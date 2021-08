Info Edge rating – Hold: Set stable de chiffres au premier trimestre

in

Alors que le segment immobilier a été touché en raison des blocages, le retour à la normale stimulera la croissance.

Info Edge (IEL) a signalé un ensemble stable de chiffres Q1FY22. IT/ITES connaît une augmentation des embauches, ce qui continuera de stimuler la croissance des revenus et de la facturation pour le segment du recrutement. Alors que le segment immobilier a été touché en raison des blocages, le retour à la normale stimulera la croissance.

Nous pensons que la revalorisation des entreprises du portefeuille IEL et les investissements possibles renforçant davantage le fossé de l’activité principale maintiendront l’intérêt des investisseurs pour le titre. Nous augmentons le BPA FY23e de 13% pour tenir compte d’une demande d’embauche plus forte et augmentons la valorisation des sociétés du portefeuille comme Zomato, Policybazaar, etc. Maintenir le maintien en raison de valorisations élevées (54x BPA FY23e pour l’activité principale).

Croissance constante dans tous les secteurs verticaux : le chiffre d’affaires d’IEL au premier trimestre de l’exercice 22, à 3,2 milliards de roupies, en hausse de 14,1 % en glissement annuel, était globalement conforme à l’estimation de Street. La marge d’Ebitda a rebondi à 31,2%, contre 18,3% au T4FY21, la société ayant réduit ses dépenses de publicité, de promotion et autres. Les facturations et les revenus différés ont bondi respectivement de 66 % et 36 % en glissement annuel.

Débloquer la valeur des investissements pour continuer : La valorisation de Zomato avec l’introduction en bourse a enthousiasmé les investisseurs pour la prochaine introduction en bourse de Policybazaar. Nous construisons une valorisation d’environ 5,0 milliards de dollars contre 2,4 milliards de dollars lors du dernier tour de table. Grâce à cela, les investisseurs verront également la création de valeur potentielle des autres sociétés émettrices.

Perspectives : Croissance intégrée– Compte tenu des fortes tendances d’embauche dans l’IT/ITES et de la demande dans le secteur immobilier, les perspectives commerciales d’IEL sont solides. À l’avenir, l’allocation du capital restera la clé de la création de valeur future. Nous maintenons ‘HOLD/SN’.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.