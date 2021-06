Inflation : les consommateurs envisagent la crypto-monnaie | Revue nationale – 10z viral

Distributeur automatique de crypto-monnaie dans un magasin à Union City, NJ, le 19 mai 2021. (Mike Segar/.)

Comment la politique de la Fed pousse certains investisseurs vers les crypto-monnaies

Depuis l’introduction de la monnaie fiduciaire sur le marché mondial des devises, le dollar américain est considéré comme l’une des formes d’appel d’offres les plus sûres pour les affaires et les banques internationales. En tant que monnaie de réserve mondiale, le dollar est utilisé comme unité standard pour les matières premières telles que l’or et le pétrole. Alors que le dollar est toujours utilisé à l’échelle mondiale pour les transactions internationales, les consommateurs nationaux ont été ébranlés par les craintes d’inflation qui continuent de croître, en particulier après deux rapports consécutifs de faiblesse de l’emploi. L’une des principales causes de cette méfiance : la volatilité des politiques de la Réserve fédérale.

La Deutsche Bank a publié un nouveau rapport mettant en évidence ces préoccupations, intitulé « Inflation : L’histoire macro-économique déterminante de cette décennie ». Ils remarquent que « la politique macroéconomique des États-Unis et, en fait, le rôle même du gouvernement dans l’économie, subissent son plus grand changement de direction en 40 ans. À notre tour, nous craignons que cela n’entraîne des niveaux d’inflation inconfortables. »

D’une part, la banque a contourné la désignation d’une politique d’inflation concrète. Le langage vague sur le «ciblage de l’inflation moyenne» a été une source d’ambiguïté, les consommateurs et les investisseurs n’ayant que peu ou pas de connaissance de la façon dont la Réserve fédérale prévoit de lutter contre l’inflation alors que l’IPC devrait augmenter de 3,5 %. Parce que les décideurs politiques sont en désaccord sur un juste équilibre entre croissance et inflation, la valeur cible ne cesse d’augmenter, accentuant l’incertitude et augmentant la perception de la Fed comme une institution volatile et imprévisible. Cette incertitude croissante, associée à des changements historiques dans la politique d’inflation, en particulier à l’ère de la pandémie de COVID-19, alors que la Réserve fédérale n’a aucune restriction en termes de politique monétaire expansionniste depuis le début de la pandémie, et contrairement à d’autres centrales banques, il ne montre aucun signe d’arrêt. Cette approche indique que la banque est liée aux politiques de l’ère pré-pandémique, notant qu’une surchauffe peut être probable si la banque ne parvient pas à ralentir l’économie en croissance rapide.

L’inquiétude croissante suscitée par l’incapacité de la Fed à exécuter correctement sa politique a deux implications majeures. Premièrement, une baisse de la confiance des consommateurs. Une enquête d’Axios révèle une baisse constante de la confiance des consommateurs envers la banque centrale américaine. Dans la plupart des groupes démographiques, y compris les diplômés universitaires et les personnes âgées, moins de 40% expriment leur confiance dans la Fed, avec seulement 34% déclarant avoir un niveau de confiance modéré ou élevé dans la banque centrale.

Deuxièmement, une baisse de la confiance dans le dollar sur la scène mondiale. Certains investisseurs avertissent que le dollar pourrait perdre son statut de monnaie de réserve mondiale. La décision de la Fed de maintenir les taux d’intérêt à zéro, associée à des milliers de milliards d’achats d’actifs, a coïncidé avec une diminution des avoirs étrangers de dette américaine de 2%, ou 127 milliards de dollars, au cours de la seule année écoulée. De plus, la Fed s’est impliquée dans de nombreuses autres activités en plus de la politique monétaire, créant une « fugue de mission ». Ces actions ont mis le vent en poupe pour une évolution vers la crypto-monnaie, allant de Bitcoin à Ethereum, en tant que nouveau moyen d’échange. En termes simples, les consommateurs prêtent attention à la politique de la banque centrale et, au moins certains, ne supporteront pas une incertitude croissante pour toujours.

