Inflation et influenceurs: comment les investisseurs peuvent envoyer les prix DOGE à 10 $

Tellement wow. Quand Billy Markus a créé Dogecoin (CCC:DOGE-USD) en 2013, il l’a fait par plaisanterie. Le système de récompense minière de DOGE était si ridiculement structuré que personne n’aurait pu le prendre au sérieux; au début, les mineurs pouvaient gagner de zéro à 1 milliard de pièces pour terminer un seul bloc.

Source: Orpheus FX / Shutterstock.com

Mais les détenteurs de Dogecoin ont eu le dernier mot. Aujourd’hui, la crypto-monnaie vaut près de 10 milliards de dollars et possède l’un des éléments les plus dédiés de tous les titres négociables. Des investisseurs chanceux auraient pu transformer une participation initiale de 1000 dollars en près de 1 million de dollars.

La clé de ce succès était un changement technique de 2014 que les développeurs ont fait discrètement, bien que les approbations de célébrités aient aidé. Au bloc 145 000 – la pièce est passée de sa récompense minière aléatoire à un paiement constant; les mineurs gagnent désormais seulement 10 000 DOGE par récompense. Cette décision a plafonné l’inflation actuelle à 5,256 milliards de pièces par an et supprime la blague qui avait initialement rendu la crypto-monnaie inutilisable.

Un regain d’intérêt pour le développement de Dogecoin pourrait déclencher encore plus de changements. Si sa trajectoire d’inflation change à nouveau, DOGE à 10 $ pourrait devenir une réalité.

Pourquoi les prix DOGE se situent-ils autour de 6 cents?

Les crypto-monnaies se divisent généralement en trois groupes:

Inflationniste: une offre qui augmente indéfiniment (c’est-à-dire Dogecoin)

Déflationniste: une offre limitée (c’est-à-dire Bitcoin)

Pegged: une offre qui change pour correspondre à l’USD ou à un autre actif sous-jacent (par exemple, Tether)

Aujourd’hui, Dogecoin vit la vie comme une pièce inflationniste. Tout comme les monnaies fiduciaires, d’autres sont frappées chaque jour. Et tout comme ses homologues soutenus par le gouvernement, l’avantage de Doge reste limité car les acheteurs savent qu’ils peuvent toujours en acquérir plus plus tard. (Pour un exemple concret, considérons que le taux de change EUR / USD de 1,2 est pratiquement le même qu’en 1999). En d’autres termes, lorsque votre devise ajoute 4% de l’offre chaque année, elle finira par trouver un équilibre de prix avec d’autres devises de croissance de 4%.

Pendant ce temps, Bitcoin (CCC:BTC-USD) et les autres pièces à approvisionnement limité peuvent souvent voir leur valeur augmenter de manière astronomique. Tout comme les Picasso, les vins millésimés et les timbres de collection de 1868, leur disponibilité limitée signifie que chaque pièce frappée devient plus précieuse chaque jour qui passe.

DOGE Prix à 1 $? Ou 10 $?

Même sans changements inflationnistes, le prix pourrait encore atteindre 1 $. La crypto-monnaie a 130 milliards de pièces en circulation; un prix de 1 $ par pièce le laissera toujours 55% de la taille de Ethereum (CCC:ETH-USD), la deuxième plus grande crypto au monde. Et comme seul le commerce marginal compte dans la tarification des actifs, même quelques grands propriétaires de comptes pourraient théoriquement faire monter les valeurs en flèche.

Avec un peu de chance, la pièce pourrait même rester à 1 $. Avec un intérêt renouvelé pour la pièce à face Shiba-Inu, les développeurs ont depuis sauté de nouveau dans son référentiel de code, proposant des améliorations cruciales en termes d’utilisation et de vitesse. Les développeurs ont déjà poussé des changements majeurs – DigiByte et Litecoin (CCC:LTC-USD) Les extraits de code figurent en bonne place dans le code source de Dogecoin. D’autres sont peut-être en route.

