Inflation « transitoire » ? — Sublime mais ridicule

in

par Matthew Piepenburg, Or Suisse :

L’histoire est une chose drôle, presque aussi drôle que la nature humaine. Les décideurs politiques, y compris leur dernier mème d’« inflation transitoire », ne font pas exception à une telle tragi-comédie psychologique.

Bref, nous ne considérons pas l’inflation comme « transitoire ».

Espoir éphémère, mensonges intemporels

Il est parfois utile de sortir de l’histoire du marché pour avoir une perspective sur le comportement humain et, par conséquent, mesurer les tendances du leadership à d’autres tournants désespérés similaires à celui vers lequel les marchés se dirigent maintenant.

LA VÉRITÉ VIT sur https://sgtreport.tv/

À la fin de 1864, par exemple, alors que les forces de l’Union commandées par le général Grant se rapprochaient de Richmond à la fin d’une longue et passionnée guerre civile qu’une armée confédérée largement dépassée en nombre était (alors) destinée à perdre, l’espoir jaillit néanmoins éternel d’un leadership de plus en plus discrédité.

Jefferson Davis, président des États confédérés, a décrit les pertes croissantes, la monnaie mourante et les approvisionnements alimentaires flétris comme uniquement « transitoires ».

Moins de 100 ans plus tard, alors que la Wehrmacht allemande perdait sa 6e armée à cause du froid hivernal et de la résistance brûlante de l’Armée rouge, la machine de propagande à Berlin a décrit ce tournant décisif de 1943 comme un simple « revers temporaire ».

En parlant d’armées mourantes, la marche de 1812 de Napoléon en Russie avec 360 000 soldats s’est soldée par un désastre lorsqu’il est sorti avec un peu moins de 15 000 soldats restants, incitant le tristement célèbre (et frissonnant) Bonaparte à déclarer : « Il n’y a qu’un petit pas du sublime au ridicule . “

Inflation transitoire : plus de fantasmes d’en haut

Avance rapide jusqu’à la guerre actuelle de la Fed contre les forces naturelles du marché et nous voyons encore un autre exemple ridicule d’une guerre perdue dont le nombre de morts inflationnistes est autrement présenté par nos dirigeants financiers comme « transitoire » ou « temporaire ».

Comme les exemples militaires précédents, les haussiers du marché, les vendeurs, les politiciens et les banquiers centraux partagent une capacité étrange à ignorer l’évidence et à promouvoir le fantastique – comme le fantasme est souvent plus facile à supporter (et vendre aux masses) que la réalité.

Le fantasme, après tout, est un outil aussi efficace pour la réélection, le mandat de la Fed et les honoraires de conseil dans une guerre de marché perdante qu’il s’agit d’une arme patriotique dans une guerre militaire perdue.

L’exemple le plus récent de fantasme en tant que politique est maintenant évident dans le mème populaire selon lequel les chiffres d’inflation de + 4 % en glissement annuel en avril et mai sont simplement « transitoires ».

Bref, on nous dit maintenant de ne pas s’inquiéter de l’inflation.

C’est-à-dire que nous pouvons tous nous calmer, car l’inflation, nous demande-t-on de le croire, est aussi « temporaire » aujourd’hui que le plafond d’un an sur le QE que Bernanke nous avait promis dès 2009, lorsque le bilan de la Fed était moins de 1 T$ plutôt que les 7 $+T actuels.

Voilà pour les promesses du « provisoire »…

Quant à l’inflation qui n’est pas « transitoire », nous avons donné d’innombrables mises en garde, preuves et solutions à l’inflation actuelle et croissante à venir.

Comme l’armée en infériorité numérique de Robert E. Lee, les maths font l’avenir de l’inflation, et le mort lente du dollar, inévitable plutôt que théorique.

Et pourtant, aujourd’hui plus que jamais, il y a ceux qui nous disent de ne pas nous inquiéter de l’inflation ou de ses implications.

Défendre le désinflationniste

En fait, et en toute justice pour ceux qui pensent que la déflation plutôt que l’inflation est à venir, nous avons donné voix juste à leurs points de vueainsi que.

Néanmoins, et malheureusement, il semble nécessaire, encore une fois, de revenir à l’histoire, à la Real Politik économique et aux mathématiques pour aider à faire pénétrer la vérité inflationniste.

C’est-à-dire qu’il est temps de vérifier les faits les colporteurs d’espoir si communs à la propagande financière principale qui nous entoure aujourd’hui alors que les marchés passent du sublime soutenu par la Fed au ridicule inflationniste.

