Informations IDO Kaby Arena disponibles sur GameFi, DAO Maker, RedKite ⋆ Crypto new media

Piloté par PolkaFoundry, RedKite fait partie de l’écosystème $PKF. Le pool communautaire de Kaby Arena à RedKite offrira à chaque utilisateur la possibilité d’acheter les $KABY Tokens au prix IDO, selon les derniers rapports Crypto Events. Pour profiter de l’opportunité, l’utilisateur doit participer à la compétition sur #Gleam et avoir la chance de figurer parmi les cinquante meilleurs joueurs.

Le programme détaillé de RedKite pour Kaby Arena IDO est donné ci-dessous :

Liste blanche Ouverture le 27 août 2021 et fermeture le 29 août 2021. Les événements d’ouverture et de clôture auront lieu à 16h00 UTC. La déclaration des gagnants de la Whitelist sera faite le 30 août 2021 à )6:00 UTC. Les ventes de semences et privées auront lieu le 30 août 2021 entre 13h00 et 13h30 UTC. La date de l’IDO a été fixée au 31 août 2021.

Pour participer au lancement de RedKite IDO, les utilisateurs doivent ouvrir un compte vérifié par KYC avec RedKite. Ils doivent devenir titulaires du niveau Dove chez RedKite, puis postuler pour la liste blanche. Pour postuler, il suffit de cliquer sur le bouton Appliquer la liste blanche pour accéder à la liste des tâches. Ils doivent compléter la liste des tâches pour obtenir le ticket de niveau RedKite pour l’IDO.

Kaby Arena a également décidé d’exécuter Strong Holder Offering (SHO) sur la rampe de lancement de DAO Maker. La collaboration avec DAO Maker permettra à Kaby Arena de faciliter son DAO et de développer une communauté d’utilisateurs. Le DAO Maker mène actuellement la ronde communautaire et la ronde du mérite pour les utilisateurs. La ronde communautaire offrira aux cinquante premiers gagnants une allocation de 100 $. Le Mérite Round est destiné aux jalonneurs de jetons DAO. Il débutera le 30 août à 12h00 UTC et se terminera le 31 août à 10h30 UTC.

La plate-forme de Kaby Arena est également prête à être la première IGO sur la plate-forme de GameFi à donner aux utilisateurs de GameFi la possibilité d’utiliser le jeton $KABY. L’heure de l’instantané GameFi commencera le 29 août. L’allocation de jetons est fixée à 51 500 $ pour les cent premiers contributeurs de KSM.