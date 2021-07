Informations sur la batterie MagSafe de l’iPhone 12 : capacité, vitesse, plus

in

Lors d’un lancement surprise, Apple a lancé son pack de batterie MagSafe pour la gamme iPhone 12 avec un design blanc épuré. Plongeons dans tous les détails du nouvel accessoire, comme la capacité et la charge qu’il peut offrir, la vitesse de charge, la charge simultanée et inversée, le contenu de la boîte, etc.

Il y a eu neuf mois d’attente pour la batterie MagSafe d’Apple et bien que nous ayons vu une gamme d’alternatives tierces compatibles avec MagSafe lancer, l’entrée d’Apple marque la première officielle de MagSafe.

La batterie officielle MagSafe au prix de 99 $ offre d’autres avantages tels que le design épuré d’Apple (uniquement en blanc), des vitesses de charge allant jusqu’à 15 W, une charge simultanée et inversée, et plus encore.

Informations sur la batterie MagSafe pour iPhone 12

Qu’y a-t-il dans la boite?

Pas de surprise ici, mais la seule chose dans la boîte est la batterie MagSafe elle-même. Apple recommande de le charger avec un adaptateur d’alimentation de 20 W ou plus via le port Lightning.

Apple recommande également de charger complètement la batterie avant la première utilisation.

Comment ça fonctionne

Comme les Smart Battery Cases d’Apple, la batterie MagSafe commence automatiquement à charger votre iPhone 12 lorsque vous le fixez à l’arrière de votre appareil avec un état de charge affiché sur l’écran de verrouillage.

Les icônes d’état s’affichent également pour la nouvelle batterie dans la vue Aujourd’hui et les widgets avec iOS 14.7.

Puissance de sortie

Fait intéressant, bien que la batterie MagSafe offre des vitesses de charge allant jusqu’à 15 W, cela ne se produit que lorsqu’il est utilisé lorsqu’il est branché sur une brique de puissance de 20 W ou plus. Lorsque vous utilisez la batterie en déplacement, Apple indique qu’il chargera l’iPhone 12 à 5 W.

Capacité de la batterie

TL ; DR : Sur la base de toutes les spécifications et d’une hypothèse d’efficacité ci-dessous, nous pensons qu’il est probable que la batterie Apple MagSafe offrira un peu moins d’une charge complète pour l’iPhone 12 et peut-être plus proche d’une charge complète pour l’iPhone 12 mini.

Apple est souvent vague avec des détails sur les spécifications de la batterie dans ses listes de produits. Par exemple, avec quelque chose comme l’iPhone 11 Smart Battery Case, Apple dit qu’il « offre une durée de vie de la batterie jusqu’à 50 % plus longue ».

Cependant, avec la batterie MagSafe, Apple ne donne aucune indication sur ce à quoi s’attendre en ce qui concerne la capacité de charge. Cela peut être dû à plusieurs raisons, notamment le fait qu’il fonctionne avec les quatre modèles d’iPhone 12 qui ont tous des batteries de tailles différentes et nous parlons de la charge sans fil qui inclut une certaine perte de puissance pendant le transfert.

Mais Apple a révélé la capacité brute et les spécifications de puissance dans une image de la batterie :

1460mAh, 7.62V, 11.13Wh (pourrait être deux cellules de 1460mAh à environ 3,81V pour le total de 11,13Wh)



Bien que la spécification brute de 1460 mAh puisse sembler faible au début par rapport à d’autres sociétés qui offrent environ 5000 mAh ou même les 2815 mAh internes de l’iPhone 12/12 Pro, voici deux choses à garder à l’esprit.

Premièrement, la batterie MagSafe d’Apple est conçue avec 7,62 V, soit presque le double de la tension des alternatives sur le marché. Deuxièmement, la capacité à fournir de l’énergie au fil du temps – les wattheures (Wh) est une meilleure mesure pour comprendre ce qu’Apple peut fournir ici. Les 11,13Wh de la batterie MagSafe se comparent aux batteries de l’iPhone 12/12 Pro ayant 10,75Wh.

Et l’iPhone 12 mini a une batterie de 8,57 Wh avec l’iPhone 12 Pro Max avec une batterie de 14,13 Wh. Pour faire court, si Apple a un rendement élevé (autour de 70-80%), après un peu de perte d’énergie du transfert sans fil, la nouvelle batterie MagSafe pourrait éventuellement donner une charge presque complète pour l’iPhone 12 mini, un peu sous une pleine charge pour le 12/Pro et un peu moins que pour le 12 Pro Max.

Passthrough et charge inversée simultanés

Un nouveau document d’assistance décrit le fonctionnement de la charge simultanée de l’iPhone et de la batterie :

Si votre iPhone et votre batterie MagSafe doivent être chargés, vous pouvez les charger en même temps. Attachez votre bloc-batterie MagSafe à votre iPhone, puis branchez le bloc-batterie MagSafe sur un adaptateur secteur. À l’aide d’un adaptateur d’alimentation de 20 W ou plus, la batterie MagSafe peut charger votre iPhone avec une puissance de charge allant jusqu’à 15 W.

Plus intéressant cependant, c’est ce qui ressemble à une charge sans fil inversée de l’iPhone 12 à la batterie MagSafe (ce qui serait une première) :

Vous pouvez également charger les deux si vous connectez votre batterie MagSafe à votre iPhone, puis branchez votre iPhone sur une source d’alimentation. Vous voudrez peut-être charger de cette façon si vous devez connecter votre iPhone à un autre appareil pendant le chargement, comme si vous utilisez CarPlay filaire ou si vous transférez des photos sur un Mac.

Nous avons contacté Apple pour obtenir des éclaircissements sur la fonction de charge inversée.

Suite

D’autres conseils et détails d’Apple dans le document d’assistance sur les accessoires incluent :

La batterie MagSafe a été conçue pour se fixer directement à votre iPhone ou à travers un étui avec MagSafe. Si vous utilisez un autre étui contenant des éléments tels que des cartes de crédit, retirez-les avant de charger votre batterie MagSafe. Votre iPhone peut devenir légèrement plus chaud pendant qu’il se charge. Pour prolonger la durée de vie de votre batterie, si la batterie devient trop chaude, le logiciel peut limiter la charge au-dessus de 80 %. Votre iPhone se rechargera lorsque la température baissera. Essayez de déplacer votre iPhone et votre chargeur dans un endroit plus frais. Le pack batterie MagSafe comprend une fonction de gestion de la charge pour aider à maintenir la santé de la batterie dans les cas où votre pack batterie MagSafe est connecté à l’alimentation pendant des périodes prolongées. Si vous avez activé la charge optimisée de la batterie, vous verrez une notification sur l’écran de verrouillage indiquant quand votre iPhone sera complètement chargé. Si vous devez recharger complètement votre iPhone plus tôt, appuyez longuement sur la notification, puis appuyez sur Charger maintenant. Si vous gardez votre iPhone dans un étui en cuir pendant le chargement avec votre batterie MagSafe, l’étui peut présenter des empreintes dues à la compression du cuir. C’est normal, mais si cela vous inquiète, nous vous suggérons d’utiliser un étui sans cuir.

FTC : Nous utilisons des liens d’affiliation automatique qui génèrent des revenus. Suite.

Découvrez . sur YouTube pour plus d’actualités Apple :