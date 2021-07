Info Edge réduit de moitié la taille de l’OFS dans l’introduction en bourse de Zomato

Les actions d’Info Edge ont clôturé à 5 466,90 roupies chacune sur l’ESB lundi, en hausse de 1,87%.

Info Edge a réduit la taille de son offre de vente (OFS) dans le cadre de la prochaine offre publique initiale (IPO) de Zomato à Rs 375 crore contre Rs 750 crore prévu plus tôt, selon un dossier réglementaire auprès de l’ESB. Lundi, le régulateur des marchés des capitaux Securities and Exchange Board of India (Sebi) a officiellement approuvé l’offre d’introduction en bourse de Zomato.

Info Edge est un actionnaire clé de Zomato, avec une participation d’environ 18,55% dans la plateforme de livraison de nourriture.

« Le comité des directeurs généraux de la société, dûment mandaté à cet égard, a examiné et donné son approbation ce jour (suite à la résolution adoptée par le conseil d’administration de la société le 27 avril 2021) pour une réduction du taille de l’offre de vente par la société dans la mesure permise par le règlement SEBI (émission de capital et exigences de divulgation), 2018, de sorte que l’offre de vente révisée par la société comprendrait un tel nombre d’actions de participation détenues par la société dans Zomato, qui totaliseraient jusqu’à 3 750 millions de roupies, dont les termes et conditions seront spécifiés dans le prospectus de hareng rouge et le prospectus déposé en relation avec l’offre, et dans d’autres documents et accords liés à l’offre », a déclaré Info Edge dans un dossier d’ESB dimanche.

Zomato cherche à lever plus de 8 000 crores de roupies grâce à l’introduction en bourse, ont montré des documents préliminaires déposés auprès de Sebi fin avril. L’offre comprend une nouvelle émission d’une valeur de plus de 7 000 crores de Rs et OFS par l’actionnaire existant Info Edge, désormais réduite à 375 crore de Rs. La société a l’intention d’utiliser au moins 40 % du produit de l’introduction en bourse pour financer l’acquisition de clients par le biais de remises, de publicité, de marketing, d’expansion du réseau de livraison et de développer son infrastructure technologique. En outre, la société a déclaré qu’elle continuerait de croître de manière inorganique grâce à des acquisitions pertinentes.

Les revenus d’exploitation de Zomato ont augmenté de 98,44% en glissement annuel pour atteindre 2 604,73 crores de roupies au cours de l’exercice 20. Les pertes ont augmenté de 136,14% en glissement annuel pour atteindre 2 385,6 crores de roupies au cours de l’exercice 20. Au cours des neuf mois précédant décembre 2020, les revenus opérationnels de l’entreprise se sont élevés à 1 301,34 crores de Rs, tandis que les pertes ont totalisé 682,19 crores de Rs.

