Inflation à long terme probable | Examen national ⋆ 10z viral

Le président de la Réserve fédérale, Jerome Powell, témoigne lors d’une audience du sous-comité de surveillance et de réforme de la Chambre des États-Unis sur la crise des coronavirus à Capitol Hill, le 22 juin 2021. (Graeme Jennings/Pool via .)

Les indicateurs des marchés financiers font état d’une hausse persistante de l’inflation.

Malgré quelques indices récents de malaise, la Fed maintient toujours que la poussée actuelle de l’inflation est « transitoire ». Cela semble optimiste : la banque centrale a alimenté l’inflation et est obstinément aveugle au danger d’obtenir plus que ce qu’elle avait négocié, de lâcher ce que l’économiste lauréat du prix Nobel Friedrich Hayek a décrit comme le « tigre ».

Le président de la Fed, Paul Volcker, a mis l’inflation en cage après qu’elle ait atteint 13,5% en 1980. Depuis lors, cependant, la Fed, les politiciens, les consommateurs et les producteurs sont devenus complaisants quant au risque qu’elle s’échappe à nouveau.

Le cocktail actuel d’impression d’argent, de dépenses déficitaires massives, de perturbations de la chaîne d’approvisionnement liées à la pandémie et de demande refoulée résultant de l’hibernation de COVID-19 signifie une inflation à venir – et pas seulement à court terme. Les perspectives ne sont qu’aggravées par l’impact sur l’offre qui viendra de l’augmentation de la réglementation et des taxes, sans parler de l’augmentation des coûts de l’énergie qui découlera de l’hostilité de l’administration aux combustibles fossiles.

Le bilan de la Fed est passé de 900 milliards de dollars en août 2008 à 8 200 milliards de dollars à la mi-juillet 2021. Cependant, en payant des intérêts aux banques pour stocker les réserves excédentaires détenues à la Fed, la banque centrale a réussi à empêcher de nouveaux dollars d’entrer dans l’économie. sous forme de crédit, freinant ainsi l’inflation. Désormais, la monnaie imprimée apparaît dans les données de consommation et de prix, et plus la poussée « transitoire » durera, plus elle sera difficile à contenir.

Les IPC de juillet et juin ont augmenté de 5,4% en glissement annuel, les plus fortes hausses depuis août 2008. En juillet, les prix de l’essence et des voitures et camions d’occasion ont augmenté de 41,8% et 41,7% en glissement annuel, respectivement. Le 12 août 2021, les contrats à terme sur le gaz naturel étaient en hausse de 68 % en glissement annuel par million d’unités thermiques britanniques.

Des bulles d’actifs se forment.

Le multiple cours/bénéfice de Schiller d’environ 37x est au plus haut niveau depuis un siècle, à l’exception de la bulle Internet. En juin, le prix médian des maisons existantes était en hausse de 23 % en glissement annuel.

En mai, les gouverneurs de la Fed Lael Brainard et Christopher Waller ont minimisé l’inflation comme « une poussée transitoire » et « temporaire », respectivement. La secrétaire au Trésor Janet Yellen, ancienne présidente de la Fed, souffre de la même pensée de groupe. Elle a déclaré : « Je ne pense pas qu’il y aura un problème d’inflation. Mais s’il y en a, on comptera sur la Fed pour y remédier. » En juin, elle a admis que l’inflation pourrait rester à 3 % jusqu’en 2021 mais serait « transitoire ». Dans une conférence du 5 août sur les monnaies numériques, le gouverneur de la Fed, Waller, a qualifié l’inflation de “plutôt transitoire”.

Dans son rapport semestriel sur la politique monétaire du 14 juillet au House Financial Services Committee, le président de la Fed, Jerome Powell, a insisté sur le fait que l’inflation élevée était temporaire. Pressé, Powell a déclaré que les récentes hausses de prix allaient s’estomper et que toute réduction des 120 milliards de dollars d’achats mensuels d’obligations de la Fed était « encore loin ». Dans sa conférence de presse du 28 juillet, Powell a attribué la pression sur les prix, c’est-à-dire l’inflation, aux goulots d’étranglement de l’offre et a insisté sur le fait que « les effets transitoires de l’offre s’atténueraient », que l’inflation tomberait à 2 %.

