche. Le point clé ici est que les gens ont besoin d’un ordinateur portable pour compléter leur style de vie rapide et très « mobile ».

À cette fin, Infinix a fait une incursion dans le segment des ordinateurs portables avec Flipkart ; il a introduit la série INBook X1 mince et tendance à des prix attractifs. Fondamentalement, nous examinons trois variantes de processeur : i3 (8 Go + 256 Go), i5 (8 Go + 512 Go), i7 (16 Go + 512 Go), disponibles à un prix de lancement de Rs 35 999 (i3), Rs 45 999 (i5) et Rs 55 999 (i7) respectivement. Notre unité d’essai était la variante i5 de couleur Aurora Green, les autres options sont Noble Red et Starfall Grey. L’ordinateur portable est alimenté par le dernier processeur Windows 11 et Intel Core, promet-il, ce que le PDG d’Infinix appelle « Un peu de poids, beaucoup de puissance » avec son corps léger ne pesant que 1,48 kg. « Avec notre nouvel Infinix INBook, notre effort est de fournir à nos clients un produit qui répond non seulement à leurs besoins de multifonctionnalité, mais assure également une qualité visuelle et de traitement suprême, répondant à leurs besoins personnels et professionnels », a déclaré Kapoor.

Nous examinons certaines de ses caractéristiques et de ses performances.

Mes premières réflexions sur la nouvelle création d’Infinix : L’INBook X1 est un équilibre parfait entre puissance et portabilité, une machine idéale pour une expérience PC fluide et polyvalente. Il est livré dans un beau design que vous serez fier de porter avec vous. L’ordinateur portable est conçu pour les utilisateurs mobiles d’aujourd’hui qui attendent une communication transparente, une productivité soutenue et un divertissement immersif. Avec seulement 1,48 kg de poids et 16,3 mm d’épaisseur, cet ordinateur portable léger est lourd en termes de performances et de mobilité, équipé d’une batterie de 55 Wh pour plus de longévité. Il est doté d’un corps entièrement en métal avec finition en aluminium de qualité aéronautique, le premier du segment.

Permettant aux utilisateurs de partager leur travail de manière pratique, l’INBook X1 a un angle de vision de 180 degrés. Il est livré avec un écran IPS Full HD de 14 pouces avec 1920 × 1080 pixels pour une clarté d’affichage haute résolution, un rapport hauteur/largeur de 16:9, une luminosité de 300 nits et une reproduction des couleurs RVB à 100 %. Il est alimenté par le dernier processeur Intel Core—Quad Core i5-1035G1 10 nm et est pré-installé avec Windows 11. L’ordinateur portable est livré dans une mémoire double canal avec 8 Go de RAM DDR4X, Intel UHD Graphics et Ice Storm 1.0 Cooling System, qui maintient la température basse même après une utilisation prolongée. Il existe plusieurs ports de connectivité, dont un port USB 2.0 et deux ports USB 3.0, un port USB Type-C pour le chargement de smartphone et le transfert de données et un port USB Type-C pour le chargement d’ordinateur portable et le transfert de données Port HDMI, une carte micro-SD lecteur, un port de charge CC et une prise combo casque et micro 2-en-1. La machine est également installée avec le Wi-Fi 5, ce qui rend la vitesse de téléchargement assez rapide et transparente.

L’INBook X1 est soutenu par une batterie haute capacité de 55 Wh qui offre près de 13 heures de lecture vidéo. Cela garantit un équilibre parfait entre puissance et portabilité, permettant aux utilisateurs de « recharger et d’oublier » sans couper le flux de travail ou de divertissement tout au long de la journée. La batterie est prise en charge par un chargeur rapide de type C de 65 W qui peut charger l’ordinateur portable jusqu’à 70 % en 55 minutes, ce qui signifie qu’il n’est pas nécessaire de transporter le chargeur pour cette réunion de dernière minute au café.

Pendant la période d’essai, l’INBook X1 a fonctionné avec diligence et sans aucun problème. Il est élégant et compact et une machine puissante quand il s’agit de travailler. L’ordinateur portable est doté d’un magnifique grand écran. Que vous travailliez au bureau, que vous appreniez en ligne, que vous jouiez à un jeu en ligne intense ou que vous regardiez un film, cette machine ne vous décevra pas du tout. Les spécifications et la vitesse sont de premier ordre ici, faisant de cette création Infinix un choix judicieux sur le marché.

Prix ​​public estimé : Rs 45 999

