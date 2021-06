Infinix Note 10 & Hot 10s : votre quotient de style s’améliore encore avec ces combinés de milieu de gamme

Récemment, nous avons mis la main sur deux de ses derniers appareils, le Note 10 et le Hot 10. Voyons quelques-unes de leurs caractéristiques et de leurs performances globales.

La baisse des revenus, la hausse des taux de chômage et l’incertitude de l’emploi en raison de la pandémie ont fortement influencé les habitudes d’achat des consommateurs en matière de téléphones mobiles. Les consommateurs veulent une meilleure proposition de valeur de leurs téléphones ; pas étonnant, le segment milieu de gamme est l’endroit où se trouve la vraie action. Infinix, une marque à croissance rapide de Transsion Holdings, basée à Hong Kong, s’est progressivement taillé une place dans le segment de milieu de gamme avec ses appareils complets et bon marché. Récemment, nous avons mis la main sur deux de ses derniers appareils, le Note 10 et le Hot 10. Voyons quelques-unes de leurs caractéristiques et de leurs performances globales.

Infinix Note 10 (6+128 Go, Rs 11,999)

La série Hot 10 d’Infinix est très populaire parmi les consommateurs ; il est maintenant temps d’examiner les appareils de la série Note 10 que la société fait agressivement la promotion ces jours-ci. Fondamentalement, nous examinons deux nouveaux combinés – Note 10 Pro (à revoir plus tard) et Note 10 – tous deux sont de puissants téléphones de jeu. Notre unité d’essai Note 10 était la variante 6 + 128 Go, au prix de 11 999 Rs, l’autre est une unité 4 + 64 Go qui se vend à 10 999 Rs. Le téléphone est doté d’une gamme de fonctionnalités de premier ordre, d’une bonne technologie de jeu, d’un processeur puissant, du dernier système d’exploitation et d’une batterie longue durée (5 000 mAh) qui offre au consommateur une expérience de smartphone attrayante. Il est disponible en trois couleurs : violet 7 degrés, noir 95 degrés et vert émeraude.

Le Note 10 est doté d’un écran FHD+ Super Fluid de 6,95 pouces avec un centre perforé et des bordures étroites offrant un rapport écran/corps de 91 %. Nous envisageons un taux d’échantillonnage tactile de 180 Hz avec deux haut-parleurs cinématiques DTS pour une expérience de visionnage vidéo immersive. Il est livré avec un puissant processeur Octa-core MediaTek Helio G85 et un système d’exploitation XOS 7.6 basé sur Android 11, permettant aux utilisateurs de profiter d’une UX logicielle fluide et plus rapide avec des icônes actualisées, un nouveau design, des fonds d’écran rafraîchissants et une zone d’interaction abaissée pour une accessibilité plus fluide. .

La technologie Dar-Link du Note 10 améliore l’interaction de jeu et l’expérience d’affichage dans les jeux lourds comme Call of Duty, Free Fire, Battlegrounds, Asphalt 9: Legends, etc., en empêchant le déchirement de l’écran, en garantissant une reproduction naturelle des couleurs, en élevant performances, etc

Le Note 10 possède une caméra arrière triple AI 48MP avec une grande ouverture f/1,79. Il dispose d’une caméra selfie AI de 16 MP avec une ouverture f/2.0. Ces caméras avancées sont livrées avec plusieurs modes de caméra comme le mode d’enregistrement vidéo Time-lapse, le mode de stabilisation vidéo et le mode d’enregistrement vidéo au ralenti qui permet aux utilisateurs de capturer des vidéos à 240 ips. Les utilisateurs peuvent créer des vidéos professionnelles avec le mode d’enregistrement vidéo Bokeh qui brouille l’arrière-plan, faisant ressortir le sujet en se concentrant dessus. Le mode Super Night permet de capturer des images lumineuses et à faible bruit, même dans des conditions de faible luminosité.

Infinix Hot 10s (4+64 Go, Rs 9 999)

En termes de conception et de qualité de fabrication, le tout nouveau Hot 10 a fière allure à première vue. Il est disponible à un prix compétitif de Rs 9 999 (variante de 4 Go de RAM + 64 Go) et de Rs 10 999 (variante de 6 Go de RAM + 64 Go de mémoire). Le téléphone se distingue par son écran HD+ Cinematic de 6,82 pouces avec un rapport écran/corps de 90,6% et un taux de rafraîchissement de 90 Hz, qui assure une interaction fluide entre les doigts des utilisateurs et l’écran. Son taux d’échantillonnage tactile de 180 Hz permet une réponse plus rapide de l’écran, en particulier pour les joueurs professionnels afin de mieux performer dans les jeux.

Conçu pour donner un look moderne, le Hot 10s a une finition en verre à motif Diamond Cut Flow à l’arrière, une protection en verre NEG à l’avant et est disponible en quatre couleurs attrayantes : Heart of Ocean, Morandi Green, 7-Degree Purple et 95-Degré noir.

Hot 10s est livré avec le processeur Helio G85 Octa Core 64 bits soutenu par la technologie Mediatek HyperEngine pour une efficacité énergétique et une connectivité réseau améliorées. Il est pris en charge par la technologie Dar-Link Game Boost (expliquée ci-dessus). Le téléphone est équipé d’une caméra arrière ultra-nette 48MP AI Triple qui a une grande ouverture f/1,79, un flash LED quad et un capteur de profondeur 2MP pour capturer des plans larges parfaits. À l’avant, il dispose d’une caméra selfie AI 8MP avec ouverture f/2.0 et de deux flash LED installés sur ses deux côtés.

Pour de longues heures d’expérience de jeu et de divertissement ininterrompue, Hot 10s est alimenté par une batterie robuste de 6 000 mAh qui offre une autonomie en veille de plus de 55 jours et une fonction de marathon d’alimentation, qui augmente encore la durée de vie de la batterie de 25 %.

