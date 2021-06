Info Edge rating – Hold : la rentabilité a été touchée par l’escalade des coûts

in

Info Edge reste l’une des franchises Internet les mieux diversifiées d’Inde ; compte tenu de sa valorisation élevée, maintenez la cote Hold avec un prix cible de 5 460 Rs.

Info Edge (IEL) a annoncé un chiffre d’affaires et une marge inférieurs aux attentes au T4FY21. Cependant, le trafic et les facturations sont désormais bien au-dessus des niveaux d’avant Covid, ce qui laisse présager une reprise des affaires. Nous voyons un impact limité de la deuxième vague de Covid sur l’entreprise car la perturbation dans le recrutement, en particulier pour le secteur de la technologie et les cols blancs en général, a été minime.

La liste de Zomato est un événement clé à court terme à surveiller ; nous construisons une valorisation de 8,1 milliards de dollars – 49 % de plus que le cycle de financement précédent – ​​et pensons que les valorisations actuelles tiennent déjà compte de la revalorisation. Info Edge reste l’une des franchises Internet les plus diversifiées d’Inde ; compte tenu de sa valorisation élevée, maintenez la cote Hold avec un prix cible de 5 460 Rs.

La rentabilité en prend un coup à mesure que les coûts augmentent

Le chiffre d’affaires d’IEL au T4FY21 à Rs 2,9 milliards, en baisse de 10,2% en glissement annuel, était inférieur à l’estimation de Rs 3,1 milliards de Street. La marge d’Ebitda de 18,3 % était également bien inférieure à l’estimation de 31 % de Street, principalement en raison des coûts plus élevés des employés (en hausse de 8,9 % en glissement annuel) et de la publicité (en hausse de 15,1 % en glissement annuel). Les coûts salariaux ont augmenté en raison de l’augmentation des rémunérations variables ainsi que de la mise en œuvre de la hausse des salaires à partir de décembre 2020. base. L’amélioration de la trajectoire de facturation indique une amélioration des perspectives commerciales.

L’allocation du capital reste la clé

L’historique d’allocation de capital de la société est impeccable. IEL a déjà Rs 35,9 milliards de liquidités dans ses livres et monétise Rs 7,5 milliards de ventes de parts dans l’introduction en bourse de Zomato. Les rapports des médias indiquent la possibilité d’une introduction en bourse de PolicyBazaar plus tard cette année, ce qui augmentera encore les actifs monétisables dans les livres. Dans ce contexte, une focalisation soutenue sur l’allocation du capital sera un déterminant clé de la création de valeur future. Mgmt recherche des opportunités d’acquisition liées à ses activités principales, mais nous considérons les valorisations élevées comme un obstacle majeur. La société a réalisé des acquisitions axées sur les capacités, ce qui sera également la voie à suivre pour élargir le marché adressable.

Perspectives : valorisations élevées

Alors que la croissance des revenus a été modérée pour le trimestre, la croissance du trafic et de la facturation indique que la reprise est en cours. Cependant, la valorisation des activités de base reste chère (55,8x le BPA FY23e). Par conséquent, nous maintenons ‘HOLD/SN’ avec un TP basé sur SOTP de Rs 5 460 alors que nous passons au Q2FY23e.

