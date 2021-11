Inflation FEAR : Pourquoi l’Europe est TRÈS inquiète de l’inflation avec des pressions qui s’accumulent sur l’UE | Monde | Nouvelles

Les critiques de l’Allemagne à l’encontre de la BCE gagnent du terrain, Christian Lindner, candidat au poste de ministre des Finances du prochain gouvernement, s’inquiétant des achats d’obligations par la BCE.

M. Lindner a déclaré la semaine dernière : « Le fait que la BCE semble agir différemment de la [US Federal Reserve] en ce moment peut, malheureusement, étayer ma peur.

Mme Lagarde, s’exprimant la semaine dernière, a déclaré que la banque n’avait pas perdu son engagement envers ses objectifs, mais qu’elle ne voyait pas de risque important de pressions persistantes sur les prix.

Elle a déclaré: « Si des goulots d’étranglement persistants se traduisent par des augmentations de salaire plus élevées que prévu ou si l’économie revient plus rapidement à pleine capacité, les pressions sur les prix pourraient devenir plus fortes. »