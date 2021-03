Informations à la carte, chaîne de télévision et comment regarder le choc des poids lourds à Gibraltar ce soir

Dillian Whyte et Alexander Povetkin vont raviver leur rivalité dans un énorme combat de poids lourds à Gibraltar ce soir.

Povetkin a stupéfié Whyte lors de leur premier combat l’été dernier, attrapant son rival avec un coup dévastateur pour le mettre à l’écart dans un revirement de choc.

Mark Robinson / Salle de match

Dillian Whyte affronte Alexander Povetkin dans leur match revanche des poids lourds ce week-end

Whyte a contrôlé le combat avant le KO et aura hâte de se venger ce week-end.

Le match revanche a été reporté plusieurs fois, mais les fans pourront désormais profiter de l’un des plus grands combats de 2021 à ce jour.

Il y aura également de nombreuses actions de classe de premier ordre sur la carte sous-jacente et voici comment vous pouvez la regarder …

Mark Robinson Matchroom Boxe

Whyte est de retour en action ce soir Whyte v Povetkin: Comment regarder Le combat des poids lourds de 12 rounds aura lieu le Samedi 27 mars et se déroule au Complexe sportif Europa Point à Gibraltar

Les deux combattants devraient faire leur balades en anneau à partir de 22h30

Le combat sera diffusé en direct sur Billetterie Sky Sports avec leur diffusion à partir de 18h Cela coûtera 19,95 £, avec la sous-carte complète et l’événement principal affichés Vous pouvez également diffuser en direct ICI au même prix sur votre ordinateur, votre mobile et votre tablette.

Billetterie Sky Sports est également disponible sur BT TV – syntonisez la chaîne 496 ou en recherchant l’événement dans le Lecteur BT

Whyte v Povetkin: sur talkSPORT

talkSPORT.com publie un blog en direct pour toutes les dernières nouvelles, les mises à jour détaillées et la réaction au choc des poids lourds.

Nous vous apporterons également toute la préparation de Gibraltar tout au long de la semaine pour la meilleure couverture avant et après le combat.

talkSPORT et talkSPORT 2 seront également mis à jour tout au long du week-end.

Mark Robinson / Salle de match

Alexander Povetkin a frappé Dillian Whyte à froid au cinquième tour de leur premier affrontement Whyte v Povetkin: Undercard

Sous réserve de modifications

ÉVÉNEMENT PRINCIPAL: Dillian Whyte v Alexander Povetkin – pour le titre intérimaire des poids lourds WBC

Ted Cheeseman v JJ Metcalf – pour le titre des super-welters britanniques Fabio Wardley v Eric Molina – concours poids lourds Campbell Hatton v Jesus Ruiz – concours poids léger Chris Kongo v Michael McKinson – pour le titre mondial des poids welters WBO Nick Webb v Erik Pfeifer Youssef Khoumari v Kane Baker Dillian Whyte et Alexander Povetkin restent en sécurité sur un super-yacht de 143 millions de livres sterling avant le combat contre Gilbratar… mais ne comparez pas le Body Snatcher à Conor McGregor Whyte contre Povetkin: Qu’est-ce qui a été dit?

Eddie Hearn a admis qu’il était « absolument brisant » le match revanche très attendu de Whyte avec Povetkin.

Il a déclaré à talkSPORT: «Je suis absolument en train de le préparer. Dillian est un gars formidable. Il est venu sans faveurs en termes du monde de la boxe.

«Il n’est pas passé par le système olympique, il n’avait pas de pedigree amateur. Il avait l’habitude de se battre sur undercards pour rien juste pour avoir une chance.

«Il s’est placé dans une position de championnat du monde et en août dernier, il s’est effondré dans l’un des KO et des retournements les plus étonnants de l’histoire des poids lourds.

«La semaine prochaine contre Povetkin, c’est tout ou rien. Vraiment, il se bat pour sa carrière en termes d’opportunités de championnat du monde.

«S’il perd contre Povetkin la semaine prochaine, il se trouve juste au bas de cette sorte d’échelle d’élite de personnes faisant la queue pour un tir.

«S’il peut gagner, il redevient obligatoire.

«Il contrôlait le combat, mais imaginez la confiance d’Alexander Povetkin dans ce combat. Il l’a rendu inconscient dans ce combat, il l’a assommé.

«Il doit y avoir des doutes en tant qu’athlète après une défaite comme celle-là, mais Dillian est mentalement très, très fort.

Images de drone du lieu du « Rumble on the Rock » – Dillian Whyte contre Alexander Povetkin 2 Whyte contre Povetkin 2: Tale of the tape

Whyte – Povetkin

Nationalité: britannique – russe

Âge: 32 à 41 ans

Hauteur: 6 pieds 4 – 6 pieds 2

Position: orthodoxe – orthodoxe

Atteindre: 78 – 75in

Record: 27-2-0 – 36-2-1

KO: 18 à 25

Tours: 160-260

Début: 13/5/2011 – 11/6/2005

Alias: The Body Snatcher – Russe Vityaz