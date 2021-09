Informatique intelligente : explorer la nouvelle normalité grâce aux innovations technologiques

Manish Gupta, directeur principal et directeur général, Infrastructure Solutions Group, Dell Technologies, Inde

La dynamique du marché n’est plus la même qu’il y a quelques années. Le paysage commercial évoluant à un rythme effréné, nous assistons déjà à la génération d’un volume de données sans précédent. Cela a créé un besoin pour les entreprises de se concentrer sur de nouvelles opportunités en exploitant la puissance de ces données et en offrant la meilleure expérience de sa catégorie à leurs clients. Afin de s’adapter rapidement à un environnement de travail en constante évolution, les entreprises ont commencé à adopter des technologies de la nouvelle ère. Cela est particulièrement vrai à une époque où beaucoup travaillent à domicile.

Alors que ce passage à un modèle de travail à distance s’est fait presque du jour au lendemain, en raison d’un manque de planification appropriée, de nombreuses failles en termes de sécurité des données ont été créées. C’est devenu un terreau fertile pour les cybercriminels qui ont profité d’entreprises dotées de systèmes de sécurité plus faibles, ce qui a entraîné une augmentation des cyberattaques dans le monde entier.

Par conséquent, dans le scénario actuel, les entreprises réalisent l’importance d’opter pour des solutions de serveur non seulement intelligentes et adaptées à toutes les exigences de charge de travail, mais également protégeant les données de leurs clients et résistantes aux cybermenaces. Parallèlement à cela, les organisations s’orientent vers des solutions qui réduisent leurs coûts opérationnels globaux, sont autonomes et adaptatives par nature. Les fournisseurs de solutions informatiques prennent également conscience des besoins croissants des entreprises à l’heure actuelle et accélèrent le rythme de l’innovation dans leurs solutions avec des concepts plus récents tels que l’automatisation, la connectivité transparente et la sécurité de bout en bout. Ces nouveaux concepts aident les entreprises à automatiser l’intégralité de la phase opérationnelle avec une erreur de temps d’arrêt minimale et en sécurisant l’actif le plus précieux de l’entreprise : les données ; à travers les emplacements—de la périphérie au cœur du cloud. Ils aident également les organisations à extraire le maximum de potentiel de leurs données et à obtenir des résultats alignés sur les priorités de l’entreprise.

« Les organisations recherchent de plus en plus des serveurs capables de gérer les performances opérationnelles à l’heure actuelle. C’est pourquoi nous avons récemment lancé les serveurs Dell EMC PowerEdge XR 11 et XR 12 », a déclaré Manish Gupta, directeur principal et directeur général, Infrastructure Solutions Group, Dell Technologies, Inde. Selon lui, ces serveurs sont robustes, compacts, certifiés et conçus pour relever confortablement les nouveaux défis informatiques. Ces serveurs à encombrement minimal peuvent fonctionner dans des environnements à espace restreint tout en offrant des capacités et des performances essentielles en résistant à la chaleur, au froid, à la poussière, etc.

« La technologie n’a jamais été aussi importante qu’aujourd’hui. Les entreprises ont un besoin urgent d’offres informatiques conçues pour stimuler l’innovation sans aucun compromis sur les performances, la gérabilité et l’agilité. Avec l’adoption des bonnes solutions technologiques, je suis convaincu que les organisations de toutes formes et tailles, et dans tous les secteurs, seront en mesure de réussir dans cet environnement concurrentiel », a ajouté Gupta.

