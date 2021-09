Informations sur iOS 15 : refonte d’AirPrint, emplacements en direct dans Find My, plus

En plus des fonctionnalités phares telles qu’une mise à jour spectaculaire de FaceTime, SharePlay, etc., iOS 15 inclut une variété d’améliorations plus modestes de la qualité de vie. Dirigez-vous ci-dessous pendant que nous mettons en évidence les modifications apportées à AirPrint, à l’application Find My, et plus encore.

Trouver mes emplacements en direct

L’application Find My est toute nouvelle dans iOS 15, y compris les notifications d’assistance lorsque vous laissez un élément ou un appareil derrière vous et les widgets de l’écran d’accueil. Une autre nouvelle fonctionnalité qui est passée sous le radar est la prise en charge de la visualisation des emplacements en direct d’amis et de familles dans l’application Find My.

Apple explique :

Consultez les emplacements de votre famille et de vos amis grâce aux mises à jour en continu. Cela fournit un sens immédiat de la direction, de la vitesse et de la progression lors de la visualisation des emplacements des personnes.

Dans le passé, l’emplacement des amis et de la famille dans l’application Find My n’était mis à jour que périodiquement. iOS 15 et iPadOS 15 passent au niveau supérieur avec la nouvelle fonctionnalité de localisation en direct.

AirPrint

Apple a remanié en profondeur l’interface d’impression avec iOS 15 et iPadOS 15. Désormais, lorsque vous imprimez un document ou une page Web, vous disposez de plusieurs nouvelles options, notamment des cadeaux, des copies, l’orientation, etc. Il s’agit d’une mise à jour rare d’AirPrint qui apporte enfin des fonctionnalités plus puissantes à l’iPhone et à l’iPad.

Vous pouvez le voir en action dans l’image principale de cet article.

Icône d’emplacement plus visible

Désormais, lorsque vous ouvrez une application et qu’elle vérifie votre emplacement, vous verrez une icône plus visible dans la barre d’état de votre iPhone ou iPad avec iOS 15 et iPadOS 15. Dans le passé, Apple affichait une icône dans la barre d’état lorsque l’emplacement est en cours d’utilisation, mais le fait de placer l’icône sur un nouveau fond bleu clair attire certainement plus d’attention lorsqu’une application accède à vos données de localisation.

Contrôle Siri HomeKit à des moments précis

Enfin, Siri bénéficie d’une mise à niveau pour vous permettre de contrôler les accessoires HomeKit à une heure précise de la journée. Par exemple, vous pouvez désormais dire « Hey Siri, allume les lumières à 6 h 00 » au lieu d’avoir à configurer une automatisation.

Apple explique :

Vous pouvez demander à Siri de contrôler un appareil HomeKit à un moment précis. Par exemple, dites « Hey Siri, éteint les lumières de ma chambre à 19 h 00 » ou « Hey Siri, éteint toutes les lumières quand je pars ».

Conclure

Quelles sont certaines de vos améliorations de qualité de vie préférées dans iOS 15 et les autres nouvelles mises à jour logicielles d’Apple ? Avez-vous repéré quelque chose de nouveau qui n’a pas encore reçu beaucoup d’attention? Faites-le nous savoir dans les commentaires ou sur Twitter.

