Inflation des prix alimentaires Suivant | Rapport SGT

par Craig Hemke, Sprott Money :

Comme si l’année 2022 ne s’annonçait pas déjà comme une année dangereuse et volatile, et si nous ajoutions aussi une flambée des prix des denrées alimentaires et des pénuries alimentaires ?

Depuis la mi-2020, nous écrivons et mettons en garde contre l’inflation, la stagflation et le stress économique qui persisteraient après les blocages de Covid qui, malheureusement, se sont poursuivis jusqu’à la fin de 2021. L’une des astuces que les banquiers centraux ont utilisée pour gérer perceptions de l’inflation est l’abus du mot « transitoire » lorsqu’il s’agit d’inflation des prix.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

Si quoi que ce soit, ce théâtre s’est avéré être un excellent fourrage pour ces publications hebdomadaires, et nous avons souvent écrit à ce sujet. Voici quelques exemples :

Et maintenant, enfin, le président de la Fed Powell et le secrétaire au Trésor Yellen ont été forcés d’admettre que l’inflation actuelle n’est PAS transitoire. Voir ci-dessous:

Il est temps de retirer le mot transitoire pour décrire l’inflation, a déclaré le président de la Fed, Jerome Powell, lors d’un témoignage au Sénat sur l’économie https://t.co/DxfjyS7Jpr pic.twitter.com/WzW2rzqt1B

– Bloomberg (@business) 30 novembre 2021

La secrétaire au Trésor Janet Yellen est « prête à retirer le mot transitoire ». https://t.co/IrRzd4SMx9

– FORTUNE (@FortuneMagazine) 6 décembre 2021

Jusqu’à présent, au moins, l’inflation des prix la plus significative a été limitée aux matières premières industrielles et aux produits finis de détail. Bien que ces augmentations de coûts aient été douloureuses pour les consommateurs, les impacts ont été gérables.

Que se passe-t-il, cependant, si l’inflation des prix se répercute soudainement sur l’approvisionnement alimentaire mondial ? Tout le monde n’a pas besoin d’urgence d’une nouvelle laveuse/sécheuse, et ce coût peut être reporté pendant un certain temps. Mais pas de nourriture. Tout le monde a besoin de nourriture tous les jours, et si le prix de la nourriture monte soudainement en flèche, nous avons un problème.

Jusqu’à présent, les prix des matières premières agricoles ont évité le genre de pics de prix que nous avons vus dans les matières premières industrielles. Cela pourrait-il être sur le point de changer ? Considérez d’abord ce tableau de Tavi Costa à Crescat Capital. Les prix des matières premières agricoles commencent-ils à exploser ?

Considérons ensuite l’augmentation fulgurante du coût de l’ammoniac anhydre, qui est un engrais clé. Si les agriculteurs utilisent moins d’engrais en raison de leur coût ou de leur rareté, les rendements par acre diminueront et l’offre se contractera.

Le fabricant d’engrais Azomures en Roumanie, une entreprise d’État, arrête la production. Met en garde contre les pénuries alimentaires en 2022. #gas pic.twitter.com/l19ea7RRop

– Alexander Stahel (@BurggrabenH) 6 décembre 2021

Et puis un autre graphique de Tavi. Notez la corrélation historique entre les prix de l’ammoniac et les prix des matières premières. C’est certainement un cas où la causalité mène à la corrélation !

(Et nous n’avons même pas encore mentionné comment toute sorte de sécheresse l’été prochain pourrait avoir un impact sur les prix. Jetez cette bûche sur le feu et nous aurons vraiment un problème sur nos mains.)

Maintenant, réfléchissez un instant à la façon dont tout cela se connecte. Par exemple:

Le soja est non seulement une source de protéines pour les humains, mais il est également utilisé comme aliment pour toutes sortes de bétail. Ainsi, des prix plus élevés du soja entraînent des coûts plus élevés pour presque toutes les protéines. Le maïs est également un aliment pour le bétail, mais considérez combien d’aliments transformés utilisent le sirop de maïs comme édulcorant. Ainsi, les coûts plus élevés du maïs se répercutent sur presque tous les coûts des aliments transformés. Le blé est assez explicite. Le pain est un aliment de base mondial et la farine de blé est l’ingrédient clé.

Tout au long de 2021, « le marché de l’or » a ignoré la flambée de l’inflation et les taux d’intérêt fortement négatifs, corrigés de l’inflation ou « réels » qui ont suivi. On a supposé que cette inflation « transitoire » rendrait également transitoires les taux réels négatifs.

Lire la suite @ SprottMoney.com