Informations sur les AirTags: autonomie et remplacement de la batterie, résistance à l’eau, plus

Le suivi des articles AirTag d’Apple a été officiellement annoncé et sera disponible à la commande à partir de vendredi. Apple a révélé les AirTags lors de son événement Spring Loaded, et nous avons appris quelques détails supplémentaires sur les trackers d’objets depuis lors …

Batterie et design

Apple vante que les AirTags ont une «conception légère», et il y a deux facteurs clés à cela: la résistance à l’eau et une batterie remplaçable par l’utilisateur. Apple affirme que les AirTags sont classés pour une résistance à l’eau et à la poussière IP67:

L’AirTag est résistant aux éclaboussures, à l’eau et à la poussière et a été testé dans des conditions de laboratoire contrôlées avec un indice de protection IP67 selon la norme CEI 60529 (profondeur maximale de 1 mètre jusqu’à 30 minutes). La résistance aux éclaboussures, à l’eau et à la poussière ne sont pas des conditions permanentes et la résistance peut diminuer en raison de l’usure normale.

Apple affirme également qu’AirTag offre «plus d’un an d’autonomie pour une utilisation quotidienne» et dispose d’un couvercle amovible qui permet aux utilisateurs de remplacer facilement la batterie. La pile à l’intérieur est une CR2032, qui est une pile bouton standard.

Intimité

AirTag est également conçu avec une poignée de fonctionnalités de confidentialité à l’esprit. L’une des choses les plus remarquables ici sont les «fonctionnalités proactives» qui sont là pour «décourager le suivi indésirable». Apple explique:

Les identifiants de signal Bluetooth transmis par AirTag tournent fréquemment pour empêcher le suivi de localisation indésirable. Les appareils iOS peuvent également détecter un AirTag qui n’est pas avec son propriétaire et avertir l’utilisateur si un AirTag inconnu voyage avec lui d’un endroit à l’autre au fil du temps. Et même si les utilisateurs n’ont pas d’appareil iOS, un AirTag séparé de son propriétaire pendant une période prolongée jouera un son lorsqu’il sera déplacé pour attirer l’attention sur lui. Si un utilisateur détecte un AirTag inconnu, il peut le toucher avec son iPhone ou son appareil compatible NFC et des instructions les guideront pour désactiver l’AirTag inconnu.

Suivi de précision

Chaque AirTag intègre une puce U1, qui, selon Apple, permet des fonctionnalités de suivi de précision uniques:

Chaque AirTag est équipé de la puce U1 conçue par Apple utilisant la technologie Ultra Wideband, permettant la recherche de précision pour les utilisateurs d’iPhone 11 et d’iPhone 12. Cette technologie avancée peut déterminer avec plus de précision la distance et la direction d’un AirTag perdu lorsqu’il est à portée. Au fur et à mesure que l’utilisateur se déplace, Precision Finding fusionne les entrées de la caméra, de l’ARKit, de l’accéléromètre et du gyroscope, puis le guide vers AirTag en utilisant une combinaison de son, d’haptique et de rétroaction visuelle.

Fonctions d’accessibilité

Apple dit également qu’AirTag est conçu pour s’intégrer aux fonctionnalités d’accessibilité iOS:

AirTag prend en charge les fonctionnalités d’accessibilité intégrées à iOS. La recherche de précision à l’aide de VoiceOver, par exemple, peut diriger les utilisateurs aveugles ou malvoyants vers AirTag avec des instructions telles que “AirTag est à 9 pieds sur votre gauche.”

Disponibilité

Vous pouvez acheter un AirTag unique pour 29 $ ou un pack de quatre pour 99 $. Les précommandes commencent ce vendredi 23 avril à 8 h HE / 5 h HP. Vous pouvez également personnaliser les AirTags avec des gravures et des emoji. Les premières commandes arriveront le 30 avril.

