Informations importantes sur la Convention WBC 59

Au World Boxing Council nous sommes convaincus qu’ensemble nous sommes plus forts, que notre sport est capable de briser n’importe quelle frontière et qu’il n’y a pas d’adversité qui sépare cette grande famille.

Notre 59e convention se déroulera de manière hybride, c’est-à-dire en présentiel et virtuelle.

Ce grand événement aura lieu du 14 au 19 novembre à l’hôtel Presidente Intercontinental de Mexico. Pour les informations de réservation, veuillez accéder au lien suivant : https://wbcboxing.com/hotel- Presidente-intercontinental-sede-de-la-convencion-anual-59-del-wbc/

Cet événement annuel, qui en plus de réunir des stars internationales de la boxe dans tous les domaines, est le seul où il est sollicité à travers des présentations, des cliniques médicales, l’approbation de classements mondiaux, des combats obligatoires, des séminaires pour les officiels de ring, juges et arbitres. enrichir et mettre à jour la boxe, en pensant toujours à la sécurité et à la santé du boxeur.

Notre convention cette fois-ci sera également virtuelle pour ceux qui ne pourront pas y assister.

Les frais d’inscription (en dollars) pour la convention sont les suivants :

COUPLE VIRTUEL SIMPLE

150 $ 250 $ 25 $

Vous pouvez vous inscrire sur le lien suivant : https://wbcregister.com/

* Il est obligatoire de présenter votre preuve de vaccin Covid-19 et de porter un masque à tous les événements. Nous réaliserons notre convention dans le respect de toutes les réglementations et protocoles sanitaires pour prendre soin de la santé de toute notre famille verte et or.

Nous annoncerons l’ordre du jour officiel dans les prochains jours.

Pour toute question ou suggestion, nous nous ferons un plaisir de vous aider à wbcconvention@wbcboxing.com>