Informations de dernière minute! CoinEx obtient la licence MSB aux États-Unis

Le 28 décembre 2021, la plateforme de trading de crypto-monnaie CoinEx a obtenu l’approbation de sa demande de licence US MSB (Money Service Business).

Avec cette approbation, il marque une étape importante dans toute l’histoire de CoinEx Exchange et réaffirme également sa position en tant que l’une des principales plateformes d’échange de crypto-monnaie au monde. Connue comme l’une des licences les plus strictes pour les échanges de crypto-actifs au monde, la licence MSB a des procédures d’examen assez strictes. Avec cette licence, CoinEx Exchange a le droit d’effectuer des transactions de crypto-monnaie légalement sur tout le sol américain., afin de favoriser le développement de contrats dérivés, notamment l’émission de crypto, d’ICO (Initial Coin Offering) et de devises.

Un pas de plus : CoinEx ouvre une porte sur le marché américain avec la licence MSB

En mars 2018, le département du Trésor des États-Unis et la Securities and Exchange Commission ont publié une déclaration commune, indiquant clairement que tous les échanges de devises numériques et leurs gestionnaires qui souhaitent mener des activités liées aux actifs numériques sur le sol américain, ils doivent enregistrer le Licence MSB avec FinCEN.

La licence MSB est une licence financière supervisée et délivrée uniquement par le Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN) ou mieux connu sous le nom de Financial Crimes Control Network. Il s’agit d’une agence relevant du département américain du Trésor, qui est principalement chargée de superviser les entreprises et les entreprises qui offrent des services monétaires et financiers, y compris la négociation d’actifs numériques, d’ICO et de devises.

Actuellement, la licence est parmi les plus nécessaires pour les plateformes d’échange de crypto-actifs dans le monde. En ce sens, des sociétés telles que Coinbase, Binance, Okex et Huobi disposent également de la licence Money Services Business (MSB).

En phase avec la mondialisation, CoinEx favorise la sécurité dans ses opérations

Avec le développement rapide du marché des actifs cryptographiques, la sécurité est devenue le problème le plus important et le plus important auquel sont confrontés tous les échanges dans le monde. Lorsque CoinEx a été fondé en décembre 2017, il a offert dès le début à ses utilisateurs les outils et la confiance nécessaires à son développement et, surtout, une expérience efficace, rapide, fluide et agréable. De cette façon, CoinEx a réussi à s’installer dans le cœur de chacun et s’engage en permanence à devenir la plateforme d’échange de crypto-actifs la plus sécurisée, stable et efficace pour chacun de ses utilisateurs à travers le monde.

CoinEx Exchange s’est toujours engagé à suivre une stratégie de développement globale. Avec l’enregistrement officiel de la licence MSB, CoinEx Exchange accélère son projet de se mondialiser. Il est rapporté qu’en plus d’obtenir la licence MSB aux États-Unis, des licences financières sont également activement demandées pour opérer dans tous les pays où CoinEx est actuellement disponible. Pour l’échange, la licence accordée par les États-Unis servira de tremplin pour entrer pleinement sur le marché américain et même sur d’autres marchés mondiaux. Nous devons avoir confiance que très bientôt CoinEx proposera ses produits et services premium dans le monde entier, amplifiant ainsi sa présence au niveau mondial.

Regarder sur le long terme

Depuis sa création; CoinEx s’est attaché à garantir que ses opérations et ses services sont de la plus haute qualité et à toujours confirmer la sécurité des actifs de chacun de ses utilisateurs. Maintenant, avec cette nouvelle porte qui s’ouvre sur le marché américain, nous lui faisons davantage confiance. De même, avec cette licence, CoinEx maintient sa force et sa crédibilité, et à son tour élargit les opportunités d’étendre sa présence sur le marché à long terme.

À l’avenir, cette licence sera une exigence essentielle pour tous les échanges de crypto-actifs. Quiconque possède cette licence à l’avance bénéficiera de l’avantage d’être à jour avec la réglementation et pourra ainsi offrir ses services à tous ceux qui en ont besoin et en ont besoin, c’est pourquoi CoinEx a toujours une longueur d’avance.

