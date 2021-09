Infinix Smart 5A : offre attractive dans le segment économique

Le téléphone dispose d’une double caméra arrière de 8 MP avec triple flash LED, d’une grande ouverture f/2.0 et de 18 modes de détection de scène AI différents pour détecter les scènes et ajuster les paramètres qui permettent aux passionnés de photo de capturer des images détaillées avec une plus grande clarté.

Grand écran, grosse batterie et plus de technologie dans ses appareils de milieu de gamme pour plaire aux masses qui ne peuvent pas se permettre des combinés plus chers – une stratégie habile qu’Infinix a appliquée pour rendre ses téléphones mobiles populaires sur le marché indien. Dans un nouvel effort pour renforcer l’attrait de sa série Smart, la société s’est associée à Jio pour présenter son téléphone de poche, Smart 5A. L’appareil présente un design attrayant en forme de pyramide sur son panneau arrière pour offrir aux consommateurs une expérience de téléphonie mobile élégante. Il est disponible sur Flipkart au prix de lancement de Rs 6 499, en trois variantes de couleurs : Ocean Wave, Quetzal Cyan et Midnight Black.

Smart 5A est livré avec un écran à encoche goutte 6.52 HD+ amélioré avec une luminosité de 500 NITS. Son écran cinématique avec un rapport de contraste de 1200:1 est également soutenu par une bonne expérience audio permise par le haut-parleur DTS Surround Sound pour un engagement maximal. La batterie de secours de 5000 mAh de l’appareil est prise en charge par la fonction Power Marathon qui lui permet de donner une autonomie en veille de 35 jours, permettant aux utilisateurs de regarder des vidéos jusqu’à 23 heures d’affilée, de profiter jusqu’à 25 heures de musique , 33 heures de conversation 4G non-stop, 12 heures de navigation sur le Web et 14 heures de jeu.

Smart 5A est soutenu par le dernier Android 11 avec le skin XOS 7.6. Il est également alimenté par un processeur quadricœur Helio A20 de 12 nm avec 2 Go de RAM/32 Go de stockage. Il intègre quatre processeurs ARM Cortex A53 cadencés jusqu’à 1,8 GHz. Le téléphone dispose d’une double caméra arrière de 8 MP avec triple flash LED, d’une grande ouverture f/2.0 et de 18 modes de détection de scène AI différents pour détecter les scènes et ajuster les paramètres qui permettent aux passionnés de photo de capturer des images détaillées avec une plus grande clarté.

Pour l’enregistrement vidéo Full HD, la caméra arrière est équipée du mode AI HDR, du mode Bokeh, du mode beauté AI 3D et du mode Panorama. Ce smartphone est livré avec une caméra selfie 8MP améliorée avec un double flash LED dédié sous l’écran, une ouverture f/2.0 et un mode HDR piloté par l’IA. La caméra selfie dispose de quatre modes différents : le mode portrait, le mode beauté AI 3D et le mode selfie large pour capturer les selfies « parfaits ».

Smart 5A est également doté de fonctionnalités avancées telles qu’un capteur d’empreintes digitales/déverrouillage du visage pour une sécurité renforcée, ainsi qu’une double VoLTE pouvant prendre en charge deux cartes SIM 4G et VoWiFi pour passer automatiquement à des appels transparents et sans problème dans un réseau puissant.

Dans l’ensemble, le Smart 5A est un package attrayant avec un prix attractif. Il a de bonnes performances globales, un design attrayant, des appareils photo compétents et sa longue durée de vie de la batterie est une attraction clé.

Prix ​​public estimé : Rs 6 499

