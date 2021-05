Inflation, or et Bitcoin | Rapport SGT ⋆ 10z viral

par Bob Rinear, The International Forecaster:

Je vais sauter un peu ici aujourd’hui, alors essayez de suivre l’intrigue que je vous propose. Tout d’abord, si vous suivez les marchés, vous savez que cette semaine, l’IPP et l’IPC ont tous deux été très chauds. Je veux parler de l’IPC pendant une minute.

L’IPC est l’indice des prix à la consommation et c’est à peu près la «jauge d’inflation» couramment utilisée pour parler de l’inflation. Maintenant, la Réserve fédérale menteuse nous a dit pendant des mois (des années) qu’elle est inférieure à 2% et qu’elle ne s’arrêtera pas avec ses programmes tant qu’elle n’aura pas dépassé ce niveau. Pourtant, nous avons appris que les prix en avril ont bondi de 0,9%.

C’est dans un mois. Traduisez cela en un an et vous avez plus de 9% d’inflation. Mais attendez… ça va mieux (pire). Chaque année depuis les années 1980, ils ont utilisé des astuces et des tactiques pour cacher l’inflation. Ils doivent le garder caché ou tout le récit de la Réserve fédérale s’effondre.

Donc, ce qu’ils ont fait, c’est changer ce qui est calculé pour la découverte du prix et si quelque chose est trop cher, ils le remplacent par quelque chose qui ne l’a pas été. C’est assez méchant en soi, mais ajoutez ensuite leurs ajustements hédoniques et les choses deviennent simplement folles de batcrap.

La substitution est facile à comprendre. Si le prix du steak monte en flèche, ils utiliseront plutôt un hamburger ou du poulet. Si les voitures deviennent chères, ils utiliseront plutôt le crédit-bail. Toujours à l’affût des choses qui n’ont pas augmenté de façon spectaculaire, ils peuvent donc cacher le fait que votre côte de bœuf est passée de 14,99 à 21,00.

Mais entrez ensuite dans les ajustements hédoniques. C’est vraiment une gymnastique mentale de niveau olympique. Ces compteurs de haricots géniaux ont eu l’idée que si un produit est meilleur qu’avant, même s’il est plus cher, il est en fait moins cher car il fonctionne mieux et donc plus productif pour l’économie globale.

Oui. Vous avez bien lu. Vous n’êtes pas «trippin» pour ainsi dire. Donc, dans leur imagination perverse, si vous allez dans un magasin pour acheter un produit «X» et qu’il coûte 45,00 $, mais que vous dites au directeur des ventes du magasin que vous avez acheté le même produit l’année dernière pour 34,99 $, pourquoi est-il plus cher? , il peut dire que “non, voyez c’est plus rapide cette année, donc c’est moins cher!”

Vous répondez, c’est la même entreprise avec la même boîte et les mêmes composants, mais ses dix dollars de plus. Non, non, non, disent-ils. Parce que le logiciel le rend plus rapide, il est alors meilleur pour la production globale, donc il coûte en fait moins cher. C’est exactement ce qu’ils font les gens. Ajustements de qualité hédonique. Cherchez-le, c’est comme lire quelque chose de la Twilight Zone.

Si nous mesurions l’inflation, comme ils l’ont fait en 1980, lorsque Volker a dû augmenter les taux d’intérêt à 20% pour l’écraser, notre taux d’inflation serait de 18 à 22%. Naturellement (pendant une journée en tout cas) le marché l’a détesté et a fait la moue en abandonnant les points DOW 680 ce jour-là. Il est intéressant de noter que le lendemain, toute peur avait disparu et le marché a grimpé en flèche.

Alors gardez cette pensée, que l’inflation est en plein essor, parce que c’est le cas. Maintenant, quelque chose d’autre maladroit s’est produit cette semaine. Elon ‘il est tellement cool! ” Musk a fait volte-face sur Bitcoin cette semaine. D’une manière ou d’une autre, dit-il, il ne savait pas qu’il fallait autant d’énergie pour fabriquer du bitcoin, c’est mauvais pour l’environnement et il ne l’acceptera pas comme paiement pour ses voitures.

C’est un tournant monumental. Que s’est-il passé? Ne me donnez pas la merde qu’il ne connaissait pas sur le problème de la consommation d’énergie, il envoie des roquettes dans l’espace et les atterrit à nouveau! Il savait. Donc, encore une fois, nous demandons, qu’est-ce qui a changé?

Je crois que les pouvoirs en place l’ont attiré et lui ont chuchoté à l’oreille que «nous allons réguler la morve de ce truc cryptographique. Nous ne pouvons pas le faire concurrencer par rapport au dollar, et si vous voulez conserver vos contrats et récompenses lucratifs pour tous vos trucs spatiaux, vous feriez mieux de commencer à vous en éloigner. »

Alors nous avons appris quelque chose de très intéressant. Lorsque le pipeline Colonial est tombé en panne, soi-disant à cause d’un événement de rançon, ils ont d’abord dit: «Nous ne paierons pas cette rançon». Mais Wall! La nouvelle a éclaté qu’en effet, ils disent maintenant qu’ils ont payé la rançon. Mais ils l’ont fait dans une devise Crypto «introuvable». Suivez-vous l’intrigue ici?

Une importante ligne de distribution de gaz qui alimente la côte Est tombe en panne. PAS parce qu’il a été physiquement coupé. Pas parce que des pièces ont explosé. Non, à cause d’un piratage logiciel, et le seul moyen de sauver les citoyens «souffrants» était de payer en monnaie Crypto «introuvable».

Maintenant, c’est là que ça devient amusant. Le FMI a averti que des choses comme Bitcoin peuvent aider les criminels à faire de mauvaises choses. Le fisc dit que l’utilisation de la cryptographie est un moyen de cacher les impôts. Les banques centrales ont suggéré que le bitcoin pourrait être utilisé pour des raisons néfastes. Et puis à l’improviste, un prétendu groupe de hackers russe ferme un quart du pays, pour être payé via une crypto? Assez sacrément pratique.

Voyez-vous ce qu’ils font? Ils construisent des exemples de la raison pour laquelle ils «doivent» simplement interdire Bitcoin (peu probable) ou le réglementer à mort, là où c’est inutile (très probable). Vous pouvez donc vous attendre à entendre de plus en plus d’exemples de la façon dont les crypto sont en cours. utilisé contre les États-Unis et constitue désormais une menace nationale pour la sécurité.

D’un autre côté, il ne se passe pas une semaine sans que nous n’entendions parler d’une pièce numérique de banque centrale. Le «Fedcoin» pour ainsi dire. Tout le monde, de Janet Yellen à Powell lui-même, a déclaré qu’il cherchait un dollar numérique. Vont-ils laisser quelque chose comme le bitcoin concurrencer leur mécanisme de contrôle numérique? AUCUNE CHANCE.

Ce qui me ramène à l’or et à l’argent. Nous savons que l’inflation est en plein essor et que la valeur de nos dollars diminue de minute en minute. Dans le passé, les gens affluaient vers l’or pour conjurer les effets horribles de l’inflation, mais nous savons qu’un certain nombre de personnes se sont tournées vers le bitcoin pour les protéger à la place.

