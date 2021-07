Informellement, le vôtre : Les perspectives du secteur non organisé

Nous examinons de près les sociétés constitutives de l’indice FTSE, qui, de par leur conception, appartiennent au « secteur formel ». (Image représentative)

Par Pranjul Bhandari & Aayushi Chaudhary

Le manque d’indicateurs économiques en temps réel à haute fréquence rend difficile le suivi du vaste secteur informel de l’Inde, qui emploie environ 80 % de la population active et produit environ 50 % du PIB. La approximation du PIB du secteur informel par le PIB du secteur formel fonctionne bien les jours normaux, mais pas lorsque les deux secteurs divergent. Les chocs récents tels que la démonétisation et la pandémie ont porté un coup dur aux entreprises du secteur informel.

Environ 80 % de la main-d’œuvre indienne est employée dans le secteur informel et les 20 % restants dans le secteur formel. Sur les 80 % environ de la main-d’œuvre du secteur informel, la moitié travaille dans l’agriculture (40 % environ de la main-d’œuvre totale) et le reste dans les secteurs non agricoles (40 % environ de la main-d’œuvre totale). Sur les quelque 40 % de travailleurs du secteur informel non agricole, environ la moitié vit en Inde rurale et le reste en Inde urbaine. Pendant ce temps, presque tous les 40 % environ des travailleurs du secteur informel agricole vivent dans l’Inde rurale. Sur environ 20 % de la main-d’œuvre formelle, c 8 % sont employés dans le secteur industriel et c 12 % dans les services (dont environ la moitié sont des services publics).

Environ les deux tiers de la main-d’œuvre rurale travaillent dans l’agriculture, et presque tous sont employés de manière informelle. La deuxième vague a durement frappé l’Inde rurale. Le sentiment rural a fortement chuté, mais a commencé à se redresser depuis. Pour comprendre la santé économique des travailleurs agricoles, nous les divisons en agriculteurs marginaux, que nous appelons généralement les « sans terre » (~70 % des ménages, possédant moins d’un hectare de terre) et les « terres » (~30 % des ménages, %, possédant >1 hectare).

Les salaires, principale source de revenus des sans-terre, ont résisté en 2020-21, grâce à de bonnes moussons et à des niveaux de réservoirs élevés. Cela a aidé que la production et la distribution agricoles soient exemptées des divers blocages, et étant un « essentiel », la demande de nourriture est restée robuste. Récemment, la demande intérieure s’est accompagnée d’une forte demande étrangère. Les exportations agricoles ont augmenté. Parallèlement, le gouvernement a augmenté les dépenses de protection sociale dans l’Inde rurale au cours de l’année dernière, ce qui a soutenu les revenus.

La culture est la principale source de revenus des terriens. Une forte mousson et une production robuste ont probablement aidé les revenus des débarqués en 2020-21, tout comme ils l’ont fait pour les sans-terre. Cette classe est également plus endettée que les sans terre, et ici, il existe des données pour soutenir que l’endettement réel s’est modéré ces dernières années.

Les ouvriers agricoles contribueront-ils à la « demande refoulée » en 2021 ? Peut-être, mais seulement sélectivement. Au fur et à mesure que les Indiens ruraux sortent de la deuxième vague, ils peuvent vouloir consommer des biens qui les font se sentir plus en sécurité, financés par les revenus agricoles relativement résilients de 2020-2021. Ces biens pourraient inclure des articles facultatifs tels que des deux-roues, ainsi que des services de réparation/rénovation domiciliaire.

Cela dit, pour au moins trois raisons, il s’agira probablement d’une vague de demande sélective, plutôt que d’une vague importante et généralisée. Premièrement, si les niveaux des réservoirs, moteur important des fortunes rurales, tendent à être supérieurs à la moyenne à long terme (31 % de capacité de stockage le 8 juillet, contre 25 % en moyenne à long terme), ils sont inférieurs à l’an dernier (33 % ). Nous constatons que les niveaux des réservoirs d’ici la fin juillet comptent le plus, et le rattrapage des pluies de juillet sera critique. Le déficit pluviométrique actuel est de 6% au 13 juillet (mais il est prévu par le département météorologique de rattraper son retard dans les semaines suivantes). Deuxièmement, avec la hausse récente de l’inflation sous-jacente, les termes de l’échange pourraient pencher contre l’Inde rurale. Troisièmement, même si les salaires agricoles sont élevés, les salaires non agricoles n’ont pas été aussi résistants.

