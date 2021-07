Inflation 2021 : voici comment gagner de l’argent dans un environnement inflationniste

Dans la plupart des domaines de la vie, s’inquiéter n’est pas utile. En fait, cela peut être nocif.

Source : Anton Watman/Shutterstock.com

Quelqu’un a dit un jour que nous ne pouvons pas contrôler la moitié des choses qui nous préoccupent. Mais que nous pouvons contrôler l’autre moitié des choses qui nous préoccupent.

Alors… pourquoi s’inquiéter ?

Eh bien, quand il s’agit d’investir en bourse, s’inquiéter est sain.

Un marché sain a un bon équilibre entre optimisme et inquiétude. C’est pourquoi vous entendez souvent l’expression selon laquelle les actions « grimpent un mur d’inquiétudes ».

Je pense que c’est là où nous en sommes en ce moment alors que nous lançons la seconde moitié de 2021, même si vous ne le croyez peut-être pas si vous écoutez beaucoup de têtes parlantes dans les médias financiers.

Mais pensez-y. Aujourd’hui encore, le Nasdaq et S&P 500 atteint des sommets historiques. Les trois principaux indices ont affiché des rendements sur six mois que vous obtiendriez historiquement en une année complète.

Et pourtant, la plupart de ce que vous lisez concerne l’inquiétude. Un souci en particulier…

Inflation.

Sans aucun doute, l’inflation est la préoccupation numéro un des investisseurs à l’aube de la seconde moitié de l’année. C’est ici. Nous pouvons le voir dans les données, et nous pouvons le voir de première main à l’épicerie et à la pompe à essence. Et les médias vantent l’inflation comme la prochaine chose terrible à se produire dans le pays.

Mais est-ce?

Pas à moi…

La définition économique de l’inflation est trop de dollars pour trop peu de biens. Voici une définition plus simple : l’inflation est fondamentalement une taxe pour tout le monde.

On parle souvent de « taxe cachée » parce que vous ne recevrez pas de facture par la poste pour payer plus d’argent au gouvernement. Au lieu de cela, à mesure que l’inflation augmente, le pouvoir d’achat de votre dollar diminue. Votre argent perd de sa valeur, il y a donc également un coût direct pour l’argent déposé sur les comptes courants, les coffres-forts et les marchés monétaires.

Il ne faut pas cacher le fait que l’inflation est en hausse en ce moment. La seule question importante est de savoir si elle est transitoire.

Je suis sûr que vous avez entendu le mot « transitoire ». Il est maintenant lancé par la plupart des banques centrales et des Wall Streeters qui veulent paraître intelligents. Cela signifie qu’ils s’attendent à ce que l’inflation soit de courte durée car elle est causée par des facteurs extraordinaires qui se résoudront.

La Réserve fédérale le croit. Et je suis aussi fermement dans ce camp.

Je pense que l’inflation est exacerbée par les problèmes d’approvisionnement qui nuisent aux entreprises du monde entier.

En termes simples, tout, des semi-conducteurs aux feux d’artifice, est bloqué par une chaîne d’approvisionnement insuffisante qui ne peut pas suivre alors que la demande de marchandises augmente dans un monde post-Covid. Je m’attends à ce que cela change au fil du temps et que tout reprenne. Et une fois que le côté offre de la courbe offre/demande sera revenu à la normale, les prix des intrants devraient baisser et entraîner avec eux les prix à la consommation.

C’est énorme et cela devrait avoir un impact considérable sur la façon dont nous investissons pendant les périodes d’inflation.

En fait, cela a été un sujet clé à la télévision ces derniers temps. Chaque analyste et tête parlante veut vous dire comment investir pour l’inflation. Je comprends. Il obtient des globes oculaires. J’ai été là.

Mais il existe une autre façon de voir l’inflation et l’investissement dont vous n’entendez pas autant parler…

Il y a deux éléments d’information clés qui sont généralement laissés de côté dans la conversation sur l’inflation :

Le calendrier des périodes d’inflation est souvent compatible avec une économie forte.

Historiquement, les actions se comportent bien en période d’inflation normale.

Ainsi, lorsque vous investissez pendant des périodes d’inflation, vous ne voulez pas vous concentrer exclusivement sur l’inflation. L’investissement doit avoir un sens, que l’inflation continue à augmenter ou non.

(Note rapide : tous nos thèmes d’investissement en hypercroissance continueront d’aller de l’avant avec ou sans inflation.)

Trop d’investisseurs l’ignorent. Mais la valeur est claire…

Si l’inflation est temporaire et se dissipe en grande partie dans un avenir proche, une couverture contre l’inflation – ou tout investissement axé uniquement sur l’inflation – sera presque certainement sous-performant d’une grande marge. Mais si vous investissez dans des actions aux perspectives prometteuses pour les prochaines années, indépendamment de l’inflation, votre risque de sous-performance diminue considérablement.

Dans le même temps, certains facteurs prennent plus d’importance en période d’inflation. Voici quelques éléments à rechercher dans les investissements potentiels en période d’inflation :

Pouvoir de tarification : Si une entreprise est en mesure de répercuter des prix plus élevés sur ses intrants à ses clients, elle combattra les effets négatifs de l’inflation.

Financiers : Une inflation plus élevée mène souvent à des taux d’intérêt plus élevés, ce qui est un net positif pour la plupart des financières.

Foncier et immobilier : Les actifs réels conservent leur valeur en période d’inflation, ce qui surpasse la valeur décroissante des liquidités en banque.

Industriels : Certaines entreprises peuvent contourner les problèmes actuels de la chaîne d’approvisionnement en disposant de suffisamment de matériaux ou en étant en mesure de répercuter l’augmentation des prix.

Marchandises : Alors que la plupart des investisseurs se tourneraient toujours vers l’or comme première couverture contre l’inflation, la nouvelle couverture de choix est en train de devenir rapidement le bitcoin et d’autres crypto-monnaies, qui sont considérées comme une réserve de valeur.

Actions : Les actions en général ont tendance à très bien résister lorsque l’inflation augmente. À court terme, les actions de croissance sont généralement touchées dès les premiers signes de hausse de l’inflation. Mais tant que cela ne se transforme pas en hyperinflation, les actions de croissance innovantes dans les tendances dont nous parlons ici chez MoneyWire sortiront de l’autre côté avec une belle apparence.

Et c’est le point le plus important de tous.

La clé pour que votre portefeuille résiste bien à la hausse de l’inflation est de rester concentré sur le potentiel à long terme.

Qu’il y ait de l’inflation ou non, il y aura plus de véhicules électriques sur la route dans les années à venir. La 5G continuera de se développer à l’échelle mondiale. Davantage de découvertes génétiques conduiront à des traitements révolutionnaires dans le domaine de la santé. Les crypto-monnaies continueront de gagner l’attention et l’adoption du grand public. La course à l’espace va continuer à s’intensifier. Et ainsi de suite.

À la date de publication, Matthew McCall n’avait (directement ou indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

