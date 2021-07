Informations sur les fuites du processeur de la montre Samsung Galaxy 4

Jimmy Westenberg / Autorité Android

TL;DR

Nous avons maintenant des informations divulguées concernant le processeur qui pourrait atterrir sur le Samsung Galaxy Watch 4. La fuite soutient que le processeur embarqué pourrait être beaucoup plus puissant que ce que nous avons vu sur le Galaxy Watch 3. Le processeur pourrait s’appeler l’Exynos W920 . Cela signifie que Wear OS 3.0 pourrait enfin réduire la dépendance à Qualcomm.

Grâce à SamMobile, il est possible que la nouvelle gamme Galaxy Watch puisse atterrir avec un chipset de marque Exynos connu sous le nom de W920. Il s’agirait d’un léger changement de marque, car les montres Samsung précédentes utilisaient principalement l’Exynos 9110, lancée en 2018.

Selon SamMobile, le W920 pourrait être bien plus puissant que son prédécesseur. Apparemment, il pourrait offrir des vitesses de traitement 1,25 fois plus rapides avec des performances graphiques 8,8 fois plus fluides. La source de SamMobile affirme qu’il pourrait également être associé à 1,5 Go de RAM, au moins pour la série Galaxy Watch 4.

Nous sommes essentiellement certains que la série Samsung Galaxy Watch 4 débarquera avec «Wear OS 3.0», ce que nous appelons le nouveau système d’exploitation commun de Google et de Samsung jusqu’à ce qu’ils annoncent le nom réel. Les rumeurs sur ce chipset sont donc intéressantes, car les puces Qualcomm dominent actuellement l’écosystème Wear OS. Rien n’empêche les fabricants d’utiliser d’autres puces, mais presque toutes les montres Wear OS utilisent un modèle Snapdragon. Avec l’annonce de cet Exynos W920, nous ne pouvons qu’espérer qu’il forcera Qualcomm à cesser de traiter le silicium portable après coup.