Quelles sont leurs perspectives à long terme ? La demande refoulée est ponctuelle. Les travailleurs agricoles auront-ils les revenus nécessaires pour soutenir une demande de consommation plus élevée à long terme ? Étant donné que l’infrastructure d’irrigation est inégale, les revenus ruraux dépendent beaucoup des caprices des pluies de mousson. Deux choses peuvent être nécessaires pour s’en sortir. Un, plus de diversification des sources de revenus. Trop de gens travaillent à la ferme. Et deuxièmement, une productivité agricole plus élevée. Ces deux éléments nécessitent des réformes agricoles – amélioration des infrastructures rurales, réseaux de distribution alimentaire, diffusion de l’assurance-récolte, etc.

Les personnes employées dans le secteur informel non agricole, qui représentent 40 % de la main-d’œuvre indienne, sont à moitié rurales, à moitié urbaines. Nous craignons que ce groupe ait subi de plein fouet les perturbations économiques que la pandémie a déclenchées. Pour expliquer notre propos, nous devons d’abord comprendre ce que font ces 40%. Au niveau de l’ensemble de l’Inde, environ la moitié de ces 40 % sont employés dans l’industrie (fabrication et construction à parts égales) et la moitié dans les services (comme le commerce, l’hôtellerie et la restauration).

La main-d’œuvre du secteur informel de l’Inde rurale, qui ne travaille pas dans l’agriculture, ne se porte pas aussi bien. Ces ouvriers, qui représentent 20 % de la main-d’œuvre, sont principalement impliqués dans la construction, suivis du commerce et du transport et de la fabrication. Hélas, les salaires non agricoles n’ont pas été aussi dynamiques que les salaires agricoles. La forte augmentation de la demande de travaux NREGA peut également en être un indicateur. Le manque de convergence des salaires ruraux. Mais cela semble assez étrange. Pourquoi les salaires agricoles ruraux et non agricoles divergent-ils ? Ne devrait-il pas y avoir de marge d’arbitrage qui fasse converger les deux ? Pour comprendre ce qui se passe, nous utilisons une configuration économétrique de Granger Causality. En utilisant des données de 2015 à 2021, nous constatons qu’en effet, les salaires agricoles et non agricoles sont corrélés avec un décalage optimal de 5 mois. Dans le jargon économétrique, les salaires agricoles provoquent des salaires non agricoles, et vice versa.

Nous testons cela à nouveau, cette fois en prenant une période plus récente, c’est-à-dire de 2018 à 2021, nous constatons que bien que les deux soient corrélés, la période sur laquelle cela se produit est de 10 mois, soit le double du temps par rapport à notre première régression.

Et enfin, en prenant une période plus historique, c’est-à-dire 2015-2018, le décalage optimal tombe fortement à seulement 3 mois. Qu’est-ce qui se passe? Pourquoi l’arbitrage entre les salaires agricoles et non agricoles prend-il beaucoup plus de temps que par le passé ?

La dépendance de la main-d’œuvre rurale vis-à-vis de l’agriculture a diminué au fil du temps, à mesure que l’importance d’activités telles que la construction a augmenté. Et certains des principaux moteurs des deux diffèrent. Par exemple, de bonnes moussons sont un facteur clé des salaires agricoles, tandis que la demande urbaine et la santé du secteur bancaire peuvent être un moteur des salaires non agricoles. Et puisque ces moteurs ne sont pas liés, il est possible qu’ils divergent, allongeant la période de convergence des salaires agricoles et non agricoles. Mais ils finiront par converger, et qu’ils convergent vers le salaire le plus élevé ou le plus bas, déterminera la durabilité de la demande rurale.

La main-d’œuvre du secteur informel de l’Inde urbaine, qui représente 20% de la main-d’œuvre, est employée dans le commerce, l’hôtellerie, les transports, la fabrication, la construction et autres. Ils sont les destinataires de la « formalisation forcée ». Des chocs tels que la pandémie et la démonétisation sont susceptibles d’avoir nui au secteur informel, qui ne dispose pas de tampons adéquats pour résister à des chocs importants, de manière plus aiguë.

