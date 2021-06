Informations sur iOS 15 : refonte de la télécommande Apple TV, « Préparez-vous pour votre nouvel iPhone », données EXIF ​​dans Photos, plus

in

En plus des nouvelles fonctionnalités phares d’iOS 15, il existe une variété de petites informations qui méritent d’être notées. Rendez-vous ci-dessous pour plus de détails sur la nouvelle conception de la télécommande Apple TV dans Control Center, les réglages de l’application Wallet, etc.

Télécommande Apple TV

Après la sortie de la nouvelle télécommande Siri le mois dernier, Apple a repensé la télécommande Apple TV située dans le centre de contrôle d’iOS 15. Le nouveau design ressemble davantage à la télécommande Siri redessinée avec un bouton de retour, un bouton de sourdine et un bouton d’alimentation.

Le bouton latéral physique de votre iPhone se transforme également désormais en bouton Siri lorsque vous utilisez la télécommande Control Center dans iOS 15. Encore une fois, cela est similaire à la télécommande Siri physique. Cela étant dit, étant donné qu’iOS 15 est encore au début de la version bêta, la nouvelle télécommande Control Center semble être assez boguée.

Apple Card dans l’application Wallet

L’application Wallet a reçu une poignée d’améliorations avec iOS 15, notamment la prise en charge de nouveaux laissez-passer et cartes d’identité. Un petit mais utile changement a également été apporté aux utilisateurs d’Apple Card. Avec iOS 15, il est désormais plus facile d’accéder à votre numéro de carte en appuyant simplement sur une nouvelle icône « 123 » dans l’application Wallet.

Auparavant, votre numéro de carte Apple Card n’était accessible qu’en appuyant sur plusieurs couches dans l’interface de l’application Wallet. Même avec cet accès plus facile, une authentification Face ID est toujours requise pour afficher votre numéro de carte.

« Préparez votre nouvel iPhone »

Dans l’application Paramètres sur iOS 15, il existe une nouvelle option dans le menu Paramètres> Général> Réinitialiser lorsque vous effectuez une mise à niveau vers un nouvel iPhone. Dans ce menu, il y a une nouvelle option qui dit simplement “Préparer pour le nouvel iPhone”. Lorsque vous appuyez dessus, Apple vous lance un processus pour vous aider à « s’assurer que tout est prêt à l’arrivée de votre nouvel iPhone ».

Cela fait deux choses :

Préparez-vous à déplacer vos applications et vos données Vérifiez l’état de l’échange

Tout au long du processus, Apple vous aidera à vous assurer que toutes vos données sont sauvegardées sur iCloud et à échanger votre iPhone.

Enfin, iOS 15 et iPadOS 15 affichent désormais les métadonnées EXIF ​​dans l’application Photos. Vous pouvez également désormais modifier la date et l’heure de prise de photos dans l’application Photos.

