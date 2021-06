Informations Apple Music Lossless : iOS 14.6, prise en charge de HomePod, écouteurs compatibles, plus

Apple a annoncé en mai qu’Apple Music commencerait à prendre en charge la qualité audio Dolby Atmos et Lossless en juin. Voici tout ce que nous savons jusqu’à présent sur Apple Music Lossless.

Quand Apple Music Lossless sera-t-il disponible ?

Apple Music Lossless est disponible depuis le 7 juin pour tous les abonnés Apple Music sans frais supplémentaires. Les utilisateurs doivent installer iOS 14.6, iPadOS 14.6, macOS 11.4 ou tvOS 14.6 ou une version ultérieure pour profiter de ce nouvel avenir.

HomePod prendra-t-il en charge Apple Music Lossless ?

HomePod et HomePod mini ne prennent pas en charge la qualité sans perte pour le moment. Le plus grand haut-parleur intelligent ne peut diffuser de la musique qu’en Dolby Atmos.

Dans une nouvelle page d’assistance, Apple indique que les deux produits recevront une mise à jour logicielle à l’avenir pour diffuser en mode natif Lossless.

HomePod et HomePod mini utilisent actuellement AAC pour assurer une excellente qualité audio. La prise en charge du sans perte est à venir dans une future mise à jour logicielle.

Quels écouteurs seront compatibles avec Apple Music Lossless et Spatial Audio avec Dolby Atmos ?

Apple affirme que Dolby Atmos est pris en charge par iPhone, iPad, Mac et Apple TV à l’aide de n’importe quelle paire de ses écouteurs dotés des puces W1 et H1. Cela inclut les AirPods, AirPods Pro, AirPods Max, BeatsX, Beats Solo3 Wireless, Beats Studio3, Powerbeats3 Wireless, Beats Flex, Powerbeats Pro et Beats Solo Pro, mais il existe quelques différences.

AirPods Pro et AirPods Max, par exemple, peuvent profiter d’une fonction de suivi de tête avec Dolby Atmos dans iOS 15, qui est actuellement en version bêta. Également dans cette nouvelle version d’iOS, il existe une nouvelle option “Spatialiser la stéréo”, qu’iOS peut désormais simuler l’audio spatial pour le contenu non-Dolby, qui détectera désormais le mouvement de la tête avec les AirPod pour changer la direction du son.

À propos de la qualité sans perte, aucun casque Bluetooth ne diffusera en mode sans perte car la technologie ne le permet pas.

Les écouteurs sans fil AirPods, AirPods Pro, AirPods Max et Beats utilisent le codec Bluetooth AAC d’Apple pour garantir une excellente qualité audio. Les connexions Bluetooth ne prennent pas en charge l’audio sans perte.

À propos des AirPods Max, Apple confirme qu’il ne diffuse pas sans perte et sans perte en haute résolution via Bluetooth, mais avec le câble audio Lightning vers 3,5 mm, ce casque offrira une “qualité audio exceptionnelle, cependant, compte tenu de la conversion analogique-numérique dans le câble , la lecture ne sera pas complètement sans perte.

Comment activer, rechercher et lire Spatial Audio sur Apple Music ?

Spatial Audio sur Apple Music offre une expérience vraiment riche et immersive lors de l’écoute avec iPhone, iPad, Mac et Apple TV 4K avec HomePod ou d’autres haut-parleurs compatibles Dolby Atmos. Apple décrit la fonctionnalité comme suit : « Obtenez une expérience multidimensionnelle qui va au-delà de la simple écoute de la musique et vous donne l’impression d’être à l’intérieur.

Voici tout ce que vous devez savoir sur Spatial Audio, comment activer, rechercher et lire.

Quel est le problème avec les AirPods Max ?

Le casque Apple le plus cher, les AirPods Max, ne prend pas en charge la haute résolution sans perte, même s’il est câblé. Comme l’a déclaré un porte-parole d’Apple à ., « AirPods Max ne prend actuellement pas en charge les formats audio numériques en mode filaire. »

To the Verge, Apple a expliqué un peu plus ce qui se passe lorsque vous essayez d’écouter des chansons de meilleure qualité sur vos AirPods Max filaires :

Apple dit au Verge que lorsque vous lisez une piste sans perte Apple Music 24 bits / 48 kHz d’un iPhone vers les AirPods Max en utilisant à la fois le câble et le dongle Lightning, l’audio est converti en analogique, puis renumérisé en 24 bits / 48kHz. Cette étape de renumérisation est la raison pour laquelle Apple ne peut pas dire que vous entendez un son pur et sans perte ; ce n’est pas une correspondance identique à la source.