Nous examinons de près les sociétés constitutives de l’indice FTSE, qui, de par leur conception, appartiennent au « secteur formel ». Nous constatons qu’historiquement, la croissance du PIB nominal a été un bon indicateur des ventes des entreprises du secteur formel. Mais pendant la démonétisation, et aussi pendant la période de pandémie, les ventes formelles des entreprises ont dépassé la croissance nominale du PIB.

Cela signifie qu’une partie de la demande, qui était auparavant satisfaite par le secteur informel, a commencé à être satisfaite par le secteur formel. Une autre base de données montre comment la demande s’est déplacée des petites entreprises vers les plus grandes. Il n’est pas surprenant que les employés des grandes entreprises aient fait beaucoup mieux que les petites entreprises. Et en prolongeant cela, ceux qui sont impliqués dans les petites entreprises informelles ont probablement fait encore pire.

L’enquête PLFS d’avril-juin 2020 a montré une augmentation du travail indépendant dans les zones urbaines. Une autre enquête menée récemment a montré que cette catégorie a subi la perte de revenus la plus élevée (en septembre-octobre 2020 par rapport à la même période il y a un an).

Les grandes entreprises cotées en bourse ont bénéficié de la pandémie et la « formalisation » qui en a résulté s’est clairement manifestée dans les résultats des entreprises. Compte tenu des gains d’efficacité importants associés au secteur formel, il n’est pas surprenant que les marchés boursiers aient fortement applaudi.

Mais la « formalisation » peut être une arme à double tranchant. Si cela se produit au prix de la fermeture de petites entreprises informelles, alors la perturbation du secteur informel peut peser sur la demande dans les périodes ultérieures.

Dans des recherches antérieures (et également discutées plus haut dans le rapport), nous avons constaté que lorsque les travailleurs informels urbains sans sécurité sociale perdent leur emploi, beaucoup retournent dans leurs foyers ruraux. Mais les salaires ruraux sont 2,5 fois inférieurs aux salaires urbains, ce qui entraîne une baisse de la demande et de la croissance au fil du temps.

Il est également possible que la formalisation s’estompe avec le temps. Si l’écosystème qui favorise la formalité ne change pas beaucoup, le secteur informel fait son grand retour. Et dans ce cas, les gains d’efficacité liés à la formalisation s’estompent.

La façon constructive de penser à cela est peut-être de faire la différence entre la formalisation « forcée » et « organique ». La formalisation qui ne vient que sous la pression extérieure ou conduit à une profonde détresse dans le secteur informel, peut ne pas être durable. En revanche, la formalisation qui se produit à la suite de changements de politique qui aident les petites entreprises et les entreprises informelles à se transformer au fil du temps en entreprises du secteur formel de taille moyenne ou plus grande, est plus durable. Ce qu’il faut peut-être maintenant, c’est protéger les travailleurs du secteur informel via des dispositifs de protection sociale afin que les perturbations auxquelles ils sont confrontés n’entraînent pas une baisse permanente de la demande. Il est possible de rester plus longtemps généreux avec des programmes tels que le programme rural NREGA. L’Inde n’a pas de régime équivalent de protection sociale urbaine. Les dépenses d’investissement du gouvernement se doublent d’un régime de protection sociale urbaine, fournissant des emplois à court terme. Mais les dépenses d’investissement du gouvernement peuvent ne pas être fiables. Le gouvernement s’est également concentré sur les systèmes de garantie de crédit cette fois-ci. Mais le succès de ceux-ci dépend beaucoup de la santé des intermédiaires – le secteur bancaire indien. Nous pensons qu’il y a de bonnes raisons de mettre en place une structure de protection sociale urbaine directe plus permanente. Et dans l’intervalle, il est essentiel de prendre des mesures pour promouvoir les réformes nécessaires pour aider les petites entreprises à se développer, par exemple, réduire le fardeau réglementaire associé à la croissance des entreprises.

L’Inde ne peut pas souhaiter la disparition du secteur informel. Et on ne peut pas non plus supposer que les fortunes du secteur formel et informel vont de pair. Investir dans des données en temps réel sur le secteur informel et placer le secteur informel au premier plan des décisions politiques peut avoir un impact important sur la croissance économique sur plusieurs années.

Les auteurs sont respectivement, économiste en chef (Inde) et économiste, HSBC Securities and Capital Markets (India) Pvt Ltd

Extraits édités de l’Inde de HSBC Global Research Rapport économique du 15 juillet