En toute justice pour le grand débat (ou guerre) entre l’inflation et la déflation, il y a, encore une fois, des arguments justes à faire contre l’inflation en tant que réalité à long terme.

Les arguments les plus récents et les plus courants contre l’inflation actuelle incluent la croyance populaire selon laquelle les perturbations de la chaîne d’approvisionnement sur tout, du bois d’œuvre aux puces informatiques, ne sont que « temporaires ».

Une fois ces perturbations « transitoires » résolues, l’offre se rétablira et les forces inflationnistes disparaîtront.

Assez juste.

Un autre argument de plus en plus haussier contre l’inflation est d’attribuer la hausse « temporaire » de la mesure de l’IPC de l’inflation à la hausse des prix des voitures.

Assez juste.

Les experts déflationnistes nous rappelleront également que les chiffres de l’inflation sont anormalement élevés parce qu’ils mesurent la hausse des prix de petites choses stupides comme la nourriture et l’énergie. Ainsi, si vous les retirez de l’équation, alors l’inflation est vraiment plus proche de 2%, alors pourquoi paniquer ?

Là encore, si vous avez un bulletin avec 3 A et 2 F, ce n’est pas non plus un problème si vous ignorez simplement les 2 F… D’ailleurs, qui a besoin de nourriture ou d’énergie de toute façon ?

Les déflationnistes (ainsi que Poussoirs fantaisie MMT) rappellera en outre que même l’expansion monétaire extrême déclenchée par les imprimeurs de billets de banque centrale n’est pas inflationniste, car tout cet argent imprimé n’atteint jamais la « vitesse de rotation » dans l’économie réelle, et n’a donc aucun impact inflationniste.

Assez juste.

Enfin, le camp pro-déflationniste nous rappellera à juste titre que des niveaux d’endettement massifs, des décennies de capacité de l’Oncle Sam à exporter l’inflation à l’étranger et la lente croissance économique de l’économie pandémique refroidiront la demande et maintiendront les prix bas plutôt qu’élevés – toutes des forces anti-inflationnistes .

Assez juste.

Mais voici le hic : « assez juste » n’est pas la même chose que « assez vrai », et que l’on choisisse d’y croire ou non, l’inflation n’est pas seulement à venir, elle est déjà là et elle ne sera pas « transitoire ».

Inflation : tout sauf « transitoire »

Ok, alors comment pouvons-nous être si sûrs dans un monde d’incertitude ?

Eh bien, d’une part, l’échelle de l’IPC utilisée pour mesurer l’inflation est la blague ouverte à Wall Street, et mesure l’inflation à peu près ainsi que le détecteur de mensonges de Lance Armstrong mesure la vérité.

Nous avons abordé ce sujet ad nauseum.

Ainsi, les experts désinflationnistes peuvent défendre toute la journée la nature « transitoire » de la hausse des prix sur tout, des puces informatiques aux camions d’occasion, mais ils ignorent le fait plus large de défendre leur cas non inflationniste avec un témoin de l’IPC discrédité…

À la réalité inflationniste qui est tout sauf « transitoire » s’ajoute la définition même de l’inflation elle-même, qui dépend moins de cette fausse échelle de l’IPC et bien plus d’une seule mesure : l’augmentation de la masse monétaire au sens large.

Au cas où une telle augmentation probante (ainsi que mathématiquement évidente) ne vous donnerait pas un frisson inflationniste, considérez simplement l’augmentation suivante de la masse monétaire M1. Une image, après tout, dit 1000 mots (ou milliards)…

De plus, même si l’on discrédite l’impression monétaire (c’est-à-dire la politique monétaire) comme étant inflationniste en raison du manque de « vitesse » des dollars imprimés piégés derrière le barrage de type Hoover de la Fed, du département du Trésor et des banques TBTF, on ne peut tout simplement pas nier les effets inflationnistes de la politique budgétaire, c’est-à-dire : l’argent afflue directement (et à une vitesse croissante) dans l’économie réelle.

Biden, par exemple, propose un budget de 6 millions de dollars au Congrès. Cela passera-t-il ? Ou sera-t-il dilué à un maigre 5,5 T ou 4,8 T $ ?

Mais qu’est-ce qu’un billion ici ou un billion là-bas dans ce nouvel anormal surréaliste ? Compte tenu de tout l’argent craché de DC, des milliards de milliards sont devenus banalisés pour ne signifier presque rien pour une nation et un marché accro à la fausse monnaie.

En savoir plus @ GoldSwitzerland.com

Lien source

Le poste Inflation « transitoire » ? — Sublime Yet Ridiculous est apparu en premier sur ..