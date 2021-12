Informations sur les 12 diplômés de l’académie de Chelsea recrutés dans l’équipe de Chelsea pour le choc de la Coupe Carabao avec Brentford

Jamais l’expression « des moments désespérés appellent des mesures désespérées » n’a semblé aussi appropriée pour le patron de Chelsea, Thomas Tuchel, alors qu’il appelle DOUZE stars de l’académie et des moins de 23 ans pour s’entraîner avec la première équipe.

En raison des absences liées au Covid et de l’augmentation du nombre de blessures, Tuchel n’a d’autre choix que de se tourner vers les rangs des jeunes pour rattraper son retard.

C’est une grande opportunité pour les talents prometteurs d’impressionner l’Allemand et pourraient éventuellement gagner un appel pour le quart de finale de la Coupe de la Ligue contre Brentford mercredi.

Alors, qui sont ces as chanceux ? talkSPORT EDGE jette un œil aux joyaux de l’académie de Tuchel….

Teddy Sharman-Lowe, 18 ans – Gardien de but

International anglais des moins de 20 ans, Sharman-Lowe a rejoint Chelsea depuis l’académie de Burton Albion et a signé un contrat de trois ans à l’été 2020.

Avant de devenir l’un des Blues, le joueur de 18 ans a fait ses débuts en équipe première avec Burton Albion dans un groupe du Trophée EFL et en Coupe Carabao contre Aston Villa.

Sharman-Lowe n’est pas étranger au groupe EFL Trophy Carabao Cup, ayant fait une apparition avec l’ancien club Burton Albion

Josh Brooking, 19 ans – Défenseur

Doté de nombreux talents, Josh Brooking peut jouer à l’arrière central ou à l’arrière droit et est un solide défenseur un contre un.

Il a disputé 21 matches avec les moins de 18 ans, dont deux en FA Youth Cup et a marqué son premier but pour Chelsea lors de la victoire 2-1 contre West Brom en mars 2021.

Brooking a signé son premier accord professionnel avec Chelsea après avoir fait 12 apparitions au cours de la saison 2019/20

Xavier Mbuyamba, 19 ans – Défenseur

Après une saison à Barcelone, Mbuyamba a déménagé à Chelsea à l’été 2020, mais a subi une blessure au ménisque déchirée qui l’a laissé absent pendant la majeure partie de la saison.

L’international néerlandais des moins de 19 ans a marqué avec sa première touche pour le club, inscrivant le troisième but lors d’une victoire 3-1 sur Southampton en avril 2021.

Mbuyamba a rejoint l’Académie en août 2020 après avoir quitté les livres de Barcelone plus tôt cet été

Alfie Gilchrist, 18 ans – Défenseur

Appartenant à une famille de grands fans de Cheslea, Alfie Gilchrist peut jouer dans un dos trois ou quatre et est très compétitif avec une excellente mentalité de gagnant.

Le joueur de 18 ans a remporté le boursier de l’année 2021 après ses performances impressionnantes au cours de la saison 2020/21.

Alfie est un défenseur central droitier qui a signé en tant que U-11 des Queens Park Rangers

Dion Rankine, 19 ans – Milieu de terrain

Décrit comme un joueur large aventureux et rapide qui peut opérer à gauche ou à droite, Dion Rankine a marqué deux buts en 26 apparitions pour l’équipe de jeunes des Blues, résultant en un nouveau contrat jusqu’en 2023 !

Rankine est avec Chelsea depuis trois ans après avoir signé de Cambridge United en tant que U-14

Xavier Simons, 18 ans – Milieu de terrain

En rejoignant les Blues de Brentford, Xavier Simons a fait un début fulgurant en tant que capitaine des moins de 16 ans à la gloire de la Premier League Cup et a fait deux apparitions pour l’équipe de jeunes.

Simons est également un international anglais des moins de 17 ans – il a marqué ses débuts avec un but lors d’une victoire 5-0 contre la Finlande.

Simons a déménagé en 2016 de Brentford après que les Bees ont pris la décision de fermer leur programme d’académie

Lewis Hall, 17 – Milieu de terrain

Alors qu’il était écolier, Lewis Hall a prouvé qu’il pouvait marquer et créer des buts avec la capacité de jouer de box à box et d’opérer n’importe où sur son côté préféré du terrain.

Hall a suivi le programme du centre de développement et est au club depuis sa saison des moins de 8 ans

Lewis Baker, 26 ans – Milieu de terrain

Milieu de terrain créatif et technique à deux pieds, Lewis Baker est avec Chelsea depuis le groupe d’âge des moins de 10 ans.

Après avoir marqué un but merveilleux contre Arsenal Under 21 qui a été élu but de la saison, Baker a effectué de nombreuses périodes de prêt, y compris son poste le plus récent à Trabzonspor où il a marqué deux buts en 36 apparitions la saison dernière.

Baker est avec Chelsea depuis le groupe d’âge des moins de 10 ans

Joe Haigh, 18 ans – Milieu de terrain

En rejoignant l’académie de Chelsea, Joe Haigh a marqué sept buts en 16 matches des moins de 18 ans, ce qui lui a valu ses débuts en UEFA Youth League et en FA Youth Cup.

Joe Haigh est un garçon local d’Ashtead qui a rejoint les moins de 10 ans

Harvey Vale, 18 ans – Milieu de terrain

Harvey Vale a joué dans un certain nombre de postes de milieu de terrain et a pu jouer plus haut sur le terrain dans des rôles offensifs.

Une première saison impressionnante dans le football à temps plein a suivi la signature de son contrat – marquant sept buts et aidant 11 en 28 sorties de l’Académie.

Vale est un joueur polyvalent qui a signé pour l’Académie de Fulham en tant que moins de 13 ans

Bryan Fiabema, 18 ans – Attaquant

Originaire de Norvège, Bryan Fiabema est capable d’amener les autres dans le jeu avec son jeu de liaison et son mouvement intelligent.

A l’aise en tête de ligne en tant qu’attaquant central, Fiabema a marqué des buts à tous les niveaux.

Fiabema est un joueur offensif qui a rejoint l’Académie en février 2020 en provenance de Tromso IL en Norvège

Jayden Wareham, 18 ans – Attaquant

Après un parcours réussi vers la fin de la saison 2020/21, Jay Wareham a rejoint Chelsea depuis Woking où il a disputé 22 matches et marqué deux buts.

Wareham est un attaquant signé de Woking