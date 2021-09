Informations sur l’iPad mini 6 : puce A15, mises à niveau de l’appareil photo, pas de mmWave 5G, plus

L’une des meilleures surprises de l’événement “California Streaming” a été le tout nouvel iPad mini 6. Avec un look repensé, de meilleurs appareils photo, jusqu’à 256 Go de stockage, Touch ID sur le bouton du haut et la prise en charge 5G, c’est le meilleur iPad mini jamais créé.

Cependant, il y a certaines choses qu’Apple n’a pas annoncées lors de l’événement que vous voudrez peut-être savoir avant d’acheter ce nouvel iPad mini. Découvrez notre tour d’horizon des informations.

L’iPad mini 6 est alimenté par l’A15 Bionic

Lors de l’événement “California Streaming”, Apple a déclaré que le nouvel iPad mini était plus de 80% plus rapide que le modèle précédent, mais il n’a pas mentionné le processeur. En fait, ce nouvel iPad mini est le seul iPad qui exécute l’A15 Bionic avec une architecture 64 bits, un processeur à 6 cœurs, un GPU à 5 cœurs et un moteur neuronal à 16 cœurs.

L’année dernière, Apple a fait la même chose en présentant l’iPad Air 4. Il a donné à la tablette la puce la plus avancée pour les appareils mobiles à l’époque, l’A14 Bionic – avant d’annoncer l’iPhone 12.

Plus de RAM

Cet iPad possède non seulement le meilleur processeur disponible actuellement, mais il dispose également de plus de RAM que son prédécesseur. Alors que l’iPad mini 5 avait 3 Go de RAM, l’iPad mini 6 a 4 Go de RAM, comme l’a découvert MacRumors.

Pas de connecteur intelligent, uniquement un connecteur magnétique sur l’iPad mini 6

Avec ce nouveau design, l’iPad mini 6 ressemble à l’iPad Air 4, mais il a une différence importante : il ne dispose pas de Smart Connector. Cela signifie qu’il ne fonctionnera pas avec un Smart Folio Keyboard ou même le Magic Keyboard, et qu’Apple ne développe probablement aucun clavier pour cette tablette.

Bien que le nouvel iPad n’ait peut-être pas de connecteur intelligent pour un clavier, vous pouvez toujours profiter d’un nouveau connecteur magnétique, où vous pouvez attacher le crayon Apple de deuxième génération. Désormais, le seul iPad qui utilise l’ancien Pencil est l’iPad de neuvième génération, également présenté lors de l’événement de cette semaine.

Prise en charge de la 5G – mais pas la même que l’iPhone 13 ou l’iPad Pro M1

L’iPad mini 6 est le deuxième iPad à prendre en charge une connexion 5G, mais vous ne pourrez pas utiliser la 5G super-ultra-méga plus rapide qui est promue avec l’iPhone 13 et M1 iPad Pro car le nouvel iPad mini ne le fait pas. prend en charge la bande mmWave. Avec la 5G, vous obtiendrez des vitesses plus rapides que le LTE, mais vous n’obtiendrez pas les vitesses de téléchargement de plusieurs gigaoctets par seconde possibles avec la prise en charge de la bande mmWave.

Voici toutes les bandes 5G qu’il prend en charge :

5G NR (Bandes n1, n2, n3, n5, n7, n8, n12, n20, n25, n28, n29, n30, n38, n40, n41, n48, n66, n71, n77, n78, n79).

Oui, l’iPad mini 6 dispose d’un adaptateur secteur USB-C

Depuis qu’Apple a retiré l’adaptateur secteur de l’iPhone, il est important de faire savoir aux utilisateurs que l’iPad continue d’être livré avec une brique d’alimentation.

L’iPad mini 6 dispose d’un nouveau port USB-C, ce qui signifie que vous obtiendrez un câble de charge USB-C (1 mètre) et l’adaptateur secteur 20 W USB-C dans la boîte. Le nouvel iPad mini comprend les mêmes adaptateurs que l’iPad Air 4.

Nouvelles caméras avec enregistrement vidéo 4K

L’iPad mini 6 a de tout nouveaux appareils photo. La caméra FaceTime HD utilise désormais un objectif Ultra Wide 12MP avec un champ de vision de 122°.

Avec l’objectif plus large, Apple apporte Center Stage à cette tablette. Center Stage effectue automatiquement un panoramique de la caméra pour garder les utilisateurs en vue lorsqu’ils se déplacent pendant les appels vidéo. Lorsque d’autres personnes se joignent à vous, la caméra les détecte et effectue un zoom arrière en douceur pour les inclure facilement dans la conversation.

Non seulement cela, mais la caméra principale a également été mise à jour avec un capteur 12MP. Pour la première fois, les utilisateurs peuvent enregistrer des vidéos en 4K à 24 ips, 25 ips, 30 ips ou 60 ips avec l’iPad mini 6.

Conclure

Le nouvel iPad mini 6 est disponible à la commande dès maintenant et les premières commandes arriveront le vendredi 24 septembre. Il se décline en quatre nouvelles couleurs : Space Gray, Pink, Purple et Starlight, et est disponible en 64 Go et 256 Go de stockage à partir de 499 $.

Envisagez-vous d’acheter le nouvel iPad mini ? Avez-vous d’autres informations à partager avec nous ? Utilisez simplement la section des commentaires ci-dessous.