L’inflation deviendra également un problème mineur au fil du temps – le résultat d’une récompense fixe divisée par une base de capital croissante. D’ici 2040, le taux d’inflation de Dogecoin serait tombé à seulement 2,4%, soit à peu près le même que celui du dollar américain aujourd’hui. En 2060, il serait de 1,6%, ce qui le rend déflationniste par rapport au dollar.

Source: calculs de l’auteur

Cependant, envoyer Dogecoin à 10 $ nécessitera un changement encore plus important: un passage à un système déflationniste avant 2060.

La règle des 10000 de Dogecoin

Actuellement, les mineurs gagnent 10 000 DOGE par bloc, ce qui se produit environ une fois par minute. Cela met un objectif de prix de 10 $ hors de portée; peu importe le nombre de personnes qui achètent Dogecoin, son offre toujours croissante rend les gains de prix une bataille difficile. Un prix de 10 $ signifie que Dogecoin doit surpasser Bitcoin en capitalisation boursière et y rester.

Mais dans les crypto-monnaies open-source, aucune règle n’est permanente. Avec suffisamment de contributeurs principaux votant pour le changement, même des projets aussi grands qu’Ethereum peuvent modifier ses éléments de base fondamentaux pour suivre les nouvelles pièces.

Aujourd’hui, Dogecoin se trouve au même carrefour. Sa base de code vieillit rapidement et des pièces plus récentes comme Cardano (CCC:ADA-USD) et À pois (CCC:DOT-USD) mordillent ses talons. Même Bitcoin semble vulnérable aux pièces de troisième génération qui peuvent effectuer des transactions beaucoup plus rapidement et à moindre coût.

Jusqu’à présent, l’approche basée sur la base de Dogecoin a aidé la crypto-monnaie à éviter l’obsolescence; les gens achètent la pièce pour le plaisir et les profits, pas pour la convivialité. Mais à moins que les parties prenantes plus importantes ne se mobilisent également, ces efforts ne peuvent aller que très loin.

La baleine Dogecoin

Habituellement, les principaux acteurs de la cryptographie aideront à financer le développement du code et des affaires. Le réseau Cardano, par exemple, dispose de trois organisations officielles pour gérer la normalisation, la technologie et le soutien aux développeurs. Ensemble, ils partagent environ des milliards de dollars de financement. Ripple Labs dispose d’un budget tout aussi important pour la promotion XRP (CCC:XRP-USD).

Pendant ce temps, DOGE s’appuie sur 200 codeurs à temps partiel et une légion de fans en ligne pour le support. Beaucoup ressemblent à Ross Nicoll, contributeur principal, travaillant gratuitement pour maintenir un système en constante évolution. C’est pourquoi une grande partie de son code est retirée d’autres pièces: il n’y a tout simplement pas assez de ressources pour développer du code propriétaire. D’autres sont comme les milliers d’abonnés des médias sociaux sur Dogecoin; beaucoup poursuivent constamment les développeurs pour plafonner l’offre de monnaie.

Si les investisseurs veulent envoyer des prix Dogecoin à 10 $, il en faut beaucoup plus que d’acheter la pièce et de publier des tweets. Il a besoin d’un bienfaiteur pour aider à financer les améliorations.

Déjà, la pièce a des soutiens de renom. Jeudi, Elon Musk a promis d’envoyer littéralement la pièce sur la lune sur une fusée SpaceX. Il pourrait avoir un impact encore plus grand en créant une «Fondation Dogecoin» pour financer le développement et promouvoir l’adoption parmi les startups et les entreprises. Jusqu’à présent, il a évité cela, blâmant le «Dogecoin Whale». Les investisseurs réguliers peuvent aider en contribuant, plutôt qu’en harcelant les développeurs.

Dogecoin à 10 $ est plus qu’un rêve – c’est une possibilité qui est imminente si la communauté un jour s’unit.

A la date de publication, Tom Yeung ne détenait (ni directement ni indirectement) aucune position sur les titres mentionnés dans cet article.

Tom Yeung, CFA, est un conseiller en placement inscrit dont la mission est d’apporter de la simplicité au monde de l’investissement.