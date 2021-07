Info Edge, Yes Bank, HDFC Bank, Federal Bank, Maruti Suzuki, Vodafone Idea en bref

in

15870-15915 pourraient être la prochaine résistance pour le Nifty tandis que 15777 pourrait être un support, a déclaré un analyste.

Les contrats à terme Nifty se négociaient à 44,50 points ou 0,28% de moins à 15 819 sur la bourse de Singapour, indiquant une ouverture vers le bas pour BSE Sensex et Nifty 50 mardi. Lors de la séance précédente, les indices phares ont progressé pour la deuxième journée consécutive. BSE Sensex a terminé en hausse à 52 880 tandis que le NSE Nifty 50 a terminé la journée à 15 834. L’indice Nifty 50 a clôturé près du plus haut intra-journalier lundi. « Ceci, associé à un ratio de baisse des avances positif, signifie un potentiel de hausse supplémentaire à court terme. 15870-15915 pourrait être la prochaine résistance pour le Nifty tandis que 15777 pourrait être un support. L’expansion du volume, si elle se produit bientôt, contribuera à maintenir la hausse », a déclaré Deepak Jasani, responsable de la recherche sur le commerce de détail, HDFC Securities.

Les actions à l’honneur

Bord d’informations : Info Edge a réduit la taille de son offre de vente (OFS) dans le cadre de la prochaine offre publique initiale (IPO) de Zomato à Rs 375 crore contre Rs 750 crore prévu plus tôt, selon un dossier réglementaire auprès de l’ESB. Lundi, le régulateur des marchés des capitaux Securities and Exchange Board of India (Sebi) a officiellement approuvé l’offre d’introduction en bourse de Zomato.

Nouvelles connexes

Oui Banque : Oui, les prêts et avances de la Banque ont légèrement diminué de 0,4% pour atteindre 1,63 crore de lakh Rs à la fin du 30 juin 2021. Les prêts et avances s’élevaient à 1 63,914 crore de Rs au 30 juin 2021 par rapport à 1 64 510 Rs. crore au cours de la période de l’année dernière, enregistrant une baisse marginale de 0,4 pour cent sur une base annuelle.

Maruti Suzuki : Maruti Suzuki India a produit 1,65 unité lakh en juin 2021, contre 50 742 unités en juin 2020. La société avait produit un total de 40 924 unités en mai de cette année.

Banque HDFC : HDFC Bank a annoncé une croissance de 14 % en glissement annuel de son portefeuille de prêts au cours du trimestre clos le 30 juin 2021. Sur une base séquentielle, le portefeuille de prêts a augmenté de 1,3 %.

Banque fédérale : Les dépôts de la Banque fédérale ont augmenté de 9 pour cent en glissement annuel au cours du premier trimestre de l’exercice en cours, tandis que les avances brutes ont enregistré une croissance de 8 pour cent en glissement annuel. Le prêteur basé au Kerala a déclaré qu’à la fin du trimestre de juin 2021, le total des dépôts s’élevait à Rs 169 393 crore contre Rs 155 938 crore au cours de la période de l’année dernière.

Charbon de l’Inde : Coal India Ltd (CIL) a annoncé lundi qu’un râteau composé d’environ 4 000 tonnes de charbon était parti pour le Bangladesh la semaine dernière, le premier après que la société d’État ait autorisé les exportations de son combustible sec acheté par des acheteurs nationaux dans le cadre de fenêtres d’enchères électroniques le mois dernier.

Idée Vodafone : Le département des télécommunications (DoT) demandera l’avis du ministère des Finances sur la possibilité de prolonger d’un an le moratoire de deux ans accordé aux opérateurs de télécommunications sur le paiement d’une tranche de spectre différée.

NTPC : Même si la Commission centrale de réglementation de l’électricité (CERC) a autorisé BSES à se retirer d’un accord d’achat d’électricité (PPA) avec la centrale thermique Dadri-I de NTPC, ce qui a donné à d’autres discoms du pays l’espoir qu’ils pourraient également sortir des PPA coûteux avec l’État. producteur géré, le ministère de l’électricité de l’Union peut venir en aide au CPSE.

Financement à domicile de l’IIFL : IIFL Home Finance vise à lever environ 7 000 crores de roupies au cours de l’exercice en cours, a déclaré le PDG Monu Ratra à FE. La collecte de fonds se fera via des émissions de NCD, des prêts bancaires à terme, l’attribution directe de portefeuilles et un financement de la National Housing Bank (NHB), entre autres.