Bien qu’il ne s’agisse pas d’une correspondance identique à la source, c’est la seule façon d’écouter une version améliorée des pistes à l’aide d’un casque Apple.

Comment activer Apple Music Lossless

Avec iOS 14.6 installé, suivez ces étapes :

Allez dans Paramètres, puis Musique Cliquez sur Audio et réglez Dolby Atmos sur Toujours activé

Pour écouter entre Lossless et Hi-Res Lossless :

Allez dans Paramètres, puis Musique Cliquez sur Qualité audio et choisissez entre Lossless et Hi-Res Lossless pour les connexions cellulaires ou Wi-Fi

Vais-je entendre la différence si je diffuse ou télécharge des chansons en mode sans perte, même sans un casque approprié ?

Non, vous ne le ferez pas. C’est pourquoi Apple se concentre sur Dolby Atmos avec Spatial Audio. Pour mieux profiter de Spatial Audio, les AirPods Pro et AirPods Max feront un meilleur travail que les AirPods d’origine, par exemple.

Pour profiter pleinement d’une chanson de qualité sans perte, vous avez besoin d’un casque filaire, tel que le WH-1000XM4 de Sony. Donc, si vous n’avez pas ce qui est nécessaire, ne gaspillez pas le stockage de votre iPhone ou le plan de votre opérateur en essayant de diffuser avec une qualité supérieure.

Combien de chansons sont disponibles dans Lossless ?

Selon Apple, 20 millions de chansons sont disponibles en audio sans perte au lancement avec les 75 millions de chansons disponibles d’ici la fin de l’année.

Combien de données Lossless utilise-t-il ?

Les fichiers audio sans perte utiliseront beaucoup plus d’espace sur votre appareil. 10 Go d’espace peuvent stocker environ : 3 000 chansons en AAC de haute qualité, 1 000 chansons avec Lossless et 200 chansons avec Hi-Res Lossless ; Le streaming sans perte consommera beaucoup plus de données. Une chanson de 3 minutes sera approximative : 1,5 Mo avec une efficacité élevée, 6 Mo avec une haute qualité à 256 kbps, 36 Mo avec Lossless à 24 bits/48 kHz et 145 Mo avec Hi-Res Lossless à 24 bits/192 kHz. La prise en charge varie et dépend de la disponibilité des chansons, des conditions du réseau et de la capacité du haut-parleur ou du casque connecté.

Qu’est-ce que Dolby Atmos et l’audio sans perte ?

Dolby Atmos est un format audio immersif qui permet aux musiciens de mixer de la musique pour donner l’impression que les instruments sont tout autour de vous dans l’espace.

La compression audio sans perte réduit la taille du fichier d’origine d’un morceau tout en préservant toutes les données. Apple Music met à disposition l’intégralité de son catalogue de plus de 75 millions de chansons en audio sans perte à différentes résolutions dans Apple Music. . Les fichiers sans perte et haute résolution sans perte sont très volumineux et utilisent beaucoup plus de bande passante et d’espace de stockage que les fichiers AAC standard.

Si vous découvrez autre chose sur Apple Music Lossless, assurez-vous de le partager avec nous dans la section commentaires.

Créer des chansons avec Spatial Audio

Dans un article sur Dolby Atmos avec Spatial Audio, Zane Lowe d’Apple Music a laissé un bref indice concernant l’intégration à venir de Logic Pro pour les producteurs de musique :

Et faire de la musique Spatiale ne fera que s’améliorer. Apple crée des outils de création musicale immersive directement dans Logic Pro plus tard cette année.

Les outils Dolby Atmos, en particulier le Dolby Atmos Music Panner utilisé avec le Dolby Atmos Renderer, sont déjà disponibles pour les utilisateurs de Logic Pro, mais uniquement en tant que plug-ins AU, par opposition à la prise en charge native de Pro Tools. Mais à en juger par le son, quelque chose comme cela pourrait très bien être directement implémenté dans Logic Pro dans ce qui devrait être un proche avenir.

Lisez l’histoire complète à ce sujet ici.

