Informations sur l’iPhone 13 : emballage repensé, quantités de RAM, plus

L’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro ont été officiellement dévoilés hier, contenant la nouvelle puce A15, des mises à niveau de l’appareil photo, etc. Dirigez-vous ci-dessous pendant que nous rassemblons certaines des dernières informations, y compris des détails sur les changements d’emballage, le pourcentage de batterie et les quantités de RAM…

Changements d’emballage

Un changement intéressant avec la gamme iPhone 13 cette année est qu’Apple a repensé l’emballage. Le vice-président du marketing d’Apple, Greg Joswiak, a déclaré qu’Apple était capable de « repenser l’emballage » pour éliminer le film plastique à l’extérieur. Ce changement à lui seul devrait éliminer 600 tonnes de plastique, selon Apple.

Des informations plus spécifiques ici restent floues, nous devrons donc attendre et mettre la main sur l’iPhone 13 pour en savoir plus sur la façon dont Apple a repensé l’iPhone.

Pour rappel également, Apple a cessé l’année dernière d’inclure une brique d’alimentation dans la boîte avec les achats d’iPhone. Ainsi, dans la boîte de l’iPhone 13, vous trouverez l’iPhone lui-même à côté d’un câble de charge USB-C vers Lightning. Si vous n’en avez pas déjà un, vous devrez acheter une brique de chargement USB-C séparément.

Pas de pourcentage de batterie dans la barre d’état

Bien que l’iPhone 13 et l’iPhone 13 Pro aient une encoche environ 20 % plus petite en termes de largeur, Apple n’a toujours pas ajouté l’indicateur de pourcentage de batterie autrefois bien-aimé à la barre d’état. Au lieu de cela, cela est toujours caché dans Control Center, vous devrez donc faire glisser votre doigt depuis le coin supérieur droit pour accéder au pourcentage de batterie.

En réalité, Apple a eu la possibilité d’ajouter le pourcentage de batterie sur les modèles Max au cours des années précédentes et a choisi de ne pas le faire. Cela signifie qu’il y a probablement peu de chances que le pourcentage de la batterie revienne jamais à la barre d’état, avec probablement une décision consciente de le supprimer en premier lieu.

Il semble étrange que le nouvel iPhone 13 / 13 Pro n’ait pas la possibilité d’afficher le pourcentage de batterie maintenant que l’encoche est plus petite. Dans mes explorations rapides de la conception, il semble qu’il y ait suffisamment de place pour une variété de solutions. Ce serait une bonne chose à ajouter dans une mise à jour iOS 15 ! pic.twitter.com/DrIwpzoNiq – Sebastiaan de With (@sdw) 15 septembre 2021

RAM pour iPhone 13 et iPhone 13 Pro

Apple n’annonce pas les quantités de RAM pour iPhone, mais les informations dans Xcode repérées par MacRumors révèlent que l’iPhone 13 et l’iPhone 13 mini contiennent 4 Go de RAM, tandis que l’iPhone 13 Pro et l’iPhone 13 Pro Max contiennent 6 Go de RAM. C’est la même chose que la RAM de la gamme iPhone 12 l’année dernière.

Pour rappel, les précommandes de l’iPhone 13 débuteront le vendredi 17 septembre à 5 h 00 PT/8 h HE. Les premières commandes arriveront ensuite aux acheteurs le vendredi 24 septembre.

