Inflation Nation : les États-Unis enregistrent la plus forte augmentation des prix en 31 ans

Cet épisode est sponsorisé par NYDIG.

Téléchargez cet épisode

De nouvelles statistiques montrent une augmentation de 6,2 % de l’indice des prix à la consommation (IPC) d’une année à l’autre pour octobre. Dans l’épisode d’aujourd’hui, NLW détaille l’actualité en discutant :

Comment le débat sur l’inflation de 2020 a mis en place la course haussière actuelle du bitcoinLe débat sur l’inflation « transitoire » en 2021Comment le débat sur l’inflation a un impact sur la politique américainePourquoi le bitcoin atteint de nouveaux sommets

Voir également: Bitcoin atteint un nouveau record historique alors que l’inflation atteint 6,2% en octobre

« The Breakdown » est écrit, produit et présente Nathaniel Whittemore alias NLW, avec le montage de Rob Mitchell, les recherches de Scott Hill et un soutien supplémentaire à la production par Eleanor Pahl. Adam B. Levine est notre producteur exécutif et notre thème musical est « Countdown » de Neon Beach. La musique que vous avez entendue aujourd’hui derrière notre sponsor est « Dark Crazed Cap » d’Isaac Joel. Crédit image : sbayram/E+/., modifié par CoinDesk.