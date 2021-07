Info Edge, TCS, HDFC, Shyam Metalics, Bajaj Healthcare, RailTel Corporation en bref

in

Les investisseurs surveilleront les résultats du premier trimestre de l’exercice 22 qui commencent aujourd’hui avec le TCS, le rythme des vaccinations et la réouverture de l’économie.

Les contrats à terme Nifty se négociaient à 63 points ou 0,40% à 15 825,50 sur la bourse de Singapour, suggérant un début négatif pour BSE Sensex et Nifty 50 le jour d’expiration hebdomadaire des F&O. Lors de la session précédente, BSE Sensex a gagné près d’un demi pour cent, clôturant au-dessus de 53 000, tandis que l’indice plus large Nifty 50 a affiché un record de clôture de 15 879. Les investisseurs surveilleront les résultats du premier trimestre de l’exercice 22 qui commencent aujourd’hui avec le TCS, le rythme des vaccinations, la réouverture de l’économie. En outre, les prix du pétrole brut, le mouvement de la roupie par rapport au dollar américain et d’autres indices mondiaux fourniront une orientation supplémentaire aux marchés boursiers jeudi.

Focus sur les actions

Bord d’informations : La plate-forme de livraison de nourriture en ligne Zomato lancera son introduction en bourse de 9 375 crores de Rs la semaine prochaine le 14 juillet, dans la fourchette de prix de 72 à 76 Rs par action. L’émission sera fermée aux souscriptions le 16 juillet. La société mère de Naukri.com, Info Edge détient une participation d’environ 18,55 pour cent dans la plate-forme de livraison de nourriture. L’émission publique comprend une nouvelle émission d’actions d’une valeur de 9 000 crore Rs et une offre de vente de 375 crore Rs par l’actionnaire Info Edge.

TCS : Tata Consultancy Services s’apprête à annoncer les résultats du trimestre d’avril à juin de l’exercice en cours le jeudi 8 juillet 2021. Les analystes s’attendent à une croissance constante de la devise de 3 % en séquentiel et à 30 points de base de vent arrière croisé. Les éléments clés à surveiller sont le TCV des gros contrats, les perspectives sur les tendances des dépenses des clients et les tendances des prix, et les leviers pour défendre ou améliorer les marges dans le contexte de certaines préoccupations du côté de l’offre.

Shyam Métallique et Énergie : Shyam Metalics and Energy, nouvellement cotée en bourse, ainsi que Gammon Infrastructure Projects annonceront jeudi leurs résultats du trimestre d’avril à juin pour l’EX22.

Bajaj Santé : Bajaj Healthcare Limited a reçu une licence de DRDO pour fabriquer et commercialiser

‘2-Deoxy-D-Glucose’ (2-DG) en tant que médicament approuvé pour le traitement des patients COVID-19. Le 2-Deoxy-D-Glucose” (2-DG) aide à un rétablissement plus rapide des patients hospitalisés et réduit la dépendance à l’oxygène supplémentaire.

RailTel Corporation de l’Inde : RailTel Corporation of India Ltd. a reçu un ordre de travail d’un montant de Rs. 23,43 crore Sagar Cable Network vers la fourniture de multidiffusion drop and carry avec 1.SG

capacité sur 66 sites pour une période de 5 ans.

HDFC : La Housing Development Finance Corporation (HDFC) a annoncé mercredi avoir cédé 2,46% de sa participation dans Hindustan Oil Exploration Company (HOECL) pour 37 crore de roupies. HDFC détenait 1,48 crore d’actions de HOECL.

