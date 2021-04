Informations sur l’iPad Pro 2021: la scène centrale pour les applications tierces, la compatibilité des accessoires, etc.

Apple a finalement présenté l’iPad Pro 2021, et il sera disponible à la commande à partir du 30 avril. Apple a révélé l’iPad Pro 2021 lors de son événement Spring Loaded, et nous avons appris quelques détails supplémentaires à ce sujet depuis …

Center Stage pour les applications tierces

L’une des choses qu’Apple a introduites lors de l’événement Spring Loaded sur l’iPad Pro 2021 était une nouvelle fonction appelée Center Stage. Avec la caméra TrueDepth Ultra Wide 12MP, le nouvel iPad Pro est capable de centrer l’image de l’utilisateur à chaque fois qu’il est en appel vidéo.

Au début, nous pensions qu’il ne serait disponible que pour les appels FaceTime, mais les applications tierces pourront également profiter de cette fonctionnalité, qui place l’utilisateur au centre de la vidéo et peut suivre automatiquement les mouvements de l’utilisateur, et il y aura une API disponible pour l’activer / la désactiver.

Center Stage, la nouvelle fonctionnalité iPad Pro qui utilise la caméra frontale pour suivre automatiquement l’utilisateur pendant les appels vidéo, n’est * pas * exclusive à FaceTime. Les applications tierces peuvent utiliser Center Stage et une API sera disponible pour l’activer / la désactiver. #AppleEvent – Federico Viticci (@viticci) 20 avril 2021

Compatibilité des accessoires

Alors qu’un nouvel Apple Pencil aurait été introduit avec l’iPad Pro 2021, cet iPad utilise le même Apple Pencil de deuxième génération que le modèle précédent d’iPad Pro. C’est également le cas du Magic Keyboard, qui est le même pour l’iPad Pro 11 pouces et l’iPad Air de quatrième génération.

Le Magic Keyboard pour le modèle 12,9 pouces n’est actuellement pas disponible. Sur sa page de spécifications, Apple indique que le clavier est compatible avec les variantes de troisième, quatrième et cinquième génération, mais lorsque vous faites défiler vers le bas, la société dit qu’il n’est compatible qu’avec le dernier modèle. Étant donné que le plus grand Magic Keyboard n’est pas disponible et que la version plus petite l’est déjà, il est probablement exclusif au modèle 12,9 pouces de cinquième génération.

Différences de taille et de poids

L’une des raisons pour lesquelles le Magic Keyboard de l’iPad Pro 12,9 pouces est différent pourrait être parce que ce modèle mesure 0,5 pouce plus haut et environ 40 grammes plus lourd. Bien que cela ne semble pas beaucoup, cela pourrait probablement affecter les aimants qui maintiennent l’iPad.

L’iPad Pro 11 pouces a la même taille et le même poids que le dernier modèle: 9,74 pouces x 7,02 pouces x 0,23 pouces, pesant 466 grammes sur le modèle Wi-Fi et 470 grammes sur le modèle Cellular.

Voici comment l’iPad Pro 12,9 pouces se compare:

Modèle 2021: 11,04 pouces x 8,46 pouces x 0,25 pouces avec 682 grammes sur le modèle Wi-Fi et 685 grammes sur le modèle 5G.

Modèle 2020: 11,04 pouces x 8,46 pouces x 0,23 pouces avec 641 grammes sur le modèle Wi-Fi et 643 grammes sur le modèle Cellular.

Différence de RAM

Apple a introduit une nouvelle option de stockage avec jusqu’à 2 To pour l’iPad Pro 2021. Avec cela, la société souligne officiellement la quantité de RAM que chaque iPad peut avoir.

128 Go avec 8 Go de RAM 256 Go avec 8 Go de RAM 512 Go avec 8 Go de RAM 1 To avec 16 Go de RAM 2 To avec 16 Go de RAM

Trous de haut-parleur

Celui-ci est un peu délicat, mais Apple a réduit le nombre de trous de haut-parleur sur l’iPad Pro 2021. Alors que la quatrième génération a 17 trous dans chaque haut-parleur, la cinquième génération n’en a que 11. Bien sûr, les deux iPads ont un «audio à quatre haut-parleurs», mais nous devrons voir si moins de trous de haut-parleur signifie un moins puissant. sonner.

