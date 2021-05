Inflation 2021: faut-il s’inquiéter? Ce que disent Warren Buffett et Janet Yellen maintenant

L’inflation 2021 est un sujet brûlant pour le moment, les investisseurs se demandant s’ils devraient s’inquiéter d’une éventuelle hausse des taux d’intérêt. Cela a abouti à Berkshire Hathaway (NYSE:BRK.A,BRK.B), le président et chef de la direction, Warren Buffett, ainsi que la secrétaire au Trésor des États-Unis, Janet Yellen, commentant la question.

Source: g0d4ather / Shutterstock.com

Dans le cas de Warren, il a ceci à dire à propos de l’inflation, tel que recueilli par Seeking Alpha.

«Nous assistons à une inflation très substantielle – c’est très intéressant. Je veux dire, nous augmentons les prix. Les gens nous font grimper les prix. Et c’est accepté… Les coûts sont simplement en hausse, en hausse, en hausse. Les coûts de l’acier, vous savez, tous les jours, ils augmentent … Mais il y a plus d’inflation que – beaucoup plus d’inflation que ce que les gens auraient prévu il y a à peine six mois ou à peu près.