Sous les règnes de Yellen et Powell, il n’y a pas eu un seul vote dissident sur la politique monétaire. Dans des eaux monétaires inconnues en juillet, les membres du Federal Open Market Committee, qui prend les décisions de mise en œuvre de la politique monétaire, se sont à nouveau réfugiés dans le vote à l’unanimité.

La déclaration de la Fed du 28 juillet affiche une sorte de dissonance cognitive monétaire. Il cherche à rassurer les marchés, l’administration Biden et le Congrès qu’il est sur la balle de l’inflation, tout en promettant de maintenir le jaillissement de l’argent facile dans un avenir prévisible. La banque centrale prévoit de maintenir sa fourchette de taux d’intérêt de référence cible de 0 à 25 points de base, de continuer à acheter pour 80 milliards de dollars de bons du Trésor et 40 milliards de dollars de titres adossés à des créances hypothécaires chaque mois, et de maintenir le taux d’intérêt qu’elle paie sur les réserves excédentaires détenues par les banques. à la Fed à un dérisoire 15 points de base. Il a déclaré qu’il visait actuellement “à atteindre une inflation modérément supérieure à 2% pendant un certain temps” pour rattraper la période précédente au cours de laquelle l’inflation avait été inférieure à l’objectif alors sanctifié de 2%, et que la Fed “s’attend à maintenir une attitude accommodante”. position monétaire.

Les taux d’intérêt sont le prix le plus important de l’économie, le prix de l’investissement et de la consommation futurs par rapport au présent. Les taux d’intérêt réels de référence sont négatifs. Pas besoin d’être économiste pour comprendre que c’est fou.

La Fed a les outils et un mandat statutaire pour rechercher des prix « stables ». Mais depuis 2012, sur sa propre prérogative, il a ciblé 2 % d’inflation. En 2020, comme évoqué ci-dessus, la Fed, toujours de sa propre prérogative, a augmenté la mise, adoptant une politique d’inflation moyenne, ce qui signifie qu’elle permettrait et encouragerait une inflation plus élevée pour rattraper l’inflation passée jugée trop faible.

L’inflation n’a pas besoin d’être l’hyperinflation vénézuélienne ou zimbabwéenne pour être destructrice. C’est un impôt qui diminue la valeur des dollars gagnés et épargnés, et il augmente les taux effectifs d’imposition du revenu et des gains en capital. Cela peut provoquer un mauvais investissement systémique et transfère la richesse des créanciers aux débiteurs, dont le plus important est l’Oncle Sam. Bien que l’observation ne soit peut-être pas à la mode à Washington, une déflation douce profiterait à de nombreux consommateurs et entreprises. Joe et Sally Sixpack accepteraient un kilowattheure, une couronne, des frais de scolarité et de l’essence qui coûteraient un peu moins l’année prochaine, en supposant – une mise en garde importante – que cela ne s’accompagne pas d’une baisse du revenu nominal.

Le signal de la Fed qu’elle pourrait relever modestement son taux directeur d’ici la fin de 2023 est en réalité une promesse de poursuite de l’argent facile. L’engagement de maintenir le cap en achetant des bons du Trésor et des titres adossés à des créances hypothécaires et le commentaire du président Powell selon lequel l’inflation dépassera notre objectif pendant quelques mois avant de chuter ont souligné le fait que la banque centrale demeure dans le déni de l’inflation.

Pour la Fed, croire qu’elle peut et doit utiliser une politique monétaire créative pour gérer la macro-économie est une remarquable démonstration d’orgueil. Alors que la Fed a cultivé et jouit d’une excellente réputation des deux côtés de l’allée politique et auprès d’une grande partie du public, son bilan depuis sa création en 1913 a été moins que stellaire. Le dollar a perdu 96 % de sa valeur et les États-Unis ont subi de multiples crises financières et économiques.

Le 22 juin, le président Powell a assuré au sous-comité de sélection de la Chambre sur le coronavirus qu’une inflation à deux chiffres était “très, très improbable”. Pas cependant, si la Fed n’agit pas de manière décisive. Il est temps pour Volcker 2.0.

Eric Grover est le directeur d’Intrepid Ventures, qui fournit des conseils en développement d’entreprise et en stratégie aux entreprises de services financiers, de réseaux de paiement et de traitement, principalement en Amérique du Nord et en Europe.