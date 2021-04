Infosys déclare un dividende final de 15 roupies par action; Résultats du T4 conformes aux estimations, bénéfice net en hausse de 17% sur un an

Jusqu’à présent, en avril 2021, Infosys a ajouté 1,1%. Le cours de l’action d’Infosys a clôturé près de 2 pour cent en baisse à 1 398,60 Rs chacun sur l’ESB, un jour avant les résultats trimestriels.

IT bellwether Infosys a annoncé mercredi que son conseil d’administration avait recommandé un dividende final de 15 roupies par action, sous réserve de l’approbation des actionnaires. Le dividende sera payé le 25 juin 2021 et la date d’enregistrement aux fins du paiement du dividende final est le 1er juin 2021. Au cours des 12 derniers mois, la société a donné un acompte sur dividende de 12 par action, qui était effectif à partir d’octobre. 23, 2020, et un dividende final de Rs 9,5 par action, effectif à partir du 29 mai 2020. Pour l’année terminée en mars 2020, Infosys avait déclaré un dividende en actions de Rs 17,5 par action. Suivant la tendance, Infosys a enregistré une hausse de 17,1% en glissement annuel du bénéfice net à Rs 5 078 crore au cours du trimestre de janvier à mars. Plus tôt cette semaine, Tata Consultancy Services (TCS) a également annoncé un dividende final de 15 Rs par action.

Numéros Infosys Q4

* Infosys a affiché une augmentation de 17,1% en glissement annuel du bénéfice net à Rs 5 078 crore. Séquentiellement, le bénéfice net a glissé de 2,62 pour cent par rapport à 5 215 crore de Rs affiché au trimestre de décembre de l’exercice 21.

* Les revenus d’Infosys ont augmenté de 13,08 pour cent à 26 311 crores de Rs en un an et de 1,5 pour cent en séquentiel. Les revenus d’Infosys ont atteint 23267 crore Rs au cours du trimestre clos le 31 mars 2020 et 25927 crore Rs au trimestre décembre 2020

* Les revenus en termes de CC (monnaie constante) ont augmenté de 9,6% en glissement annuel et de 2% en séquentiel. En termes de dollars, la société a déclaré un chiffre d’affaires de 3 613 millions de dollars, soit une croissance de 13% sur un an.

* Les revenus numériques pour le trimestre janvier-mars 2021 s’élevaient à 51,5% du total des revenus, une croissance CC de 34,4% sur un an.

* La marge opérationnelle d’Infosys s’est établie à 24,5%, soit une augmentation de 3,4% sur un an et une baisse de 0,9% en séquentiel.

«Nous avons franchi une étape importante de Rs 1 lakh crore de chiffre d’affaires en FY21. Notre concentration intense sur la pertinence client, la croissance de notre portefeuille numérique avec des capacités différenciées comme Infosys CobaltTM et l’autonomisation des employés nous ont aidés à devenir un “ partenaire de choix ” préféré pour nos clients mondiaux. Notre grande transaction record est un témoignage de l’efficacité de cette approche », a déclaré Salil Parekh, PDG et directeur général.

Le cours de l’action d’Infosys a bondi de 8,5% en janvier-mars 2021 et de 11% jusqu’à présent cette année civile (YTD). Au cours du trimestre clos le 31 mars 2021, l’indice Nifty IT a bondi de 6,61%, contre une hausse de 5% de l’indice Nifty 50. Jusqu’à présent, en avril 2021, Infosys a ajouté 1,1%. Le cours de l’action Infosys a clôturé près de 2% en baisse à 1398,60 Rs chacun sur l’ESB, un jour avant les résultats trimestriels

