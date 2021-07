INFLUXO lance une collection NFT en édition limitée avec Ronaldinho

Le studio de jetons créatifs non fongibles INFLUXO a annoncé le lancement d’une collection NFT mettant en vedette la légende du football brésilien Ronaldinho. La collection en édition limitée sera présentée sur le marché intégré breveté d’INFLUXO. INFLUXO travaille avec des concepteurs de production de classe mondiale pour créer des objets de collection et des œuvres d’art créées individuellement qui seront vendues lors d’une vente aux enchères en direct sur le marché de la plate-forme. La première collection, intitulée INFLUXO x Ronaldinho, présentera des articles exclusifs de l’ancien footballeur. D’autres collections arrivent.

Le PDG d’INFLUXO, Daniel Liu, a commenté :

Le PDG d'INFLUXO, Daniel Liu, a commenté : « INFLUXO brise le moule en ce qui concerne les plates-formes NFT en facilitant plus que jamais le processus de création à la vente aux enchères avec des opportunités sans précédent de posséder des objets de collection virtuels qui mènent à des expériences dans le monde réel. Notre plateforme de confiance, une expérience utilisateur fluide et une équipe d'investisseurs et de développeurs dignes de confiance nous ont permis de sécuriser Ronaldinho pour la première collection de la plateforme et nous sommes ravis de montrer ce qui nous attend pour l'avenir des objets de collection numériques ».

Pionnier des objets de collection numériques

INFLUXO est un pionnier de l’avenir des objets de collection numériques avec le fort soutien du groupe d’investissement INBlockchain, qui domine le marché de la blockchain en Asie. La plate-forme utilise les technologies de pointe de BigONE, une plate-forme mondiale de négociation d’actifs numériques. Le marché propriétaire propose son propre portefeuille NFT, des rails de paiement de confiance et des offres sécurisées, ainsi que des transactions sur RumSystem et la blockchain Ethereum (ETH / USD).

Ronaldinho, de son vrai nom Ronaldo de Assis Moreira, a partagé sa motivation pour le projet :

«En grandissant, collectionner les cartes de vos joueurs préférés était l’insigne d’honneur ultime. Les NFT ouvrent un tout nouveau monde où les actifs numériques convergent avec le monde réel et les sports électroniques pour donner vie au fandom.

Les fans de football attendaient son prochain projet depuis longtemps. Il est à nouveau entré dans l’histoire; cette fois en tant que premier athlète superstar avec une collection NFT sur INFLUXO. Les fans peuvent rejoindre le club NFT et obtenir des collections exclusives et des œuvres d’art telles que NFT de peintures à l’huile retouchées numériquement. Le prix de vente de sept chefs-d’œuvre uniques de la collection commence à 20 000 USDT (USDT / USD). Le gagnant recevra un billet aller-retour, un séjour à l’hôtel, un dîner de gala et une rencontre en personne avec Ronaldinho et la NFT. Pour placer une offre, les participants doivent démontrer qu’ils disposent de fonds suffisants. L’offre d’incrément minimum est fixée à 10 000 USDT.

