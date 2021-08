Informations de base sur le Dogecoin ⋆ Crypto new media

Les crypto-monnaies comme Dogecoin commencent à devenir la nouvelle chose à la mode. C’est l’une des monnaies numériques les plus bizarres de l’histoire, et elle a une valeur monétaire complètement choquante qui n’était en fait qu’une blague. Au 6 mai 2021, il y avait environ 78 milliards de dollars de Dogecoins en circulation, ce qui a été une surprise assez bouleversante compte tenu de la façon dont cette monnaie n’était à l’origine que des blagues. En plus de toute cette folie, le 6 mai 2019, Dogecoin est arrivé au cinquième rang des 15 crypto-monnaies avec un taux de croissance de plus de 6000% pour 2019 jusqu’à présent selon les données de CoinMarketCap.

La valeur de Dogecoin a chuté à la suite de la déclaration du chef de Tesla qui l’a qualifié de « agitation » dans l’émission télévisée de sketchs humoristiques Saturday Night Live où il a essayé le rôle d’hôte invité. Avant le spectacle, Dogecoins était de 0,65 $, ce qui a chuté à 0,47 $ sur l’échange cryptographique Binance après son apparition dans la comédie en direct de samedi soir, Sketch Show, s’effondrant de près de 28%.

Dogecoin a été créé comme une blague par Billy Markus et Jackson Palmer, mais il est rapidement devenu l’une des pièces les plus populaires en 2021. Le créateur de la pièce, qui a déclaré : « L’idée derrière Dogecoin est d’avoir une monnaie peu coûteuse qui pourrait atteindre une population plus large que Bitcoin. », a basé son nom sur les mèmes de chien Shiba Inu qui étaient très populaires à l’époque. Bien qu’il ne s’agisse que d’une autre crypto-monnaie sans valeur intrinsèque ni valeur tangible, ce sens de l’humour léger a permis aux joueurs et aux internautes du monde entier de contribuer à leurs causes préférées sans craindre de gaspiller de l’argent car il y a tellement de façons vous pouvez acheter dogecoin maintenant gratuitement.

Qu’est-ce que Dogecoin ou Doge ?

Dogecoin est un type de monnaie numérique qui peut être acheté et vendu comme un investissement, mais aussi dépensé comme de l’argent. La mascotte de la crypto-monnaie est la race de chien Shiba Inu, un chien convivial pour les mèmes qui a été largement évoqué sur diverses plateformes de médias sociaux telles que Reddit et Facebook. Bien que toutes les crypto-monnaies soient différentes, Dogecoin partage certaines similitudes avec d’autres cryptos dans son code basé sur le script Litecoins ; en même temps, il contient aussi plusieurs différences intégrales.

Bitcoin existe depuis un peu plus de 10 ans, tandis que Dogecoin n’a que 5 ans environ. Bitcoin a été initialement conçu pour avoir 21 millions de pièces au total, mais depuis que le réseau a commencé à extraire de nouveaux blocs de bitcoins à un rythme accéléré, il finira par extraire chaque bitcoin jamais. créé d’ici 2020 ; cela signifie qu’il y a 16 fois plus de Dogecoins que de Bitcoins en circulation actuellement en 2018. Cela fait également que chaque pièce individuelle vaut 3 fois moins qu’un dollar plein (ce qui les rend parfaites pour les micro-transactions).

Histoire de Dogecoin

Coin créé en 2013 par deux ingénieurs logiciels, Dogecoin a vu le jour le 6 décembre. Billy Markus et Jackson Palmer étaient les créateurs de cette crypto-monnaie dans l’espoir de la séparer du Bitcoin, car ils voulaient que leur devise soit exposée à un groupe plus large que les mineurs au début. Ils ont d’abord investi le mystère à travers un créateur anonyme qui a attiré certains groupes de mineurs à l’époque où les gens n’avaient pas encore entendu parler des crypto-monnaies.

Markus est à la recherche de quelqu’un qui pourrait l’aider à faire de son rêve bizarre une réalité. Il retrouve Jackson Palmer, un employé d’Adobe (ADBE). Le site Web Dogecoin.com a été présenté à Markus par Jackson et il a offert à la fois un signe d’approbation pour le mème “Doge” qui venait d’exploser en ligne pendant cette période ainsi que de faire avec humour de sa mascotte Shiba Inu le même chien présenté dans les mèmes populaires son image avant tout en imitant un de ces textes sans bande dessinée écrit en anglais approximatif sur leur site également.

Dogecoins le nom sur toutes les lèvres au début de 2021. La moitié de ce coup de pouce était due à l’adoption généralisée par les gens ordinaires qui se détournent des monnaies fiduciaires comme jamais auparavant, et l’autre moitié grâce à une monnaie plus fiable qui n’a pas la même volatilité que son prédécesseur.

Avec un suivi intense sur la plate-forme populaire de Reddit, Dogecoin a connu un énorme coup de pouce après avoir été mentionné dans un groupe. La valeur a grimpé en flèche au-delà de 600 % dans les heures qui ont suivi cette poussée.

Derniers mots

La question de Dogecoin étant une décision d’investissement prudente prévaut toujours. Même la devise la plus échangée en Bitcoin s’avérant très erratique, on ne sait pas ce qui se passera avec les Dogecoins et leur potentiel d’effondrement à tout moment. Pourtant, malgré cela, le succès surprenant observé en 2019 ne peut pas non plus être nié ; il est possible que ces deux facteurs s’équilibrent avec le temps.