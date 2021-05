Informations de précommande aux États-Unis, en Europe et au Royaume-Uni)

Crédit: Hadlee Simons / Autorité Android

ZTE a annoncé la série Axon 30. La série est titrée par l’Axon 30 Ultra, avec trois caméras arrière de 64 mégapixels. Les pré-commandes sont maintenant ouvertes pour l’Ultra aux États-Unis et en Europe.

Mise à jour du 13 mai 2021 (10 h 50 HE): Lorsque ZTE a annoncé ses derniers téléphones de la série Axon 30, il n’avait pas de prix pour le seul modèle qui atterrirait en Amérique du Nord. Maintenant, nous avons enfin les prix pour ce téléphone ainsi que la disponibilité des précommandes en Amérique du Nord, au Royaume-Uni et en Europe.

Le ZTE Axon 30 Ultra vous coûtera 749 $ / 649 £ / 749 € assez raisonnable pour la version avec 8 Go de RAM et 128 Go de stockage interne. Les prix grimpent jusqu’à 849 $ / 739 £ / 849 € pour la variante 12 Go / 256 Go.

Les précommandes pour l’appareil s’ouvrent le 27 mai et sont livrées avec une paire gratuite d’écouteurs ZTE Livebuds, un ensemble de véritables écouteurs sans fil. Les ventes générales ouvrent le 4 juin. Vous pouvez visiter la boutique ZTE de votre région pour passer votre commande!

Article original, 15 avril 2021 (07h00 HE): Nous avons constaté une tendance majeure en 2020 et 2021 pour les smartphones à proposer des caméras ultra haute résolution sur les caméras arrière principales et ultra-larges. Mais il semble que ZTE espère faire mieux en proposant un téléphone avec trois caméras arrière à très haute résolution.

La société chinoise vient d’annoncer l’Axon 30 Ultra, et son argument de vente est la configuration de la caméra arrière quad. Nous avons un appareil photo principal de 64MP (IMX686, f / 1.6, OIS), un vivaneau ultra-large de 64MP (champ de vision de 120 degrés), un appareil photo «surhumain» de 64MP (distance focale de 35 mm, f / 1.9) et un Tireur périscope 8MP 5X (OIS, zoom hybride 10X). On ne sait pas exactement ce que fait exactement ZTE avec la caméra dite «surhumaine», comme vous vous attendez à un téléobjectif 2X ou 3X avec une configuration comme celle-ci, mais nous mettrons à jour l’article dès que nous le saurons.

Les autres détails de la caméra à connaître comprennent l’enregistrement 8K / 30fps, les modes super nuit et super lune, et une caméra selfie 16MP dans une découpe perforée montée au centre.

Le reste de l’Axon 30 Ultra est définitivement de niveau phare, offrant un Snapdragon 888 SoC, un écran OLED incurvé de 6,67 pouces avec un taux de rafraîchissement de 144 Hz (FHD +, HDR10 +) et une batterie de 4600 mAh avec une charge filaire de 66 W. Ne vous attendez pas à une recharge sans fil ici.

Qu’est-ce que ZTE a proposé d’autre?

Le fabricant vétéran avait également un autre téléphone dans sa manche, car il annonçait également le ZTE Axon 30 Pro. Cet appareil a plusieurs caractéristiques en commun avec le modèle Ultra, comme un processeur Snapdragon 888 et un écran OLED similaire de 6,67 pouces. Mais il y a quelques coupes pour atteindre un prix plus bas.

Nous constatons une baisse à un taux de rafraîchissement de 120 Hz au lieu de 144 Hz (bien qu’avec un écran plat), une batterie plus petite et une charge rapide légèrement plus lente (4200 mAh et 55 W), et une configuration de caméra beaucoup moins impressionnante. Nous avons toujours un appareil photo principal 64MP (IMX682) et un capteur ultra-large 64MP, mais l’appareil moins cher de ZTE sert également un appareil photo macro 5MP et un capteur de profondeur 2MP. Attendez-vous donc à ce que la qualité du zoom souffre par rapport à l’appareil Ultra.

Prix ​​et disponibilité de la série ZTE Axon 30

L’Axon 30 Ultra sera disponible en Chine au prix de 4698 yuans (~ 720 USD) pour la variante 8 Go / 256 Go, 4998 yuans (~ 766 USD) pour l’option 12 Go / 256 Go et 6666 yuans (~ 1021 USD) pour la variante 12 Go / 1 To.

Il y a de bonnes nouvelles pour les fans de smartphones nord-américains qui souhaitent un produit phare alternatif, car ZTE a révélé que l’Axon 30 Ultra arrive effectivement aux États-Unis et au Canada via des canaux en ligne. Il n’y a pas de mot sur les prix nord-américains au moment de la rédaction, bien que les options 8 Go / 128 Go et 12 Go / 256 Go soient disponibles ici. L’Ultra est disponible dans les coloris noir et blanc.

Malheureusement, l’Axon 30 Pro ne viendra pas en Amérique du Nord. Néanmoins, les consommateurs chinois peuvent s’attendre à payer 2998 yuans (~ 459 $) pour la variante 6 Go / 128 Go, 3298 yuans (~ 505 $) pour le modèle 8 Go / 128 Go et 3598 yuans (~ 551 $) pour l’option 8 Go / 256 Go. Que pensez-vous de l’Axon 30 Ultra en particulier? Faites-nous savoir en répondant au sondage ci-dessous.

