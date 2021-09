Infosys, BPCL, Vodafone Idea, Nuvoco Vistas, Balrampur Chini, Wonderla Holidays, actions en bref

in

Tant que l’indice se négocie au-dessus de 17330, la texture de la tendance haussière devrait se poursuivre jusqu’aux niveaux de 17450-17500.

Les contrats à terme Nifty se négociaient en baisse de 15 points à 17 404 sur la bourse de Singapour, suggérant un départ plus bas pour BSE Sensex et Nifty 50 mardi. Lors de la séance précédente, S&P BSE Sensex a clôturé à 58 296, gagnant 0,29% tandis que NSE Nifty 50 a terminé la journée à 17 377 ou en hausse de 0,31%. Le marché a continué sur sa lancée positive et a reflété la hausse des autres marchés mondiaux. Les analystes disent que le Nifty maintient toujours une formation de fond plus élevée qui est globalement positive. “Les marchés étant dans une situation de surachat pourraient déclencher une correction intrajournalière rapide s’ils se négocient en dessous du niveau de support de 17330. Tant que l’indice se négocie au-dessus de 17330, la texture de la tendance haussière devrait se poursuivre jusqu’aux niveaux de 17450-17500. D’un autre côté, si Nifty se négocie en dessous de 17330, cela pourrait déclencher une correction intrajournalière jusqu’aux niveaux 17250-17210 », a déclaré Shrikant Chouhan, vice-président exécutif de la recherche technique sur les actions, Kotak Securities.

Focus sur les actions

Infosys : Infosys dans un dossier sur l’ESB a informé qu’il avait presque achevé son programme de rachat et que son comité de rachat se réunira le 8 septembre 2021 pour envisager la clôture du programme de rachat. Le conseil d’administration d’Infosys a approuvé un plan de rachat pouvant aller jusqu’à 9 200 crores de roupies, à un prix maximum de 1 750 roupies chacun.

Nouvelles connexes

Les actions de RIL, Reliance Comm, Jindal Steel and Power, Dr Reddy’s et Bharti Airtel sur le radar des investisseurs aujourd’hui « Opinion individuelle de l’auteur » : RSS se distancie de l’article de Panchjanya contre Infosys RIL, Just Dial, IOCL, BPCL, HPCL, Vodafone Idea, Adani Green, PNB, Coal India en bref

BPCL : Fitch Ratings a déclaré lundi que l’incertitude concernant les consortiums de soumissionnaires et la complexité des processus, y compris l’évaluation, pourraient entraîner des retards potentiels dans la privatisation du deuxième plus grand détaillant de carburant en Inde, Bharat Petroleum Corporation Ltd (BPCL).

Idée Vodafone : Le stress financier de Vodafone Idea souligné par des pertes croissantes et une augmentation de la dette est susceptible d’avoir un impact sur ses prêteurs financiers et d’avoir une incidence sur les employés et les abonnés, a déclaré lundi l’ICRA, soulignant que le soutien du gouvernement est “critique” à ce stade.

Nuvoco Vistas : Le chiffre d’affaires consolidé des opérations de Nuvoco (y compris NU Vista Limited) s’élevait à Rs 2 202,97 crore pour le trimestre se terminant le 30 juin 2021; marge d’EBITDA consolidée à 24% et PAT consolidé à Rs 114,28 crore.

Moulins de Balrampur Chini : Le fabricant de sucre Balrampur Chini Mills a acquis ses propres actions de 11,29 lakh (0,53 pour cent du capital) à Rs 366,53 par action sur le NSE, selon les données des transactions en gros.

Vacances Wonderla : Valuequest India Moat Fund a déchargé 3,48 lakh actions de Wonderla Holidays à Rs 238,11 par action sur le NSE, selon les données des transactions en gros.

Obtenez les cours boursiers en direct de l’ESB, de la NSE, du marché américain et de la dernière valeur liquidative, du portefeuille de fonds communs de placement, consultez les dernières nouvelles sur les IPO, les meilleures introductions en bourse, calculez votre impôt à l’aide de la calculatrice de l’impôt sur le revenu, connaissez les meilleurs gagnants, les meilleurs perdants et les meilleurs fonds d’actions du marché. Aimez-nous sur Facebook et suivez-nous sur Twitter.

Financial Express est maintenant sur Telegram. Cliquez ici pour rejoindre notre chaîne et rester à jour avec les dernières nouvelles et mises à jour de Biz.