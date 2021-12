Infosys, Asian Paints, Tata Steel parmi 4 actions à acheter comme Sensex, Nifty gagne ; texture du marché volatile

La texture du graphique suggère que 16700/56100 et 16600/55800 seraient les niveaux de support clés, de l’autre côté, 16900-17000 et 56700-57000 agiraient comme un obstacle immédiat pour le marché.

Par Shrikant Chouhan

Les indices de référence ont connu un net recul alors que le Nifty 50 a terminé en hausse de 156 points tandis que l’ESB Sensex était en hausse de 497 points. Parmi les secteurs, tous les principaux indices sectoriels se sont négociés dans le vert, mais l’indice des métaux a le plus gagné, avec un rallye de plus de 3 %. Techniquement, sur les graphiques journaliers, le Nifty a formé une sorte de formation de chandelier Doji qui indique l’indécision entre les taureaux et les ours. Sur les graphiques intraday, il a également terminé une étape du rallye de repli. Nous sommes d’avis qu’après un recul modeste, le marché pourrait se consolider dans les fourchettes de prix 16600-16950 et 55800-57000.

La texture du graphique suggère que 16700/56100 et 16600/55800 seraient les niveaux de support clés, de l’autre côté, 16900-17000 et 56700-57000 agiraient comme un obstacle immédiat pour le marché. La texture du marché est volatile, par conséquent, acheter des creux et vendre sur des rallyes serait la stratégie idéale pour les day traders. Cependant, en dessous de 16600/55800, la tendance haussière serait vulnérable.

Stocks techniques à acheter

Siemens

ACHETER, CMP : Rs 2 358,9, Cible : Rs 2 480, Stop Loss : Rs 2 300

Après une forte reprise à la hausse, une certaine réservation de bénéfices a été constatée dans le compteur, et il se négocie actuellement près de sa zone de retracement importante, ce qui indique la reprise de la formation de continuation haussière dans les prochaines sessions.

Infosys

ACHETER, CMP : Rs 1 811.6, Cible : Rs 1 900, Stop Loss : Rs 1 775

Sur les graphiques quotidiens, le compteur a donné une forte cassure du modèle de graphique en triangle symétrique ainsi qu’un volume décent, ce qui suggère que le compteur a un potentiel de hausse suffisant par rapport aux niveaux actuels.

Peintures Asiatiques

ACHETER, CMP : Rs 3 271,35, Cible : Rs 3 430, Stop Loss : Rs 3 200

Après la forte hausse des niveaux de 3000 avec un bon volume, l’action se négocie dans un mouvement lié à une fourchette bien au-dessus de ses moyennes mobiles à court terme. indique une reprise du mouvement haussier à l’horizon à venir.

Tata en acier

ACHETER, CMP : Rs 1 105,1, Cible : Rs 1 160, Stop Loss : Rs 1 080

À l’échelle hebdomadaire, le titre se consolide dans une fourchette et actuellement, il est disponible près de la limite inférieure de la fourchette. De plus, sur le graphique journalier, un renversement est très probable à partir de la zone de support à double fond pour un nouveau mouvement à la hausse.

(Shrikant Chouhan est responsable de la recherche sur les actions (vente au détail) chez Kotak Securities. Les opinions exprimées sont celles de l’auteur. Veuillez consulter votre conseiller financier avant d’investir.)

