Inflation ou déflation ? Débat sur Jack Dorsey, Cathie Wood, Elon Musk et Jeff Booth !

Le week-end dernier, Jack Dorsey a mis le feu à Internet en proclamant : « L’hyperinflation va tout changer. C’est en train d’arriver. Cela a lancé un puissant débat impliquant Cathie Wood, Elon Musk, Jeff Booth et d’autres. Au cœur de celle-ci se trouve la question de savoir si l’inflation ou la déflation est la force la plus puissante dans les mois et les années à venir.

