Inflation élevée : il est peu probable que le centre réduise les taxes sur l’essence et le diesel

Le Centre pourrait ne pas réduire les taxes sur l’essence et le diesel malgré la flambée de l’inflation, car il estime que cette décision pourrait provoquer un dérapage budgétaire substantiel sans rapporter grand-chose sur le front de l’inflation, selon des sources officielles.

L’inflation des prix de détail est restée au-dessus du niveau de tolérance de la Reserve Bank of India (RBI) pour un deuxième mois consécutif en juin (6,26 %), alors que la pression sur les prix est restée élevée dans les segments de l’alimentation et du carburant. L’inflation des prix de gros s’est atténuée en juin à 12,07 % après un sommet en série de 12,94 % le mois précédent, mais la pression sur les prix des carburants et des articles manufacturés est restée élevée. Le conseiller économique en chef KV Subramanian a déclaré récemment que l’inflation des prix de détail pourrait atteindre moins de 6% en juillet.

Le gouvernement de l’Union, ont déclaré les sources, ne pouvait pas se permettre de saper un outil efficace en termes de revenus comme les droits et taxes divers sur l’essence et le diesel, qui ont contribué à générer des ressources pour les infrastructures et d’autres dépenses de développement. « Des changements mineurs dans (les taxes sur les deux carburants automobiles) ne modifieront pas beaucoup les anticipations d’inflation. Alors que ces taxes sont abaissées de Rs 10/litre, l’impact sur le déficit budgétaire sera de 0,58% du produit intérieur brut (PIB) pour l’année entière et de 0,44% pour neuf mois », a déclaré un responsable.

La RBI a déclaré à plusieurs reprises qu’elle s’attendrait à ce que le Centre et les États calibrent les taxes sur les carburants automobiles pour contrôler l’inflation.

Actuellement, les taxes sur l’essence sans marque et le diesel sans marque sont respectivement de 32,90 Rs/litre et 31,80 Rs/litre ; les taxes comprennent le droit d’accise de base de 1,4 Rs, le cess de développement des routes et des infrastructures de 18 Rs, le cess de développement de l’agriculture et des infrastructures de 2,5 Rs et un droit d’accise supplémentaire spécial de 11 Rs. Une structure fiscale similaire prévaut pour le diesel sur lequel le gouvernement de l’Union total- Les taxes imposées sont de Rs 31,8/ litre. Ces taxes sont une composante importante des prix finaux des carburants au consommateur et la majeure partie des revenus des taxes ne sont pas partagées avec les gouvernements des États ne faisant pas partie du pool divisible.

Les taxes ont été augmentées de 3 Rs/litre sur l’essence et le diesel à partir du 14 mars 2020. Elles ont encore été augmentées de 10 Rs/litre sur l’essence et de 13 Rs/litre sur le diesel à partir du 6 mai 2020. Le droit d’accise sur l’essence et le diesel a récupéré le crore Center Rs 94 181 au cours du premier trimestre de l’exercice 22. Étant donné que la consommation de carburant pourrait augmenter au cours du second semestre, les recettes FY22 de l’essence et du diesel pourraient être d’environ Rs 4 lakh crore ou environ Rs 90 000 crore de plus (sous réserve de modération si la troisième vague de Covid se produit) que l’estimation budgétaire FY22 , estiment les responsables.

Récemment, le secrétaire aux finances TV Somanathan a déclaré à FE que même avec le plan de secours annoncé récemment, dont le coût budgétaire est estimé à environ Rs 1,5 lakh crore, l’objectif de déficit budgétaire de 6,8% du PIB pour 2021-2022 serait respecté, étant donné la possibilité que les recettes dépassent l’estimation budgétaire et la rationalisation des dépenses soit entreprise (la plupart des départements ont été invités à contenir les dépenses au T2 à 20% de BE contre la norme de 25%).

Les solides recettes des droits d’accise, qui ont augmenté de 88% en glissement annuel pour atteindre 3,34 lakh crore au cours de l’exercice 21, ont aidé le Centre à enregistrer une augmentation de 5,9% de ses recettes fiscales nettes au cours de l’exercice malgré les perturbations des activités économiques dues à Covid en premier. vague. Un prélèvement central plus élevé a également aidé les États à en bénéficier, car ils prélèvent une taxe de vente/TVA sur les prix des produits pétroliers, y compris les taxes du gouvernement de l’Union. Au cours de l’exercice 21, les recettes fiscales combinées des gouvernements des États sur les carburants automobiles s’élevaient à 2 lakh crore, le même niveau qu’au cours de l’exercice 20. Les taxes représentant plus de 50 % du prix de vente au détail, les prix du pétrole ont dépassé les 100 Rs/litre dans de nombreuses régions du pays.

Le poids des carburants comme l’essence, le diesel et d’autres carburants dans l’IPC n’étant que de 2,52 %, le gouvernement écarte toute pression inflationniste substantielle en raison de la hausse des prix des carburants. Cependant, son impact indirect via des coûts de transport plus élevés se répercute sur la plupart des autres prix. Une baisse des accises sur les carburants signifie un revenu disponible plus élevé ou des économies plus importantes, ce qui a un impact positif sur l’économie, a déclaré DK Pant, économiste en chef d’India Ratings. « Si les producteurs ne supportent pas les coûts de transport plus élevés, leur rentabilité va baisser, ce qui entraînera une baisse des investissements et de la consommation. La politique de taxation des carburants du gouvernement va avoir un impact sur les trois agents économiques – le gouvernement, le producteur et le consommateur », a ajouté Pant.