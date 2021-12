Infosys, Anand Rathi Wealth, Voda Idea, Wipro, Vedanta parmi les actions à l’honneur aujourd’hui

Le marché s’est effondré lundi et la configuration de la bougie négative signale également l’échec d’une cassure haussière de la résistance clé (File Photo REUTERS)

Les marchés indiens ont commencé la semaine sur une note négative. Les tendances SGX Nifty de mardi ont indiqué que Dalal Street se dirigeait également vers un début négatif aujourd’hui. Les contrats à terme astucieux sur la bourse de Singapour se sont échangés 135,5 points, soit 0,78% de moins à 17 333,50. « Le marché a chuté lundi depuis près de la résistance supérieure cruciale des niveaux 17550-17600 et la configuration de bougie négative de lundi signale également une cassure haussière ratée de la résistance clé. Par conséquent, il existe une possibilité d’une nouvelle baisse avant que le rebond haussier ne rebondisse à nouveau. La configuration graphique positive comme les hauts et les bas plus élevés est intacte sur le graphique journalier et toute faiblesse à partir d’ici pourrait être une opportunité d’achat en cas de baisse. La tendance à long terme selon le graphique hebdomadaire reste négative. Le support immédiat est placé à 17 200 niveaux et tout rebond haussier à partir d’ici pourrait trouver une résistance à 17 600 niveaux », a déclaré Nagaraj Shetti, recherche technique, analyste, HDFC Securities

Voici quelques actions qui seront à l’honneur aujourd’hui

Infosys : Le régulateur des marchés SEBI a rendu une ordonnance confirmative contre un employé d’Infosys Ramit Chaudhari et sa personne liée Keyur Maniar, qui était un employé de Wipro Ltd, dans une affaire liée à un délit d’initié présumé sur les actions d’Infosys. Sebi a déclaré que Chaudhari et Maniar « devraient s’abstenir d’accéder directement au marché des valeurs mobilières jusqu’à la fin de l’enquête en cours sur l’affaire ». Par une ordonnance provisoire adoptée en septembre, le régulateur leur avait interdit d’accéder au marché des valeurs mobilières et avait également ordonné la saisie de produits illégaux de 2,62 crores de roupies. Dans l’ordonnance confirmative, Sebi a noté que le montant a été déposé.

Anand Rathi Richesse : Les actions d’Anand Rathi Wealth vont frapper Dalal Street aujourd’hui (14 décembre). L’action sera cotée à la fois sur NSE et BSE à 10 heures. La société avait levé Rs 660 crore grâce à son introduction en bourse offrant des actions de l’ordre de Rs 530 à 550 entre le 2 et le 4 décembre. Avant sa cotation, les actions commandaient une légère prime de Rs 45-50 sur le marché gris. Les actions d’Ananad Rathi peuvent avoir une cotation modérée offrant un gain de cotation de 5 à 10 pour cent aux attributaires. Les actions peuvent ouvrir dans la gamme de Rs 570-600. Les investisseurs devraient enregistrer des bénéfices car il peut y avoir une forte baisse du cours de l’action Anand Rathi après la cotation, ont déclaré les analystes.

Idée Vodafone : La major des télécommunications a annoncé une offre gratuite d’une durée limitée permettant aux abonnés de diffuser de la musique en streaming, grâce à un partenariat avec Hungama Music. Le rapprochement verra également 52 événements en direct organisés au cours de la prochaine année.

Védanta : La société a déclaré qu’elle avait pris des mesures pour régler tous les différends liés à l’imposition d’une taxe rétrospective, car elle a retiré des affaires devant la Haute Cour de Delhi pour régler le différend fiscal rétrospectif de 20 495 crores de roupies avec le gouvernement. Vedanta Resources Ltd, la société mère de Vedanta, a également déposé la demande de retrait de la demande et de clôture de la procédure arbitrale pendante devant la Cour permanente d’arbitrage de la Cour internationale de justice.

Wipro : La société a lancé Wipro VisionEDGE, pour étendre ses offres de sports, de vente au détail, de transport et de divertissement. Anciennement connu sous le nom de Cisco Vision, Wipro VisionEDGE offre une plate-forme convergée pour l’innovation et permet aux marques de gérer et de diffuser du contenu pour approfondir l’engagement des clients. La société a déclaré que Wipro s’était associé à Cisco pour offrir la solution aux clients via le programme Cisco SolutionsPlus et la liste de prix mondiale (GPL) de Cisco fin 2021.

