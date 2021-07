Infinix Note 10 Pro : excellent écran, beaucoup de puissance, des appareils photo compétents et une longue durée de vie de la batterie dans ce milieu de gamme

Il fonctionne sur Android 11 avec le dernier skin XOS 7.6 permettant une interface utilisateur logicielle fluide et plus rapide avec des icônes actualisées, un nouveau design, des fonds d’écran rafraîchissants et une zone d’interaction abaissée pour une accessibilité plus fluide.

Le téléphone mobile est devenu un incontournable pour le consommateur du nouvel âge connecté numériquement, en particulier pour la jeune génération qui en dépend beaucoup pour ses besoins de communication et de divertissement. Infinix, une marque à croissance rapide de Transsion Holdings, basée à Hong Kong, a efficacement exploité cette génération dépendant d’Internet et avertie des médias sociaux, avec un succès considérable. Ses offres de produits sont un bon mélange de style et de performance. Les séries Hot et Note de la société sont très populaires ; récemment, nous avons passé en revue leurs Note 10 et Hot 10 qui ont une construction robuste, des performances astucieuses et une bonne autonomie de la batterie.

Si vous êtes à la recherche d’un bon milieu de gamme, consultez l’Infinix Note 10 Pro. À un prix raisonnable de Rs 16 999, le tout nouveau Note 10 Pro est disponible dans une configuration 8 + 256. Le téléphone a une apparence élégante avec son écran FHD+ Super Fluid de 6,95 pouces avec un centre perforé et des bordures étroites donnant un rapport écran/corps de 91%.

Pour compléter le grand écran, le Note 10 Pro est livré avec un taux de rafraîchissement de 90 Hz, ce qui garantit une interaction fluide entre les doigts des utilisateurs et l’écran. Il a un taux d’échantillonnage tactile de 180 Hz qui permet une réponse plus rapide de l’écran pour une meilleure expérience de jeu. L’écran est soutenu par la technologie Low Blue Light certifiée par TUV Rheinland. Le téléphone dispose également de la fonction de déverrouillage du visage et d’un capteur d’empreintes digitales latéral multifonctionnel qui ne sert pas seulement à déverrouiller le téléphone, mais également à accepter des appels, à rejeter des alarmes et à des applications de démarrage rapide.

À l’intérieur, Note 10 Pro dispose d’un processeur avancé MediaTek Helio G95; le processeur puissant a une vitesse d’horloge CPU allant jusqu’à 2,05 GHz. Pour garantir une expérience de jeu fluide grâce à un réseau intelligent et à une gestion des ressources, le téléphone est soutenu par le GPU ARM Mali-G76, qui est super cadencé jusqu’à 900 MHz. Il fonctionne sur Android 11 avec le dernier skin XOS 7.6 permettant une interface utilisateur logicielle fluide et plus rapide avec des icônes actualisées, un nouveau design, des fonds d’écran rafraîchissants et une zone d’interaction abaissée pour une accessibilité plus fluide.

Note 10 Pro est livré avec une caméra quad configurée avec 64 MP comme objectif principal de la caméra qui a une grande ouverture f/1,79. Il existe un objectif ultra grand angle 8MP et un objectif super macro 2MP avec une grande ouverture f/2,25 ainsi qu’un objectif portrait 2MP avec une ouverture f/2,4 et un objectif noir et blanc supplémentaire pour capturer une image plus lumineuse et plus nette dans des conditions de faible luminosité. Pour une expérience photographique professionnelle, les appareils photo avancés sont dotés de plusieurs modes d’appareil photo, tels que le mode d’enregistrement vidéo Time-lapse, le mode de stabilisation vidéo et le mode d’enregistrement vidéo au ralenti qui permettent aux utilisateurs de capturer des vidéos à 240 ips. Les utilisateurs peuvent créer des vidéos professionnelles avec le mode d’enregistrement vidéo Bokeh avec un arrière-plan flou, faisant ressortir le sujet en se concentrant dessus. À l’avant, le téléphone est doté d’une caméra selfie AI de 16 MP avec une ouverture f/2.0 et de deux flashs LED.

Le Note 10 Pro est doté d’une batterie robuste de 5 000 mAh, suffisante pour près de deux jours d’utilisation modérée. J’ai été assez impressionné par les capacités de jeu du téléphone. Il est soutenu par la technologie Dar-Link Game Boost qui améliore l’interaction de jeu et l’expérience d’affichage dans les jeux lourds comme Call of Duty, Free Fire, Battlegrounds, Asphalt 9: Legends, etc., en empêchant la déchirure de l’écran, assurant une reproduction naturelle des couleurs, élever les performances de l’écran tactile et gérer efficacement l’allocation des ressources entre le jeu et le chipset pour éviter de chauffer pendant de longues heures de jeu.

En résumé, le Note 10 Pro est un superbe téléphone ; son écran offre vraiment quand il s’agit de surfer sur Internet ou de regarder un film, ou même de jouer à un jeu mobile aux graphismes intensifs. Le téléphone a beaucoup de puissance, il y a aussi une bonne autonomie de la batterie, d’où il trouve une mention forte.

Prix ​​public estimé : Rs 16 999