L’examen des incitations aux investisseurs révèle un thème commun dans la mesure où les nations et les individus veulent être libérés des taux d’intérêt contrôlés par une banque centrale volatile ou des politiques imprévisibles d’un gouvernement fédéral américain instable. Entrez dans Bitcoin, un refuge pour les investisseurs qui passent de la monnaie fiduciaire à un marché des devises concurrentiel, où la possibilité d’échanger de l’argent numériquement sans réglementation semble de plus en plus attrayante. Bien qu’il existe une grande volatilité autour de la crypto-monnaie, résultant de pics et de baisses de prix apparemment aléatoires, cette volatilité peut exciter les investisseurs. Croyez-le ou non, la nature à haut risque et à haut rendement est passionnante pour les investisseurs – s’ils choisissent d’investir dans des bons du Trésor américain de plus en plus risqués en raison d’erreurs de la Réserve fédérale ou de crypto-monnaies à haut risque, le choix est finalement clair. Des résultats tels que ceux-ci ont déjà été notés empiriquement au Venezuela, où une inflation galopante combinée à une mauvaise gouvernance de la banque centrale du pays pousse les citoyens de tous les statuts socio-économiques à utiliser Bitcoin et d’autres crypto-monnaies.

Bien qu’il y ait des risques, bien sûr, les crypto-monnaies sont intrinsèquement décentralisées et confèrent divers avantages par rapport à la monnaie fiduciaire, ce qui explique pourquoi les investisseurs se tournent vers elle comme alternative – le manque de liens avec les économies mondiales, les faibles frais de paiement en ligne par opposition aux cartes de crédit et les services de transfert d’argent et la sécurité due à la nature presque impénétrable de la technologie blockchain en font tous un concurrent extrêmement attrayant pour le dollar. Certaines crypto-monnaies ont connu une croissance immense en 2021 et ont une tendance élevée ; outre les principaux acteurs Bitcoin et Ethereum, Cosmos et Dogecoin ont respectivement enregistré une croissance de 139,17 % et 7 709,67 % au cours de l’année écoulée.

Les acteurs de ces marchés ne se limitent pas non plus aux ultra-riches, la démographie des investisseurs en crypto-monnaie étant principalement centrée parmi les Millennials (âgés de 18 à 34 ans) qui se concentrent principalement sur Bitcoin, Ethereum et Litecoin. Ces investisseurs recherchent non seulement les bénéfices à court terme, mais également les tendances à long terme qui rendent la crypto-monnaie beaucoup plus lucrative que de nombreuses devises centralisées. C’est l’un des paris à long terme que font les investisseurs en cryptographie : malgré les difficultés de croissance à court terme, la décentralisation sera plus stable et les prix seront plus informatifs sur la valeur à long terme.

Une autre raison pour laquelle les investisseurs pourraient affluer vers la crypto est son offre limitée. Contrairement aux monnaies fiduciaires qui sont souvent influencées par les banques centrales qui peuvent augmenter la masse monétaire, une offre fixe peut créer plus de discipline sur le marché. Certes, il y a beaucoup de débats dans la presse populaire, mais fondamentalement, beaucoup de ces débats sont philosophiques, se résumant à savoir si quelqu’un pense qu’une banque centrale qui imprime effectivement plus d’argent apporte en réalité plus de valeur à l’économie.

Alors que les inquiétudes concernant l’inflation et le « fuyage des missions » commencent à augmenter, les investisseurs afflueront de plus en plus vers les crypto-monnaies. Le temps nous dira dans quelle mesure l’augmentation de l’activité de crypto-monnaie est authentique par rapport au buzz et au sentiment, mais elle s’avère déjà être une oasis à l’abri de l’intervention du gouvernement et de la manipulation par les autorités centralisées.

Christos A. Makridis est professeur-chercheur à l’Arizona State University et chercheur numérique au Digital Economy Lab de Stanford. Il est titulaire d’un doctorat en économie et sciences de gestion et ingénierie de l’Université de Stanford. Raghav Warrier est un étudiant en deuxième année au Barrett Honors College de l’Arizona State University, étudiant l’informatique, l’économie et les mathématiques. Ses intérêts incluent les tendances économiques numériques et l’analyse économique quantitative.